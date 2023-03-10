2023 Clarivate全球百大創新機構揭曉 台灣企業入選創新高

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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科睿唯安（Clarivate）近期公布《2023年全球百大創新機構報告》（Top 100 Global Innovators），今年台灣同樣位居全球第三，僅次於日本和美國，但獲選數再創新高達11家，其中南亞科技和華邦電子是首度殺入百大榜單。

Clarivate「全球百大創新機構」遴選標準

北美智權報前期曾報導LexisNexis所發佈之《2023年創新動能：全球百強》（Innovation Momentum 2023）報告（相關文章請見：2023年全球創新百強：美國企業占比近半，製藥、資訊科技引領潮流），該獎項是以「專利資產指數」衡量專利組合的創新實力，同時考慮了整個專利組合的平均技術相關性、導致進一步發明的潛力、市場覆蓋率、專利家族保護的全球市場規模等因素，藉此識別出過去兩年優於同行的創新者。

而Clarivate編制的《2023年全球百大創新機構報告》，則是為了挑選出能夠持續、頻繁產出創意的機構，因此科睿唯安設了兩道潛在候選人必須跨過的門檻，並將候選人過去五年專利創新成果加入衡量標準，必須從2000年以來公佈的發明專利總量超過500件，且在2023年度的五年評估期內獲准專利數量達100件，才能取得候選資格；接下來針對德溫特世界專利索引（Derwent World Patents Index）收錄的所有專利，針對 影響力 （influence）、 成功足跡 （success）、 全球化 （globalization） 以及 技術獨特性 （technical distinctiveness）等四個要素的綜合得分，取得每項專利的「發明強度」，作為衡量其創新能力的標準，因此兩家機構所挑選出的創新百強名單大不相同。

日本再次蟬連榜首

就區域別來觀察，2023年僅12個國家（地區）入選；亞洲在全球創新生態系中持續擴大領導地位，共有58所機構上榜，較2022年多出4家。日本再次蟬連榜首共38家獲選，台灣有11家、南韓5家、中國4家；在亞洲之外，美國有19家進榜，法國與德國則各有7家。和2022年相比，日本、美國、台灣的入圍數量都增加；而德國、法國、中國、瑞士等國家則比去年減少（詳見圖一）。

中國大陸今年入選百大的機構從5家略減為4家，分別是京東方、華為、螞蟻集團、瑞聲科技，但有更多中國大陸的機構入選千大排名，分佈的範圍也更加廣泛，因此中國大陸的整體創新趨勢和平均排名其實是持續上升。亞太其他國家和地區也呈現類似的成長表現：南韓、台灣及日本機構今年的平均排名均往上提升。

圖一、2023年全球百大創新機構的國家/地區分佈 （圖片來源：科睿唯安《2023年全球百大創新機構報告》）

電子與運算設備 為2023年百大創新機構名單中最大產業類別，高達26家業者入選， 化學與材料業 與 半導體類 各有11家居次，去年排名第二的汽車業，則有10家獲選屈居第三。

觀察全球百大創新機構名單，會發現半導體（+3）、化學製品和材料（+1）和工業集團（+1）這三大工業產業的名額增加；名額減少的是汽車（-2）、電子和計算設備（-2）及能源和電氣產業（-1）；至於其他工業產業均維持2022年的水準。若進一步放大到全球千大創新機構的趨勢，則會發現以「互連互通」和「永續發展」為重心的產業排名持續上升，像是通訊、能源和電氣，以及電腦設備。

圖二、2023年全球百大創新機構的產業分佈 （圖片來源：科睿唯安《2023年全球百大創新機構報告》）

2023年榜單亮點

值得注意的是，今年有五家公司首次榮獲全球百大創新機構名號，除了台灣半導體公司南亞科技和記憶體公司華邦電子之外，還有中國大陸電子公司瑞聲科技（AAC Technologies）、日本的電力驅動公司日本電產 （Nidec）、美國的電梯製造商奧的斯（Otis Worldwide）。另外，今年也有六家公司捲土重來，重返百大名單，分別是：美國的Alphabet公司、應用材料公司（Applied Materials）、艾默生（Emerson）；歐洲半導體公司恩智浦半導體（NXP Semiconductor）；以及自2021年後再次重返百大名單的日本川崎重工業（Kawasaki HeavyIndustries） 和日亞化學（Nichia）。

此外，今年首次揭曉被全球百強創新機構引用最多的50家科研機構，這些科研機構的知識財富是技術創新的根基所在。其中，被引用數量排名第一的是中國科學院，其次依序為麻省理工學院、史丹佛大學、加州大學柏克萊分校、哈佛大學，雖然中國科學院機構的著作產量最多，但前50大科研機構中一半為美國機構；台灣唯一上榜的是台灣大學、排名在第36。

表一、2023年全球百強創新機構引用最多的前五大科研機構 （資料來源：科睿唯安《2023年全球百大創新機構報告》）

台灣11家企業獲選創新高

2023年台灣上榜機構包含蟬聯多次的鴻海、工業技術研究院、聯發科和廣達電腦，以及再次入榜的友達光電、台達電、瑞昱半導體、台積電、緯創資通；首度入圍的則有南亞科技和華邦電。

鴻海已連續第6年獲獎入選百大名單，鴻海表示，今年在各項指標表現均較去年提升，特別在「影響力」指標拿下優異的表現，顯現集團研發專利策略獲得外界認可。目前鴻海有效專利數量多達61,489件，從區域來看，以美國、日本的專利件數為最多，分別佔32.5%、27.3%，其次為中國大陸（22.4%）以及台灣（10.4%），顯示出集團的專利國際化佈局策略。從專利類型數量來看，ICT產品零組件佔26.1%、奈米技術佔20.9%、生產與製造技術佔19.4%，類型分佈相當廣泛。近年鴻海已將專利研發方向聚焦在「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三項新技術領域，積極擴大相關專利投入，呼應鴻海集團新事業、新技術的發展方向[1]。

緯創資通和台達電都是去年新入榜、今年再次入選的創新機構。緯創總經理林建勳表示，緯創在過去數年持續擴大投資尖端科技研發，專利技術佈局涵蓋醫療保健、元宇宙、人工智慧、工業 4.0、自駕及電動車等新興科技。此外，更以團隊研發競賽、目標式腦力激盪專案、發明提案審查、專利大數據分析等方式，鼓勵員工從事發明與創作，將創新融入企業文化，以實現創新而永續的願景。未來緯創將在維持專利組合規模、擴展涵蓋技術範圍、提升專利品質以及增加整體專利價值及效益的方針下，持續提升專利組合的透明度及完整性，並促進專利活化，發展強健與高效益的全球專利組合，以加強在產業界的競爭能力[2]。

同樣二度入圍的台達電，全球各地共有73個研發中心，研發工程師超過1萬人，近年更穩定提撥營收至少8%作為研發經費。截至2022年底，台達於全球專利獲准總數已累積超過1.5萬件，其中2022年獲准專利達1,070件，專利布局主要在美國、大陸、台灣、歐洲等地。台達電執行長鄭平表示，台達以科技推動永續，致力研發創新，技術領域涵跨電力電子、基礎設施以及自動化等多元面向。智權佈局方面，除了在研發、製造基地以及主要市場申請專利，未來也將加速印度與東南亞等地的智權佈局[3]。



備註：





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