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《東歐智財系列》保加利亞智財權概觀及申請近況

聯合新聞網／ 北美智權報
保加利亞國旗 (左)、保加利亞國徽 (右) （資料來源：維基百科）
保加利亞國旗 (左)、保加利亞國徽 (右) （資料來源：維基百科）

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

保加利亞共和國（Republic of Bulgaria，通稱保加利亞），位於東南歐之巴爾幹半島。北面羅馬尼亞(Romania)，東濱黑海(Black Sea)，西與塞爾維亞(Serbia)及馬其頓(Macedonia)為鄰，南與希臘(Greece)及土耳其(Turkey)接壤。該國首都為索菲亞 (SOFIA)，人口數於2022年第3季時為約681萬。

保加利亞於2007年加入歐盟，因為是全歐盟會員國中最貧窮的國家，因此獲歐盟不少補助投入在各項公共建設。據保國統計局資料顯示，2021年4月時保加利亞最低工資為363歐元(稅前)，為全歐盟最低。身為歐盟最窮國家之一，發展也遠較其他歐盟國家落後，但相對地經濟成長潛力也較大，在新冠疫情爆發之前，保加利亞每年大約都維持在近3%的經濟成長率，2020年因疫情影響雖下降至-4.4%，但2021年又回彈至4.2%。除了EU外，保加利亞同時也是WTO、IMF、WORLD BANK及CEI (CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE)成員國。

另外，根據世界銀行（World Bank)《2020年經商環境報告》(DOING BUSINESS 2020)顯示，保加利亞於190個國家中排名全球第61位，平均分數為72分；而世界智慧財產權組織 (WIPO)、康乃爾大學及歐洲工商管理學院 (INSEAD) 共同發布的《2021年全球創新指數》 (GLOBAL INNOVATION INDEX)則顯示，保加利亞在132個國家中列名全球第35名科技創新國，屬於前段班。

根據我國國際貿易局統計資料顯示，2021年我國與保加利亞雙邊貿易總額達2億2,519萬8,858美元，與2020年之1億7,383萬892美元相比，增加了29.55 %。其中，2021年我國對保加利亞出口1億8,077萬1,154美元，比2020年1億2,540萬5,156美元，增加44.15%。2021年我國自保加利亞進口4,442萬7,704美元，比2020年4,842萬5,736美元，減少8.26%。2020年我國對保加利亞貿易順差為1億3,634萬3,450美元。2021年，我國為保國在亞洲區域貿易進口夥伴中排名第4位，出口夥伴排名第9位。

智財權保護及申請概況

在保加利亞，負責實施智慧財產權保護的主管單位為位於索菲亞的保加利亞專利局（PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA，BPO），為該國經濟部轄下之二級單位。

BPO負責的智財權保護項目包括：

(1) 接受申請及授予發明專利

(2) 接受實用新型申請及註冊

(3) 接受商標註冊申請及商標註冊

(4) 接受工業設計註冊申請及工業設計註冊

(5) 接受地理標誌註冊申請及地理標誌註冊

(6) 新動物及植物品種證明申請及授予

(7) 積體電路佈局申請及註冊

(8) 補充保護證書 (Supplementary protection certificates, SPC) 的申請及證書核發

(9) 維護歐洲專利在保加利亞國境內的臨時保護和效力

(10) 解決智財權爭議

圖1. 2012-2021年保加利亞專利、商標及工業設計申請數據（含本土居民及國外申請) 及同期經濟發展 （資料來源：WIPO Statistical Country Profiles, Bulgaria, 2023 February）
圖1. 2012-2021年保加利亞專利、商標及工業設計申請數據（含本土居民及國外申請) 及同期經濟發展 （資料來源：WIPO Statistical Country Profiles, Bulgaria, 2023 February）

圖1為保加利亞2012-2021年的智財權數據，其中專利數申請數包括發明專利及實用新型。圖1顯示，相對於專利及工業設計，商標的申請註冊數量呈快速成長態樣。

專利保護

保加利亞專利的有效期為自提出申請之日起20年，根據該國的《專利及實用新型註冊法》(Act on Patents and Registration of Utility Models，APRUM)，以下項目不被視為發明，不予專利：

  • 發現、科學理論和數學方法；

  • 藝術創作成果；

  • 智力活動、遊戲或商業及電腦程式的計劃、規則和方法；

此外，不能對用於商業用途但違反公共秩序及道德的發明授予專利，像以下方面相關的發明不得授予專利：

  • 複製人的方法；

  • 改變人類胚胎遺傳特性的方法；

  • 將人類胚胎用於工業或商業目的；

  • 修改動物遺傳身份的方法，如果存在給動物帶來痛苦的風險，而不會對人類或動物產生重大醫學益處；

  • 透過治療或手術治療人類或動物的方法，以及診斷人類或動物的方法；

  • 植物品種和動物品種；

  • 生產植物和動物的生物學方法。

至於可予專利的條件如世界大部分國家無異，就是需要具備專利三要件：新穎性、進步性、及產業利用性。圖2為2012-2021年保加利亞發明專利申請數，可看出自新冠疫情爆發後，申請量不降反升，到2021年才缓下來。

圖2. 2012-2021年保加利亞發明專利申請數（含本土居民、非本土居民及國外申請) （資料來源：WIPO Statistical Country Profiles, Bulgaria, 2023 February）
圖2. 2012-2021年保加利亞發明專利申請數（含本土居民、非本土居民及國外申請) （資料來源：WIPO Statistical Country Profiles, Bulgaria, 2023 February）


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