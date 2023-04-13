EPO公布2022年專利統計：歐洲企業仍維持既有優勢

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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在2022年，歐洲專利申請量繳出了連續兩年正成長的成績單。雖然成長幅度不算高，而且歐洲企業在當紅的資通訊領域表現差強人意，但在傳統的化工業、精密機械上還是保持住領先地位，至於醫藥、生技等領域也有所斬獲，讓人期待在單一專利制度正式實施後，歐洲企業是否會有更積極的佈局動作。

今年全球專利界的首要大事，當屬歐盟境內的單一專利（Unitary Patent, UP）制度即將上路。在這之前，歐洲專利局（EPO）也公布了現行歐洲專利（EP）在2022年的各項統計數據，可作為業界日後進行海外專利佈局的重要參考。

根據統計，在2022年EPO收到的專利申請量超過了19萬件，比起2021年約成長了2.5%。雖然成長的幅度不算大，仍然維持了一貫的穩定成長步伐。事實上，近10年來EP的申請量只有在2016、2020年曾經出現過衰退，而在新冠肺炎疫情最嚴重的2020年，也只減少了0.6%，顯示不論外部環境的景氣好壞，均不影響各國廠商在歐洲進行專利佈局的意願（圖1）。

圖1：2013~2022年間世界各國與地區的EP申請量變化 （資料來源：https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2022.html）

除了德、法，其他EPO成員國申請量占比均不到5%

以申請來源地來看，來自EPO成員國的案件數量仍然為最大宗，在2022年貢獻了約43%的申請量，其次則為美國、日本、中國大陸及韓國，這5大國的申請量加總的占比已逼近95%。

這樣看來，似乎歐洲本土業者在EP的佈局強度遙遙領先其他國家？未必。若進一步拆解EPO各成員國的申請量，也就是僅以「國別」來比較，可以發現即使是在歐洲申請量排名第一的德國，與美國之間還有將近一倍的差距。此外，除了德國、法國這兩個歐盟領頭羊，其他歐洲國家的申請量占比都不到5%（圖2）。

圖2：2022年世界各國歐洲專利申請量占比 （資料來源：https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2022.html）

換句話說，EPO成員國每年總計的8萬多件EP申請案，其實相當平均地分布在各個成員國中，像是在成員國內排名第5的英國，申請量占比僅有2.9%，與排名第6的瑞典（2.6%）相差無幾。

這種「雨露均霑」的現象，在個別申請人中又更為明顯。觀察2022年EP的前十大申請人，毫不意外地由華為、三星、高通、LG等全球資通訊大廠搶占前4名，而唯一能夠擠進前5名的歐洲廠商，也是專注在網路設備領域的Ericsson（表1），但僅有1800件出頭的專利申請量，與前4名的同業差距甚大。

資通訊領域外，才能顯現歐洲企業研發實力

表1：2022年EP前十大申請人排名 （資料來源：https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2022.html）

從各技術領域的申請數量變化，也看得出資通訊產業的強勢地位。排名第1的為數位通訊領域，在2021年已經有1萬5千件以上的申請量，到了2022年仍然有11%以上的高成長，充分反映了近年來通訊產業的技術密集程度。此外，像是電機/能源還有生物科技領域，也都有10%至20%的成長率，至於運輸、特用機械和有機化學等領域，則呈現微幅衰退（表2）。

表2：2022年EP前十大技術領域專利申請量 （資料來源：https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2022.html）

雖然歐洲企業在電腦、資通訊領域中的專利實力稍嫌遜色，但在其他領域中，其實歐洲企業都排得進前三名，像是運輸領域中，就分別由空巴集團（AIRBUS）以及瑞典的富豪汽車（VOLVO）拿下；量測科技則有德國的西門子（SIEMENS）和瑞士的斯沃琪集團（THE SWATCH GROUP）。整體來看，除了運輸、量測科技外，醫藥、生技和有機精細化學等領域，縱使專利申請量比不上熱門的資通訊，甚至還出現些許衰退，歐洲企業都擁有明顯的優勢（表3）。

表3：2022年各技術領域中EP申請量前三名（紅底為歐洲企業） （資料來源：https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2022.html）

從表3也能看出，歐洲國家的研發實力仍然以德國居首，包括西門子、拜耳、巴斯夫等各領域的龍頭，都是出身自德國；至於另一個歐洲強權法國，雖然沒有任何企業進榜，但政府支持的研究機構：法國國家健康與醫學研究院（INSERM）也分別在醫藥和生技領域排名第2。最後，地狹人稀的瑞士，居然也有羅氏藥廠（ROCHE）和斯沃琪集團分別進入生技和量測領域的前三名，實力不容小覷。

隨著單一專利制度即將上路，未來至歐洲進行專利申請、維護和訴訟的效益可望大為提高，必然增加各國對進入歐洲佈局專利的興趣，屆時的技術競爭態勢必然呈現出另一番新風貌。





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