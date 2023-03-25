近十年網路安全專利申請數量激增 美國處於領先地位

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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隨著網路創新逐漸受到重視，網路安全行業產值近年呈現穩步成長，從2016年的830億美元增至2021年的1390億美元，提高對數據風險和威脅的認識是過去幾年全球網路安全市場強勁成長的原因之一。法國軟體公司IS Decisions分析了21世紀以來全球所提交的2,438項的網路安全專利申請，其中美國和中國的申請案量領先，而前十大申請企業中就有半數來自美國。

IS Decisions利用世界智慧財產權組織（WIPO）PATENTSCOPE檢索系統，統計2000年以來主要關鍵字有“cyber security”和“cybersecurity”的2,438項專利，分析哪些國家、行業和公司在網絡安全創新方面處於領先地位。

IS Decisions發現，絕大多數網路安全專利申請約（97%）都是2010年之後提交的，這也正是全球網路攻擊激增的標誌性一年，從每年網路安全專利申請的數量可發現，用於尋找有助於防止網路攻擊的新方法的投資、研究和開發數量巨大。

網路安全專利申請2020年達高峰

過去10年網路安全相關應用程式加速發展，與創新的快速成長有關。國際犯罪組織從2000年初開始大量資助專業網路攻擊，各國政府採取嚴厲措施對抗駭客，並進行刑事處罰和重刑。然而網路攻擊持續增加，2010年代發生了許多影響國家安全和企業資安的網路攻擊事件，發明家致力於尋找創新方法來防止攻擊，帶動這一時期網路安全專利申請開始增加，直到2020年申請量達到頂峰，全球專利局共計收到453件申請，但因全球新冠疫情造成經濟破壞，網路安全專利申請在2021年才出現下降情況。從圖一數據中可發現，過去10年網路安全創新飆升迅速，除了行動程式和雲應用被廣泛採用，人工智慧（AI）的使用產生了新的漏洞，因此格外需要新的安全解決方案。

圖一、全球網路安全專利申請（按申請年份統計） （圖片來源：https://www.isdecisions.com/blog/it-security/cybersecurity-innovations-patent-landscape/）

網路安全專利申請美國領先

在專利申請國別方面，美國專利商標局（USPTO）在2000年至2022年收到1,087項與網路安全相關的專利申請，位居榜首。美國估計擁有總數約110萬名網路安全從業者，規模為全球最大，讓美國在網路創新方面處於領先地位。

其次是根據WIPO管理的專利合作條約（PATENT COOPERATION TREATY，簡稱PCT）所提交的跨國申請，PCT專利權人可以在締約的157個國家得到專利保護，自2000年以來共有326件申請案，在全球網路安全專利申請中位列第二。

專利申請數量排名第三（按國別排名第二）的是中國，中國知識產權局（CNIPA）共收到了304件網路安全專利申請。歐洲專利局 （EPO）以250份專利申請排名第四。在歐洲尋求專利保護的申請人可以透過歐洲專利局申請，歐盟正致力於提高網路彈性、打擊網路犯罪以及促進網路外交和防禦，並承諾投入4900萬歐元用於促進網絡安全和隱私系統的創新[1]。

圖二、全球網路安全專利申請（按申請國家統計） （圖片來源：https://www.isdecisions.com/blog/it-security/cybersecurity-innovations-patent-landscape/）

航空航天工業推動網路安全市場

在申請網路安全專利最多的前10大企業中，有5家來自美國，包括Honeywell、Qomplx、微軟、波音、IBM。拔得專利申請量頭籌的是中國電子科技集團，中國電科是由官方直接管理的國有企業，身為中國網信事業國家隊，共計申請了135項網路安全專利。緊隨其後的是從事航空航天和汽車業務的美國跨國企業Honeywell、專利申請數為114項；以色列汽車網路安全公司Argus Cyber Security則以67件申請排名第三。

圖三、網路安全專利申請前10大企業 （圖片來源：https://www.isdecisions.com/blog/it-security/cybersecurity-innovations-patent-landscape/）

根據歐洲空中航行安全組織（EUROCONTROL）的數據，在2019年至2020年間，網路攻擊增加了530%，針對航空公司的網路攻擊達775起[2]，在網路安全專利前10大申請企業中，有兩家來自航空和航天工業公司，顯示該行業面臨日益頻繁的網路攻擊，並選擇做出了對應。

而航空業日益增多的網路攻擊，帶動了航空和國防網絡安全市場的需求，《2023年航空和國防網路安全全球市場報告》指出，全球航空和國防網絡安全市場從2022年的662.1億美元，成長到2023年的755.3億美元，複合年增長率（CAGR）為 14.1%[3]，航空航天業將是推動網路安全市場前進的重要推手。



備註：





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