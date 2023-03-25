AI大數據興起 誰受惠？

【撰文／陳子榕】

「大數據」一詞是指機構擁有的大量資料，由於其數量龐大且複雜，無法使用多數商業智慧工具輕鬆管理或分析。大數據的特性為數量 (Volume)、多樣性 (Variety)、速率 (Velocity) 和可變性 (Variability)， 這四項屬性通常稱為大數據的 4 個 V。大數據的應用有使用大數據在零售業進行超個人化調整、透過大數據簡化金融程序、使用大數據擴充資源調度等。

「AI」(人工智慧)則是近期台股最火熱的名詞，由創意(3443)漲到世芯-KY(3661)、台股所有AI相關概念股的領頭羊。AI人工智慧是打造電腦與機器的科學領域，這些電腦和機器可以進行推論、學習以及採取行動，而這類行動原本需要人類智慧判斷或涉及超出人為分析能力上限的資料規模。而人工智慧的應用程式和用途有語音辨識、圖片辨識、網路安全、翻譯、建立預測模型、資料分析等。

根據Gartner預估，AI將成為各產業領域中突破性及創新程度最高的技術，預估2022年全球AI產值將達3.9兆美元，年複合成長率41.5%；另一方面麥肯錫全球研究院預估，2030年AI產值高達13兆美元。美股AI的代表就是輝達和AMD。輝達自今年年初到三月中漲幅已高達73%，AMD則是漲了37%。

AI熱潮早在金融業颳起旋風，與 AI 人工智慧及機器人相關的指數，目前主要有納斯達克全球 AI+Robo 指數 (NQROBO)、全球機器人與自動化指數 (ROBO 指數)、Indxx 機器人與人工智慧指數 (IBOTZ 指數) 等三大指數。與其懼怕被AI所取代，還不如主動投資AI相關金融商品。在台股AI概念股可以說是綜說紛紜，但是在筆者細心分析之下，認為半導體相關概念股是受益最大的族群，以下三檔股票是筆者認為值得留意且觀察的標的：

世界(5347)，受惠業外挹注，2022年第四季EPS為1.51元，優於預期。世界先進稼動率有望於第一季落底，但預期上半年回溫速度緩慢，靜待下半年受惠轉單效應及新產品出貨，帶動毛利率回升。

上品(4770)，晶圓廠客戶陸續發包建廠，上品目前訂單穩定未見延後現象，今年在手訂單仍超過70億元，撇除第一季受工作天數影響，上半年表現仍強，營收將較去年有雙位數成長。

昇陽半導體(8028)，2022年合併營收續創31.38億元新高，歸屬母公司稅後淨利3.25億元、每股盈餘（EPS）2.17元，雙創近3年高點。