TTAB推翻「100% THAT BITCH」不具商標功能之認定： TTAB 2023年 In re Lizzo LLC案
【王思原／世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授】
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美國知名創作歌手Lizzo以其暢銷單曲《Truth Hurts》中的「100％ THAT BITCH」向美國專利商標局（USPTO）申請商標註冊。商標審查官認為申請人提出的標識其實只是一則慣用語，廣泛地被用來傳達一種通常、熟悉且眾所周知的情感，因此不具商標功能，應依15 U.S.C. §§ 1051-1052及1127予以核駁。申請人不服，遂向TTAB提起上訴……
不具功能原則
「不具功能原則」（failure-to-function doctrine）是美國商標審查手冊（TMEP）規定之拒絕註冊事由之一。TMEP 1202.17(c)指示USPTO不得註冊不具商標功能之申請標識。此原則核心概念在於，即令當事人意圖使用某一標識作為商標，但該標識亦未必能如其所願地發揮指示來源之功能。不具功能原則通常以拒絕註冊事由之身分出現於註冊審查程序。在涉及商標權的司法爭議中，法院則鮮少援引適用此一原則，美國商標法學界對於不具功能原則的定位與效益向來有不同見解。有學者認為，此原則與商標識別性及商標使用的界線模糊不清，質疑其獨立存在之價值[1]；也有學者認為，此原則有助於保護言論及商業競爭自由，應該強化其運用[2]。
本案背景
《Truth Hurts》是美國知名創作歌手Lizzo於2017年發行的歌曲，其中有句歌詞寫道「I just took a DNA test, turns out I am 10% that bitch」。2019年6月，Lizzo的公司Lizzo LLC.申請於商標主要註冊簿註冊標準字體之「100% THAT BITCH」，用於國際分類第25類之：服裝，包括襯衫、夾克、運動衫、針織帽、棒球帽、帽子、短褲、背心、運動衫、長袖襯衫、連帽運動衫、帶頭巾的襯衫、服裝的手腕帶、頭帶、鞋子和睡衣；以及包括T恤在內之服裝。商標審查官認為申請人提出的標識只是一則慣用片語，廣泛地被用來傳達一種通常、熟悉且眾所周知的情感，因此不具商標功能，應依15 U.S.C. §§ 1051-1052及1127予以核駁。申請人不服，遂向TTAB提起上訴[3]。
商標審查官認為「100％ THAT BITCH」不具商標功能
商標審查官認為「100％ THAT BITCH」不具商標功能，其主要理由有二：
首先，就本案事證推斷，在消費者的認知中，「100％ THAT BITCH」並非指示申請人商品來源之標識，而是傳達自信及女性力量等訊息的詞彙。商標審查官特別指出，證據顯示，他人於其生產銷售的服飾商品上，使用「100％ THAT BITCH」為資訊傳媒及裝飾品的作法，相當常見。因此，消費者看到的應該是有意義的文字，而不是商品來源的標識[4]。
商標審查官的另一項論據是，雖然Lizzo對於「100％ THAT BITCH」一詞的盛行功不可沒，但並非其原創者。根據Lizzo自己的說法，「I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch」這句話出自於一則網路迷因。Lizzo對於這句話深感認同，因此將之收錄於新單曲《Truth Hurts》之中。審查官強調，消費者當然可能會把這句歌詞跟Lizzo或其歌曲聯想在一起，但並不因此賦予這位創作歌手獨占專屬此用語的權利[5]。
TTAB推翻審查官之認定
TTAB推翻審查官之見解，認定「100％ THAT BITCH」具有指示來源之功能，其主要理由如下：
TTAB首先討論裝飾性使用與商標功能間之關係。本案證據顯示，「100％ THAT BITCH」被裝飾性使用於眾多商品服務上，包括服裝、鑰匙扣、馬克杯、貼紙、牆上藝術品、貼片、玻璃杯和氣球，以及娛樂及零售服務等。一般而言，裝飾性使用容易被認定為不具商標功能。但值得注意的是，由於本案多項證據都提到了Lizzo、她的音樂以及其單曲《Truth Hurts》的歌詞。其餘的證據則顯示，「100％ THAT BITCH」出現於討論Lizzo、她的歌曲《Truth Hurts》以及歌詞的起源的網路文章中。TTAB認為，在判斷「100％ THAT BITCH」是否具商標功能時，這些證據可以減低裝飾性使用的比重[6]。
