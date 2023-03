對抗私校招生危機：大同大學打造產業聚落 建立學習生態池

在MPEP 2173.05 (i),USPTO根據數個過往判決,對負面限制 (negative limitations) 提出了在撰寫說明書時該注意的要點。其中最為關鍵的是「僅欠缺正面記載並不構成排除的基礎」(The mere absence of a positive recitation is not basis for an exclusion.),文字上似乎不難理解,然而,說明書的撰寫方式包羅萬象,負面限制的實務操作與認定一向是個令人糾結的難題。本文分別以上、下兩篇探討CAFC對NOVARTIS PHARMACEUTICALS v. ACCORD HEALTHCARE INC. 的兩次判決,以利從業人員在使用負面限制時不致誤入歧途。

2023-03-09 13:15