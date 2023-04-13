2022年中國智權服務業統計調查：市場惡性競爭為主要發展障礙

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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為了了解智慧財產權業界的整體服務環境，中國國家知識產權局知識產權運用促進司於2022年6月至9月組織實施全中國知識產權服務業統計調查，並於同年12月正式發佈調查報告。環顧世界各國，從未有一個國家或地區的IPO對智權服務業進行過如此全面的調查；且中國知識產權局 (CNIPA) 不是首次進行這一類的調查，而是每年會定期更新。定期盤點整體產業環境除了有助於了解產業發展狀況外，也可以更清楚產業的需求，有助於國家智權策略的擬訂；筆者認為此舉值得效尤。

此次調查範圍涵蓋截至2021年底從事智慧財產權服務的各類機構。根據中國知識產權局等9部委《關於加快培育和發展知識產權局服務業的指導意見》，智慧財產權服務包括專利服務、商標服務、著作權服務、營業秘密服務、植物新品種權服務和其他智慧財產權服務；涉及智慧財產權代理服務、法律服務、資訊服務、諮詢服務、商用化服務、培訓服務以及其他服務類型。

調查對象

調查報告指出，此次調查對象分別從以下名錄提取：

從國家知識產權局知識產權運用促進司和商標局取得之智慧財產權代理服務機構名錄。 從中華全國律師協會知識產權專業委員會、公開的裁判文書等管道取得的智慧財產權法律服務機構名錄。 從政府部門、行業協會或聯盟、以及國家市場監督管理總局企業註冊名錄庫等管道取得的智慧財產權資訊服務、諮詢服務、商用化服務、培訓服務以及其他服務機構名錄。

從上述3種管道取得之名錄資料統計，截至2021年底，全中國從事智慧財產權服務的機構數量共計約8.4萬家。在8.4萬家智權服務機構名錄中，調查報告執行者根據機構類別、規模、成立時間的不同，科學設計抽樣方案，採取重點區域、重點機構普查和非重點機構抽樣相結合的方式，形成調查樣本共計4,029個。在發出的4,029 份中，回收問卷共3,055份，回收率為75.8%。後續採取問卷邏輯控制、電話覆核、異常資料樣本排查清理等措施，得到有效問卷3,044份。

表1. 全中國從事智慧財產權服務的機構數量 （截至2021年底） （資料來源：《2022年全國知識產權服務業統計調查報告》，知識產權服務業統計調查報告編寫組，2022年12月 注：因當中有一些機構會提供超過一項服務，故總數超過84,000家）

此次調查主要有3大重點，包括(1)基本情況：涵蓋智慧財產權服務機構的成立時間、從業人員、薪資水準、經營效益等；(2)業務情況：包括智慧財產權服務機構的經營範圍、服務類型、新模式新業態開展情況等；(3) 市場環境和政策需求：包括智慧財產權服務機構在發展中遇到的困難、對行業發展的信心等。現分述如下。

智權服務業總體發展情況

從調查數據可見，全中國智慧財產權服務機構數量持續增長。截至2021年底，全中國從事智慧財產權服務的機構數量約為8.4萬家，與2020年底相比增長15.1%。其中，專利代理機構有3,934家，同比增長20.9%；商標代理機構有63,859家，同比增長14.9%；從事智慧財產權法律服務的機構超過1.4萬家；從事智慧財產權資訊服務的機構超過1.5萬家；從事智權運營服務的機構超過6,500家（如表1所示）。

值得注意的是，中國的智權服務機構主要集中在廣東、北京、江蘇、山東、浙江和上海等6個省市，此6地之智權服務機構數量總計超過4萬家，合計占比約57.1%。另一方面，於2021年，成立時間不足3年的新生智權服務機構約2.2萬家，占全部智權服務機構的26.8%；其中有27.8%的新生機構集中在長三角地區，明顯高於其他區域。京津冀地區、粵港澳地區以及成渝地區的新生機構占比依次為12.6%、18.1%和6.1%。

隨著智權服務機構數量持續增加，就業人數也同步成長。據統計，截至2021年底，全中國智權服務業從業人員約92.8萬，較2020年底增長7.3%，吸納就業作用很明顯：2021年招入新入職人員的智權服務機構比例為52.9%，新入職人員年齡主要集中在25～30歲；其中，錄用了應屆畢業生的機構超過半數。

在收益的部分，隨著服務機構及從業人口增加，營收也是穩步上揚。據推算，全中國於2021年從事智權服務的機構共創造營業收入超過2,600億人民幣（下同），同比增長15.6%。其中，執行企業財務制度的機構平均營業收入338.6萬，同比增長1.1%；專利代理機構總營業收入達437.5億元，平均營業收入為1111.3 萬。此外，2021年智權服務業從業人員人均營業收入(即勞動生產率)為每人30.5萬元，同比增長17.1%。

調查結果顯示，京津冀地區、長三角地區、粵港澳地區以及成渝地區的智權服務機構共創造營業收入約2147.7億，占全國的82.6%。其中，京津冀地區智權服務機構創造營業收入達到796.8億，占全國的30.6%，顯示了集中度不低。

另外，在比較多人關心的服務利潤部分，調查報告指出，從事智權法律服務和培訓服務的機構認為在2021年服務利潤有所增加或保持不變的比例均超過 50%，相對高於其他類型的服務機構。從事智慧財產權代理服務的機構認為服務利潤有所減少的比例為68.9%，高於其他機構；而從事智慧財產權諮詢服務和培訓服務機構中，認為服務利潤沒變化的比例分別為31.4%和47.2%，相對高於其他機構。

服務利潤和經營成本及定價有很大的關聯性，調查結果顯示智權服務機構經營成本結構中，人力資源成本、管理成本、銷售成本、生產成本和其他成本占比依次是 74.8%、15.0%、7.2%、2.2%和 0.8%。顯示人力成本占了很高的比例，以服務業來說，這是可以理解的。

圖1. 中國智權服務機構經營成本結構 （資料來源：《2022年全國知識產權服務業統計調查報告》，知識產權服務業統計調查報告編寫組，2022年12月。 注：本題中有效樣本為3044，因小數取捨而產生的誤差未作配平處理。）

至於定價的部分，調查報告指出，選擇競爭壓力、經營成本、服務品質、市場需求和其他因素的智權服務機構占比依次是32.0%、26.6%、22.6%、18.0%和 0.9%（圖2）。顯示同業競爭的影響很大。

圖2. 中國智權服務定價的主要考量因素 （資料來源：《2022年全國知識產權服務業統計調查報告》，知識產權服務業統計調查報告編寫組，2022年12月。 注：本題中有效樣為3044，因小數取捨而產生的誤差未作配平處理。）





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