TTAB進一步指出，在判斷消費者認知時，他人之裝飾性使用只不過是相關證據之一。同樣重要的是，標識本身所傳遞的訊息的性質。一般而言，傳遞社會、政治、愛國、宗教及稱頌等概念的日常用語或標語，比較不容易認定為來源表徵。「ONCE A MARINE, ALWAYS A MARINE」及「DRIVE SAFELY」均屬適例。但相較於先前案例，本案有其特殊性。「100% THAT BITCH」既非日常用語，亦未傳遞常見的社會、政治、愛國或宗教等訊息。申請人與審查官一致認為，系爭標識傳達女性的堅強、力量及獨立性等感受。但更重要的是，在審酌整體事證後，TTAB認定，大多數消費者在看到商品上的「100% THAT BITCH」時，產生的聯想並不是一則日常慣用語，而是Lizzo這位創作歌手[7]。
TTAB接著探究廣泛使用對於商標功能之影響。TTAB同意，不管名稱或片語本身傳遞的訊息為何，一旦被廣泛使用，就可能導致不具商標功能的結果。隨處可見的用語不可能被認知為來源表徵。例如，TTAB曾認定「I ♥ DC」不具商標功能，因為市場上長期充斥著各式各樣上有「I ♥ DC」的商品。在另一案中，經Google搜尋出現300萬筆「ONCE A MARINE ALWAYS A MARINE」標語。而「DRIVE SAFELY」則是一般人在親友開車離去時，往往不經思索即脫口而出的日常用語。TTAB認為，本案情況不同。2017年音樂藝術家Lizzo對於推特謎因「I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch」產生共鳴，將之納入2017年新歌《Truth Hurts》的歌詞中。後來《Truth Hurts》成為告示牌排行榜冠軍單曲。雖然Lizzo不是這則迷因的出處，但是社會大眾往往將歌詞歸功於演唱的歌手。另外，證據顯示，「100% THAT BITCH」之所以從冷僻的片語，成為變成家喻戶曉的金句，原因就在於Lizzo及其暢銷歌曲[8]。
最後，TTAB回應了前述審查官所說，不能因為消費者把歌詞和歌手相聯結，就賦予歌手系爭詞彙的獨占權的論述。TTAB認為，本案整體事證無法支持「100% THAT BITCH」是廣為各方使用的慣用語，因此消費者不致認其為商品來源表徵之結論。具體而言，證據顯示，在消費者的認知中，「100％THAT BITCH」不只是Lizzo的暢銷歌曲中的一句歌詞。相反地，當消費者看到服飾商品上的「100％ THAT BITCH」時，會聯結到Lizzo及其音樂。TTAB承認，在某種程度上，消費者及潛在消費者對於「100％ THAT BITCH」的裝飾性、非來源表彰性使用並不陌生。然而，TTAB認為，由於大多數使用都會提到Lizzo及/或她的音樂，因此前述情況造成的影響不大[9]。
結論
本案整體事證無法支持「100％ THAT BITCH」為廣泛使用的日常用語，從而不具商標功能之認定。原核駁審定應予廢棄[10]。
備註：
- Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition in a Nutshell, 3rd ed. (West Academic Publishing, 2021) at 54-5.
- See, for example, Lisa P. Ramsey, Using Failure to Function Doctrine to Protect Free Speech and Competition in Trademark Law, 104 Iowa Law Review Online, 70 (2020).
- In re Lizzo LLC, 23 USPQ2d 139 *1-2 (TTAB 2023) [Precedential] (Opinion by Judge Peter W. Cataldo).
- Id. at 7.
- Id. at 8-11.
- Id. at 34-5.
- Id. at 36.
- Id. at 37-8.
- Id. at 38-9.
- Id. at 40.
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