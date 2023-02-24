2023年全球創新百強：美國企業占比近半 製藥、資訊科技引領潮流

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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國際專利分析技術供應商律商聯訊（LexisNexis）日前發佈了《2023年創新動能：全球百強》（Innovation Momentum 2023）報告，基於專利資產指數篩選出當前全球最具創新力的百大機構。製藥和資訊科技兩大龍頭行業仍保持百強企業中的頭兩位，榜單中近半的公司來自創新大本營美國，而亞洲維持在電子產品、化學品和材料行業方面的優勢，台灣則有五家公司以優異的創新表現進入百強之列。

在《2023創新動能：全球百強》（以下簡稱報告）的榜單中，製藥、資訊科技、化學品和材料、電子產品和半導體這五個行業的公司仍然佔據主導地位。從各行業中專利權人的數量占比來看，製藥（18家）和資訊科技（16家）如同2022年佔據排行前兩名，第三名分別為化學品和材料、電子產品和半導體三大行業分據，各入選12家公司。今年名次上升的行業來自醫療科技（9家）和消費品行業（8家），兩者各上升一名。

圖一、2022~2023年全球創新動能百強行業入選家數 （資料來源：LexisNexis《2023創新動能：全球百強》）

研究方法

報告透過分析複雜的專利，確認了過去兩年科技發展的步伐和演變。LexisNexis以「專利資產指數」（Patent Asset Index）作為基礎，從1100萬個活躍的專利家族（active patent families）中篩選出100家創新公司，每一家公司都必須擁有超過10個有效的專利家族組合。報告評估了公司所持專利家族的平均專利影響力，除了擁有廣泛且長期維護良好的專利權人，專利組合規模較小但平均專利影響力較高的專利權人也有機會獲獎。

全球的創新趨勢：藥品和資訊科技持續領先地位

工業化生產讓全球供供應鏈變得更加複雜，而透過百強專利權人的分析，可以透析全球經濟轉型的變化，同時了解創新和技術在全球各地區的分佈情況。雖然創新百強榜單遍佈全球，但美國至今仍是創新的大本營，百強榜中將近一半公司來自美國，包括製藥業的大多數公司，以及9家醫療科技公司中的8家。美國同時也是資訊科技行業半數專利權人的所在地，但是美國沒有化學品和材料行業的專利權人入選百強榜單。

再來看亞洲，今年度入選33家、僅次於美洲，大多數上榜專利權人的來自中國和韓國，今年亞洲仍繼續維持在電子產品、化學品和材料行業上的傳統優勢。歐洲、中東和非洲方面，共計入選19家，其中製藥業及化學品和材料行業有各5家專利權人入選百強榜單（詳見表一）。

表一、2023年全球創新動能百強數量（按行業和地區劃分） （圖片來源：LexisNexis《2023創新動能：全球百強》）

製藥 、 資訊科技 、 化學品和材料 、 電子產品 和 半導體 這五大行業在百強企業中佔據領先地位，因為企業正在應對新出現的挑戰。由於新型冠狀病毒（COVID-19）的長尾效應和全球人口老齡化創造了對新療法的需求，製藥行業保持其頂級地位；而在疫情推動下，眾多公司紛紛採用數位化技術，讓資訊科技行業位居第二。今年排名第三的半導體行業，正在進行多方面的創新以解決供應瓶頸問題，加上要因應全球氣候變化問題，必須開發新的晶片技術。

除此之外，報告還點出了幾個亮點產業。其中， 化學品和材料行業 已經連續兩年排行第三名，反映了該行業正在為其他行業提供重要的基礎作用。韓國LG化學和德國的化學公司巴斯夫（BASF）是該行業中擁有最強的專利組合的兩家公司，LG化學擁有龐大的整體組合規模，巴斯夫則以其精簡的專利組合擁有較高的平均專利影響力，而在榜單中脫穎而出。

此外，報告也發現，為了滿足高齡化社會的需求，診斷和監測、生命維持系統、手術和急救護理等領域的 醫療技術行業 都在不斷創新，百強企業中的醫療科技公司，今年都增加了其專利組合的規模。在醫療科技類別中，美國醫療設備公司美敦力（Medtronic）是擁有最大和最強的專利組合的公司，美敦力正在開發能夠實現從糖尿病監測到微創性手術的各種技術。

跟去年相比，消費品行業上升一個名次來到第五名，而菸草公司在消費品行業名單中占主導地位，像是英美菸草 （British American Tobacco）、日本菸草產業株式會社（Japan Tobacco） 、韓菸人蔘股份有限公司（Korea Tobacco & Ginseng），以及美國電子菸公司Juul Labs都在今年的榜單中。過去菸草公司不太可能成為創新的候選者，隨著越來越多的消費者戒菸以及政府限制菸草使用，菸草公司的業務正面臨威脅，讓這些公司認知到他們需要創新才能生存，不燃燒菸草的電子煙成為菸草公司的創新重點。





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