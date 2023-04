《東歐智財系列》克羅埃西亞智財權概觀及申請近況

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

克羅埃西亞共和國(Republic of Croatia,通稱克羅埃西亞)位於東南歐、地中海和巴爾幹半島交會處,為一單一議會共和制國家,領土面積為56,538平方公里,首都與最大城市為札格瑞布 (Zagreb)。2021年7月時克羅埃西亞人口之估算值為420.8萬人,大部分為克羅埃西亞人。克羅埃西亞為前「南斯拉夫聯邦」一員,後因南斯拉夫共產政權瓦解,克羅埃西亞於1991年6月獨立。後經10年的申請程序,克羅埃西亞終於在2013年7月1日加入歐盟;並於2023年1月1日正式進入歐元區,告別舊貨幣庫納,改用歐元,成為第20個使用歐元的成員國。克國同時也加入歐洲申根區,成為第27個申根區國家。

克國2021年吸引外國人直接投資(Foreign Direct Investment, FDI)37億7,650萬歐元;自1993年至2021年,克國累計吸引外資388.79億歐元。截至2021年底,克國前5大投資來源國依次為荷蘭(16.55%)、奧地利(13.10%)、盧森堡(11.03%)、德國(10.13%)、義大利(9.51%);前5大外國人投資產業分別為金融服務(25.28%)、批發零售業(15.38%)不動產服務及投資(6.72%)、通訊業(4.81%)、旅館住宿業(4.24%)。

根據我國國際貿易局統計資料顯示,我國與克羅埃西亞於2021年之雙邊貿易總額為6,428萬美元,與2020年之5,157 萬美元相比,提升了5.49 %。其中,2021年我國對克國出口4,364萬美元,比2020年的4,136 萬美元增加5.49%;同年我國自克羅埃西亞進口2,065萬美元,比2020年1,021萬美元提升102.19%。此外,依據經濟部投資審議委員會統計,自1952 年至2021年,克羅埃西亞對我國投資累計8 件,共計24萬美元;同期我國對克羅埃西亞並無投資案。

智財權保護概況

克羅埃西亞國家智慧財產局(The State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia,SIPO Croatia)是負責保護克國智慧財產權領域的國家行政機構。SIPO負責執行授予工業產權(專利、商標、工業品外觀設計、地理標誌和原產地名稱、半導體產品圖譜)的程序,並開展相關的專業及立法活動,包括著作權及相關權益。

專利及實用新型

克羅埃西亞的專利與大多數國家的發明專利一樣,一項發明要獲得專利必須滿足專利三要件,即新穎性、非顯而易見性及產業實用性;專利自申請日起保護期為20年。由於克國是歐盟及WIPO會員國,因此要取得克國專利可透過三種途徑,分別是經克國智慧局申請,或是透過EPO或WIPO將克國指定為專利生效國。

克羅埃西亞還有一種特殊形式的專利,就是「合意專利」(Consensual Patent)。這種專利主要特點為無需實質審查即可授予,也就是說如果沒有相關方的異議,則在公眾同意(達成共識)的基礎上授予。合意專利保護發明的程序比獲得傳統專利的過程更快、更簡單、更便宜;但保護時間較短,最多可以持續 10 年。但是,切記只有在沒有人反對的情況下,合意專利才能提供保護,在整個保護期內,任何利害關係人都可以針對合意專利啟動實質審查程序,以確定發明是否符合專利保護的要件。

除了傳統專利及合意專利外,克國也有實用新型保護。如同大多數國家一般,克國的實用新型是一種適用於保護較簡單發明的登記制度。與授予專利的程序相比,註冊實用新型的過程快速、簡單且成本較低。由於無需實質審查程序即可註冊,有利於個人發明人和中小企業的快速發明保護。克國的實用新型對發明的保護有效期最長為自實用新型申請提交之日起10年。已註冊實用新型的所有權人也可以請求進行實質審查,以確定所涉發明是否具有新穎性、非顯而易見性及產業實用性;實審請求可於實用新型的第七年有效期屆滿前提交。實用新型保護不適用於生物技術、化學或藥物物質產品領域。

商標

在克國,任何申請商標保護的標誌均應通過單獨的申請提出,其組成部分是根據尼斯分類編制的與該標誌相關的商品和/或服務清單。申請中包含的商品和/或服務清單不得隨後擴展。

從審查所需的時間、官方公報每兩週發布一次的動態以及對商標註冊提出異議的三個月時限,整個申請商標註冊程序通常需要9至12個月。但必須注意的是,有條件的商標保護應從申請提交之日起獲得,不受程序期限的限制。如果商標註冊的所有法律要求都得到滿足,則從向主管單位SIPO提交申請之日起,商標將獲得完整的保護。克國商標保護期自申請日起計算為10年,透過限期內提出請求(原則上在前一個 10 年期限屆滿之前)並支付相應費用,保護期限可以無限次續展,每次續展10 年。

除了向克國智慧局申請商標註冊外,克羅埃西亞是馬德里協定(1891年)和馬德里協定相關議定書(1989 年)的成員。任何在克羅埃西亞申請或註冊商標的個人或企業都可以在馬德里體系下提交國際申請。

此外,歐盟商標 (EUTM) 在歐盟所有成員國均有效,其註冊程序由總部位於西班牙的EUIPO執行。自克國於2013年加入歐盟後,也可以透過克羅埃西亞智慧局申請歐盟商標。另一方面,從克國正式成為歐盟成員那一刻起,所有註冊的EUTM和EUTM申請的法律效力也自動延伸至克國境內。

工業設計

如果想要保護工業產品的外觀設計不被抄襲,需要到克國智慧局辦理相應的註冊手續。克國工業品外觀設計申請的保護要求和整個程序由《工業品外觀設計法》(Industrial Design Act)和《工業品外觀設計條例》(Regulations on Industrial Designs)規定,申請以D-1和D-2表格提交。

克國的工業設計註冊申請可以是單一申請(針對一項設計)或多項申請(針對多種不同的設計)。提交多項申請的要求是,申請中包含的所有外觀設計必須於工業外觀設計國際分類中歸入單一類別產品。除了關於申請人、設計者和其他規定的說明之外,申請還必須包含要保護的外觀設計的照片或圖形表示。在提交正確的申請後,即進行形式審查,克國智慧局會按照規定的程序對工業品外觀設計的保護要求進行審查。如果符合註冊的所有規定要求,即會發布工業品外觀設計註冊決定,並在SIPO公報上公佈相關的工業外觀設計的資料。

由於克羅埃西亞是海牙協定 (Hague Agreement) 1999 年(日內瓦)和 1960 年(海牙)文本的成員,因此克國的任何個人或企業都可以根據海牙體系提交國際申請。另一方面,透過海牙體系取得的國際申請也可以在克國生效。

如果針對整個歐盟市場,可透過直接向EUIPO提交註冊共同體設計 (RCD) 的申請或電子申請,克國的任何個人或企業都可以提交註冊共同體外觀設計申請。在克國成為歐盟正式成員後,也可以透過克國智慧局提交RCD申請。

此外,也可以透過使用工業外觀設計國際註冊海牙體系直接向WIPO提交一份統一的國際申請,一份國際申請中最多可包含 100 項外觀設計和 60多個地區,並適用於進一步的申請中請求優先權。





