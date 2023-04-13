《歐盟設計法變革專題》設計與產品定義擴大

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

設計樣貌必然隨著時代改變。為配合現今商業發展，歐盟執委會（Commission）在本次提案納入數位設計保護，作為實施逾20年之設計制度的革新起點。

共同體設計規則（CDR）之修訂草案第3條擴大「設計」與「產品」兩者定義，主要是呼應資訊科技興起所衍生的新設計保護需求，一方面避免其定義過時，另方面則增進保護標的要件之法律確定性與透明度（現行規定與草案內容簡介如後）。

擴大「設計」定義

現行規定

在CDR立法討論過程中[1]，執委會曾就如何定義「設計」有不同思考：亦即，應從設計師角度將設計理解為一整體概念（同時涵蓋形狀、表面配置以及所有促進技術創新之創意與發明元素，包括材料、尺寸或重量選定等），抑或是僅針對設計特徵或外觀賦予保護？最終，前者提案僅止於討論之中，後者則成為定案，這也是大多數國家設計制度所抱持的觀點。

儘管如此，歐盟立法仍有其獨樹一格之處：一是未於定義中提及美感或功能性相關措詞，二是所涵蓋的設計特徵除了線條、輪廓、顏色及形狀外，也包含較少見的質地與材料。

草案內容

在本次提案，焦點從「實體」移往「虛擬」，明文規定特徵之移動、轉變或其他動畫型態得構成受保護的視覺外觀，尤其是未體現於實體對象（physical object）之設計[2]。因此，虛擬設計、動畫設計、電腦圖像（icons）與圖形化使用者介面（graphical user interfaces, GUI）等數位設計正式納入設計定義。

根據隨案提出之影響評估報告，在意見徵詢過程中[3]，利害關係者曾提出兩項問題：其一，此類設計本身是否視為產品？按草案第3(2)(b)條定義，應可認為執委會持肯定立場。其二，此類設計之元素是否為設計概念所涵蓋，例如動畫是否屬於特徵？理論上應是，但或許需進一步解釋。

此外，利害關係者對於有無必要系統性地劃分設計類別——亦即分為圖形設計（例如標誌、GUI、表面圖樣與印刷字型）、實體對象設計（例如包裝與成組物品設計）以及商業外觀（get up，尤其是室內設計）——也有不同看法，約有30%贊成，32%則反對[4]。無論如何，草案顯然未採納此一建議，應是認為目前實務作法已臻明確，毋須再加以分類。

擴大「產品」定義

現行規定

根據CDR，「產品」係指各種工業製品或手工藝品，例如用於組裝複合產品之元件、包裝、商業外觀、圖像符號及印刷字型等，惟不包括電腦程式；而「複合產品」則指由數個可替換元件組成之產品，且各元件得以拆卸與重新組裝。

按執委會原本立場[5]，雖無意針對產品性質或用途設限制（不論是否為實用性物品），也不以大量生產為要件（因而一次性服裝設計可受保護），但卻認為部分客體適合交由著作權保護，包括建築物、室內設計及景觀設計等類生活空間。不過，耐人尋味的是，廚房設計反而被視為複合產品，在邏輯上似乎未能保持一致。

草案內容

在本次提案，明確擴大產品範圍及於可視化為圖象、體現於實體對象以及物件之空間布置顯然旨在構成室內環境等三者；至於複合產品之定義則未修改。此番修訂部分回應了現行立法未竟之討論，但仍有疑義留待解決，尤其是多物件構成之成組物品設計與商業外觀設計，各成員國實務解釋並未一致。或許是因為未能統合本次徵詢所得之意見，執委會並未對此進一步定義。



備註：

Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design, III/F/5131191-EN, ¶ 5.4.3. COM(2022) 666 final, Recital 9. SWD(2022) 368 final, at 108. SWD(2022) 368 final, at 63. Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design, III/F/5131191-EN, ¶ 5.4.14.1. David C. Musker, The Design Directive, 1.54-1.59, 1.72-1.74.





【詳細內容請見《北美智權報》330期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】