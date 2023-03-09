對抗私校招生危機：大同大學打造產業聚落 建立學習生態池

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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今年大學學測成績剛於2月下旬出爐，考生接下來要面對大學繁星推薦及個人申請入學，台灣少子化帶來的私校招生危機又再備受關注。過去在私校招生中表現亮眼的大同大學，近年來每學年度的新生註冊率都維持在93%以上，唯有去年招生不如預期，比核定的招生名額短少了255位學生，新生註冊率僅達72.25%[1][2]。不過大同大學並不擔心招生問題，因為除了學費收入外，學校更成功藉由空間活化吸引產業進駐，不僅在校內打造出包括3D列印在內的產業聚落，為學生爭取第一線實習和就業機會之餘也創造了豐厚的收入。大同大學副校長吳志富指出，「產學合作案不是大同大學的終極目標，終極目標是建立一個學習的生態池，讓學生要什麼這裡都有」。

談私校招生：活化空間資產是大同解方

對於私校來說，學費是最主要的收入來源，若招生狀況不佳會導致財務出狀況，最後恐將影響學校正常營運和學生受教權利。大同大學每年僅招收約900位學生，目前仍在安全線之上，但隨著台灣少子化、淹水線慢慢上升，私立學校都要有存亡的危機意識。

談到私校最關心的招生議題，吳志富表示，雖然大同去年少收200多個學生，但對於今年招生情況仍抱持樂觀，「大同位於台北市中心，又是小型學校，加上是老字號大學，退休的老師集中在55~65歲之間，學生減少還能維持很好的生師比」。為了吸引學生選擇大同就讀，大同大學除了派出老師到高中去上多元學習課程，還直接邀請高中學生來大同上課，親眼看看大同的校園環境和教學設備。

「大同大學當然會擔心招生，但更重要的是招好的學生」，吳志富強調。因此，當其他私校都在擔心招生率下降的時候，大同大學反其道而行，大同現在全校學生約3500人[3]，未來目標朝向全校學生2000人。吳志富進一步解釋，學校一年運作需要8億元經費，光靠收學費根本不夠，降低生師比不但可以提高教學品質，減少學生還可以活化空間讓廠商進駐，不僅能換取可觀的經費，還能在大同大學內部形成產業聚落。不過，吳志富強調一點，大同大學以學生為本，在邀請廠商進駐時，首要考量是「這家廠商對學生現在學習及未發展可以帶來什什麼效益？」而不是「這家廠商能學校帶來多少金錢收益？」如果只重視後者，就是本末倒置。他舉例說：「之前有烘焙業者希望進駐我們也沒有答應，因為大同大學沒有餐飲烘焙相關的科系，讓烘焙業者進駐起不了產學合作的加乘效果，對學生也沒有什麼幫助。」

大同大學是大同集團創辦人林尚志捐贈而成立，「大同」這個品牌為學校打響了知名度，同時也為其貼上了深刻的標籤。外界常以為大同大學都是跟大同公司產學合作，但其實目前大同大學與其他產業界有更多元化的合作。為了實現空間活化，大同大學不只場地租借給藝文、商業活動使用，也打造產業育成中心，吸引廠商直接進駐校園，並邀請資深業界人士在大學任教，以各種形式創造學生和產業界近距離交流的機會。

本身也是大同大學出身的吳志富，從求學至今沒有離開過這間學校，2017年接任副校長至今，除了同時擔任設計學院院長，還負責招商的重任，吳志富笑稱，「我對學校懷抱著有使命感，不希望學校不見」。吳志富指出，大同畢業生就業情況非常好，因為所有科系都是產業所需的科系，無論是機械、電機資訊、經營、化工生物、設計，都是薪水相對好、人才也欠缺的科系。

第一線面對廠商，負責招商、解決廠商問題的吳志富指出，大同大學發展育成最主要的就是地理優勢，從圓山捷運站走進來只要200公尺，交通環境太方便，而且育成輔導費沒有比外面租金貴，企業進駐學校更方便搶人才。此外，持門禁卡可以24小時彈性出入，對那些靈感隨時湧現的設計業者而言，也是致命吸引力之一。

大同招生策略：國際化吸引好學生

現在各大學都想要招好一點的學生，推獎學金已經太普遍，大同大學的策略是「國際化」。吳志富表示，全世界好的學校都要朝向國際化，尤其希望學生能出國交換，大同大學已經幫學生把國際化的路鋪好，進來最少要上三年英文、兩年日文，經過大學四年的調教，語言能力都準備好了。大同大學也很鼓勵學生留下來繼續念研究所，因為一間大學的研發能量，光靠大學部是不夠的，產學研究的主力還是研究生，一個好的學校不能沒有研究生、也不能沒有國際化，很多畢業生都選擇留在大同念研究所，除了有機會免費出國交換，甚至還能拿獎學金。

大同大學長年以來維持與國外大學的學術交流，由於學生數相對少，幾乎所有研究生都能有國際交換的機會，吳志富舉例，日本千葉大學、京都工藝纖維大學、美國奧勒岡州立大學、愛荷華州立大學都是和大同大學有國際合作的學校，每年寒暑假也讓國外學生以短期營隊形式來大同進行交流，學生能在求學過程中一圓國際交流經驗的夢想。

大同打造產學聚落，吸引50家廠商入駐

不同於國立大學的育成中心，通常都是一整棟集中式建築；私立學校彈性相對較大，大同大學的培育空間遍布校園各處，除了有青創基地，還有綜合工廠培育區、實驗大樓培育區、尚志大樓培育區、挺生大樓培育區，廠商可以直接進駐在相關系所附近，就近提供產學互動機會，像是實習工廠入駐的都是設計和3D列印的相關廠商；如果是電商相關廠商，就和管理系、經營系放在一起。大同本身以設計學院聞名，廠商靠近學校可以就近遴選到設計方面的人才，也有不少是校友的公司選擇留在校內，目前全校約有有近50家育成廠商，與頂大相比也完全不遜色。

圖二、大同新德惠大樓8樓的青創基地，入駐的多是工程和軟體、資工、電機類公司。 （攝影：北美智權報／吳碧娥）

大同大學是強調學生實作能力的學校，綜合大樓一樓是設計學院的學習工廠，24小時開放讓學生有想法就能進來做，也有噴漆房、金工房、木工房和攝影棚等設備。除了學習工廠外，一樓早期是創客（Maker）空間，讓喜歡動手做的人可以進學校創作。由於在大學裡面很難找到技術人員，因為薪水不多、工時又長，所以委託廠商負責管理經營，開放給校外人士進來付費使用機器，但仍以學生使用為第一優先。吳志富指出，大同當初推動創客空間意在翻轉學生的學習習慣，因為台灣學生從小沒有動手做的習慣，這些喜歡動手做的Maker會刺激學生學習，Maker也會建議學校購買什麼設備。

圖三、綜合大樓的實習工廠，24小時開放給學生使用。 （攝影：北美智權報／吳碧娥）



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