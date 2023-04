2023《世界智慧財產權日》女性與智慧財產權：改善萬千人類日常生活的創新發明

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

每年4月26日的《世界智慧財產權日》(World Intellectual Property Day)都有一個主題,世界智慧財產局 (WIPO) 將今年(2023)主題定為「女性與智慧財產權:加速創新和創造力」 (Women and IP: Accelerating innovation and creativity);全球的智慧財產局一同讚嘆全球女性發明家、創造者和企業家「我做得到」(can do) 的態度以及她們開創性的工作。

儘管近幾十年來,至少包括一名女性發明人的專利數量已急遽上升,但以美國專利為例,女性發明人在專利總數中所占的比例仍不到20%。

根據婦女政策研究所 (Institute for Women's Policy Research,IWPR) 提供的數據,即使到了21世紀的今天,女性在科學及技術領域的代表性仍然不足,且女性在機械、工程類等專利密集型領域的人數更是稀少。這種情況在像是職場中的性別差距等障礙而加劇,會因為惡性循環而減少了女性可用於申請專利的網絡和資源。

然而,IWPR強調,「增加多樣性和促進女性更積極參與商業科學應會有助於在未來產生更有效的技術。」為了證明此一論點,IWPR指出,許多我們目前每天使用的一些革命性技術,正是由女發明人研發出來的,但在男性知名度較高的傳統世界中,她們都被忽略了。現在藉由世界智慧財產權日Women and IP的主題,讓我們來重溫她們的故事;你可能也會驚嘆,有些創意和點子真的是要女性發明人才會想到的。很多時候發明人的創意是為了解決生活上的不便而被逼出來的,而有些生活上的不便是女性才會有感的,以下先介紹這一部分。

女性發明人才會有的發想

● 防水及一次性紙尿褲:Marion Donovan(1917-1998)

人們常說,歷史上擁有絕大多數專利的男性發明人都忽略了女性的問題。由於傳統上都是由女性照顧嬰兒,這也許就是為什麼直到 20 世紀 50 年代中期,嬰兒還是一直在使用布尿布的原因。布尿布的優點是環保,但卻很容易弄髒衣服和床單,且不易清洗;雖然那時候也有塑膠嬰兒尿褲,但是容易引起嬰兒皮膚炎。

圖1. Marion Donovan及她的一次性紙尿褲專利: 左《DIAPER HOUSING》US 2,575,164(1951);及右《DIAPER WRAP》US 2,556,800 (1951) (圖片來源:USPTO)

在1946 年,女發明人Marion Donovan(1917-1998)開始嘗試用她的浴簾製作一種密合、透氣、及防漏的尿布,並帶有一個用於放置吸水材料的口袋。經過多次實驗,她想出了一個完美的設計,就是用尼龍降落傘材質來製作,並用四合扣來取代安全別針。但Donovan找不到願意生產的人,所以她決定自己來生產。當Donovan在紐約薩克斯第五大道精品百貨店(Saks Fifth Avenue)發售她發明的防水尿布時,市場反應非常好,十分成功。最終,Donovan以100萬美元的價格將她在1951年獲得的4項美國專利賣給了童裝製造商Keko Corporation。她隨後推出了一次性紙尿布的雛型,但同樣未能找到感興趣的製造商,直到後來她的創意成為寶僑公司 (Procter and Gamble) 於 1961年推出的幫寶適紙尿褲的基礎構想。

2022年5月12日,Marion Donovan以她於1951年6月12日獲得的2,556,800號美國專利「Diaper Wrap」晉身美國國家發明家名人堂(National Inventors Hall of Fame)。

● 運動胸罩:Lisa Lindahl (1948)、Polly Smith (1949)、(Hinda Miller, 1950)

與第一個案例一樣,直到1977年之前,都沒有人費心去發明一種讓女性在運動時乳房不會感到不舒服、甚至是疼痛的運動胸罩,這是一般胸罩設計不會考量到的。因為一般胸罩的接縫和搭扣會讓配戴者在運動時因摩擦而造成損傷。

那一年,業餘跑者Lisa Lindahl將這個想法告訴了她兒時的朋友,戲服設計師Polly Smith,後來與Smith的助手Hinda Miller一起,他們開始實驗,將男性用於運動或舞蹈的兩條背帶縫合在一起,這是參考自19世紀以來已得到解決的男性版本束胸。

圖2. Lisa Lindahl、Hinda Miller、Polly Smith和她們的運動胸罩發想 (圖片來源:USPTO)

後來Lindahl 試驗性的製作了第一個原型,1979 年,三位女性發明家獲得了美國專利號4,174,717 Jogbra 專利。這是一種由彈性纖維製成的壓縮胸罩,前面沒有內部接縫以防止擦傷,搭配交叉肩帶和下面的彈性羅紋帶以提供支撐。產品即時取得很大成功,徹底改變了數百萬婦女的運動生態。後來,由3人合夥成立的Jogbra公司於1990年被Playtex Apparel 收購;後來又被體育用品公司Champion併購,成為Champion的一部分。

2022年,Lisa Lindahl、Polly Smith和Hinda Miller以她們於1979年獲得的美國專利號4,174,717「Jogbra」運動胸罩晉身美國國家發明家名人堂(National Inventors Hall of Fame)。

● 真空包裝:(Amanda Jones,1835-1914)

雖然很多知名的大廚師都是男性,但負責照顧家人起居飲食的家庭主婦對食物的保存要求更高。紐約發明家Amanda Jones於1872年開發了用於保存食物的瓊斯工藝 (Jones Process)。Jones設計了一種真空包裝方法,並以連續案的方式申請專利,藉此對技術進行改良,直至水果、蔬菜和肉類的儲存時間比平時長很多。Jones的設計是從包裝前的滅菌到產品的脫水,自始至終將食品保持在無大氣的環境中,從而防止微生物的增殖,避免食物品質下降。

在成為發明家之前,Jones是一位作家,她寫過詩歌和短篇小說,並出版了6本書。為了改變生活,她創立了總部位於芝加哥的女性罐頭和保鮮公司(Women's Canning and Preserving Company)。作為女權的堅定倡導者,她公司的所有股東和員工都是女性。不過,她最終創業失敗,不得不和她的兩個姐妹遷移到堪薩斯州(Kansas)。在那裡,她繼續致力於完善她的發明,直到1914年死於流感。

圖3. Amanda Jones和她的部分專利:左1及左2«Improvement in fruit-jars». US139580A and US140508A (1873);右1:«Oil-burner». US225839A (1880)。 (圖片來源:USPTO及 維基百科MillerBeachSteve - Own work, CC BY-SA 4.0)





