《東歐智財系列》波蘭智財權概觀及申請近況

波蘭共和國(Poland,通稱波蘭)是位於中歐的共和國,首都及最大城市為華沙 (Warsaw),下分為16個省份。波蘭國土面積312,679平方公里,於歐洲中排名第十;人口約3,826萬人,位居歐洲第九、歐盟第五。波蘭北臨波羅的海,西接德國,西南接捷克,南接斯洛伐克,東南接烏克蘭,東接白俄羅斯,東北接立陶宛及俄羅斯加里寧格勒州。

波蘭於1996年成為經濟合作暨發展組織(OECD)成員,1997年加入北約(NATO),2004年加入歐盟,2008年3月底成為申根公約會員國。波國積極參與聯合國維和行動與推廣人權,2018-2019年擔任聯合國安理會非常任理事國。自1989年起波蘭外交政策便以與北大西洋兩岸國家合作為基礎,近年則與美國積極發展關係。波蘭因國家規模及經濟發展快速,在歐盟重要性日增,前任歐盟理事會主席Donald Tusk為波蘭前總理,歐洲議會則有52名波籍議員。波蘭在中歐區域關係上,其於1991年與匈牙利、捷克、斯洛伐克組成Visegrád集團(簡稱V4)。

據我國國貿局統計資料顯示,我國與波蘭於2022年1-12月之雙邊貿易總值達17億2,370萬美元,較2021年同期上升4.2%;其中我國對波蘭出口值為12億9,170萬美元,進口值為4億3,200萬美元,較2021年分別成長4%及4.7%。

此外,投審會資料顯示,自1952至2022年12月,我國對波蘭累計投資達4,682.3 萬美元;但據我國駐波蘭經濟組估計,自 1994至2022年底,旅波台商在波蘭之總投資達2.23億美元。另一方面,波蘭對我國投資自1952至2022年12月累計達71 萬美元,共計43件投資案。

波蘭智慧財產權概觀

創新成果的保護對每個國家都攸關重要,確保有效的智財權保護體系(包括工業產權)對國家經濟發展極為重要。波蘭專利局(Patent Office of the Republic of Poland, PPO)是該國智財權保護體系最關鍵的部分,為所有工業產權對象提供法律保護,包括發明專利、商標、實用新型、工業設計、集成電路佈局和地理標誌。波蘭專利局之法定任務包括:

(1) 受理及審查發明專利、實用新型、工業品外觀設計、商標、地理標誌和積體電路佈局等申請;

(2) 發明專利和補充保護權、實用新型和商標保護權、工業品外觀設計、地理標誌和積體電路佈局註冊權的裁決(adjudication);

(3) 解決爭議程序中的案件;

(4) 保存專利登記記錄和實用新型、工業品外觀設計、商標、地理標誌和積體電路佈局註冊記錄:;

(5) 發布專利局公告;

(6) 根據波蘭締結的與工業產權有關的國際協定,特別是《保護工業產權巴黎公約》,參與國際機構的工作;

(7) 集中收集波蘭和外國專利之資料和報告。

由於波蘭是歐洲專利公約(European Patent Convention, EPC)的締約國,因此獲得歐洲專利除了可以在波蘭境內生效外,也可以在其他EPC締約國受到專利保護。歐洲專利由歐洲專利局 (EPO)授予,一項申請即授予一項歐洲專利,可選擇在包括波蘭在內的39個EPC締約國進行保護[1]。

此外,本國及外國法人也可以透過PCT、馬德里協定、及海牙協定途徑取得波蘭的發明及實用新型專利、商標及工業設計專利保護。

圖1. 與波蘭有合作關係的世界智財組織 (資料來源:ANNUAL REPORT 2021, Patent Office of the Republic of Poland)

重要統計數據

從圖2可見,截至2021年12月31日止,波蘭有效的智財權數為374,337項,包括專利19,727件、實用新型3,889件、補充保護證書336件、歐洲專利93,364件、本土申請的國家商標註冊179,675件、經國際途徑取的商標權保護 (由WIPO維護) 77,628件、工業設計保護8,655件、積體電路佈局63件。

圖2. 截至2021年底,波蘭有效的智財權數共374,337件 (資料來源:ANNUAL REPORT 2021, Patent Office of the Republic of Poland)

在2021年,波蘭專利局PPO共收到智財權相關申請 35,028 件,其中本土申請20,901件 (圖3紅色統計條),透過國際程序申請的14,127件(圖4紅色統計條);同年授予智財權保護共34,579件,分別為本土授予19,672件 (圖3灰色統計條),透過國際程序授予14,907件 (圖4灰色統計條)。

圖3. 2021年透過國家途徑申請 (紅色) 和授予 (灰色) 的各種波蘭智財權數 (資料來源:ANNUAL REPORT 2021, Patent Office of the Republic of Poland)

圖4. 2021年透過國際途徑申請 (紅色) 和授予 (灰色) 的各種波蘭智財權數 (資料來源:ANNUAL REPORT 2021, Patent Office of the Republic of Poland)



備註:

Member States of the European Patent Organization (as of March 8, 2023): Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Switzerland, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Sweden, Slovenia, Slovakia, San Marino, Türkiye.





