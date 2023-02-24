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2023年全球創新百強：美國企業占比近半 製藥、資訊科技引領潮流

聯合新聞網／ 北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

國際專利分析技術供應商律商聯訊（LexisNexis）日前發佈了《2023年創新動能：全球百強》（Innovation Momentum 2023）報告，基於專利資產指數篩選出當前全球最具創新力的百大機構。製藥和資訊科技兩大龍頭行業仍保持百強企業中的頭兩位，榜單中近半的公司來自創新大本營美國，而亞洲維持在電子產品、化學品和材料行業方面的優勢，台灣則有五家公司以優異的創新表現進入百強之列。

在《2023創新動能：全球百強》（以下簡稱報告）的榜單中，製藥、資訊科技、化學品和材料、電子產品和半導體這五個行業的公司仍然佔據主導地位。從各行業中專利權人的數量占比來看，製藥（18家）和資訊科技（16家）如同2022年佔據排行前兩名，第三名分別為化學品和材料、電子產品和半導體三大行業分據，各入選12家公司。今年名次上升的行業來自醫療科技（9家）和消費品行業（8家），兩者各上升一名。

圖一、2022~2023年全球創新動能百強行業入選家數 （資料來源：LexisNexis《2023創新動能：全球百強》）
圖一、2022~2023年全球創新動能百強行業入選家數 （資料來源：LexisNexis《2023創新動能：全球百強》）

研究方法

報告透過分析複雜的專利，確認了過去兩年科技發展的步伐和演變。LexisNexis以「專利資產指數」（Patent Asset Index）作為基礎，從1100萬個活躍的專利家族（active patent families）中篩選出100家創新公司，每一家公司都必須擁有超過10個有效的專利家族組合。報告評估了公司所持專利家族的平均專利影響力，除了擁有廣泛且長期維護良好的專利權人，專利組合規模較小但平均專利影響力較高的專利權人也有機會獲獎。

全球的創新趨勢：藥品和資訊科技持續領先地位

工業化生產讓全球供供應鏈變得更加複雜，而透過百強專利權人的分析，可以透析全球經濟轉型的變化，同時了解創新和技術在全球各地區的分佈情況。雖然創新百強榜單遍佈全球，但美國至今仍是創新的大本營，百強榜中將近一半公司來自美國，包括製藥業的大多數公司，以及9家醫療科技公司中的8家。美國同時也是資訊科技行業半數專利權人的所在地，但是美國沒有化學品和材料行業的專利權人入選百強榜單。

再來看亞洲，今年度入選33家、僅次於美洲，大多數上榜專利權人的來自中國和韓國，今年亞洲仍繼續維持在電子產品、化學品和材料行業上的傳統優勢。歐洲、中東和非洲方面，共計入選19家，其中製藥業及化學品和材料行業有各5家專利權人入選百強榜單（詳見表一）。

表一、2023年全球創新動能百強數量（按行業和地區劃分） （圖片來源：LexisNexis《2023創新動能：全球百強》）
表一、2023年全球創新動能百強數量（按行業和地區劃分） （圖片來源：LexisNexis《2023創新動能：全球百強》）

製藥資訊科技化學品和材料電子產品半導體這五大行業在百強企業中佔據領先地位，因為企業正在應對新出現的挑戰。由於新型冠狀病毒（COVID-19）的長尾效應和全球人口老齡化創造了對新療法的需求，製藥行業保持其頂級地位；而在疫情推動下，眾多公司紛紛採用數位化技術，讓資訊科技行業位居第二。今年排名第三的半導體行業，正在進行多方面的創新以解決供應瓶頸問題，加上要因應全球氣候變化問題，必須開發新的晶片技術。

除此之外，報告還點出了幾個亮點產業。其中，化學品和材料行業已經連續兩年排行第三名，反映了該行業正在為其他行業提供重要的基礎作用。韓國LG化學和德國的化學公司巴斯夫（BASF）是該行業中擁有最強的專利組合的兩家公司，LG化學擁有龐大的整體組合規模，巴斯夫則以其精簡的專利組合擁有較高的平均專利影響力，而在榜單中脫穎而出。

此外，報告也發現，為了滿足高齡化社會的需求，診斷和監測、生命維持系統、手術和急救護理等領域的醫療技術行業都在不斷創新，百強企業中的醫療科技公司，今年都增加了其專利組合的規模。在醫療科技類別中，美國醫療設備公司美敦力（Medtronic）是擁有最大和最強的專利組合的公司，美敦力正在開發能夠實現從糖尿病監測到微創性手術的各種技術。

跟去年相比，消費品行業上升一個名次來到第五名，而菸草公司在消費品行業名單中占主導地位，像是英美菸草 （British American Tobacco）、日本菸草產業株式會社（Japan Tobacco） 、韓菸人蔘股份有限公司（Korea Tobacco & Ginseng），以及美國電子菸公司Juul Labs都在今年的榜單中。過去菸草公司不太可能成為創新的候選者，隨著越來越多的消費者戒菸以及政府限制菸草使用，菸草公司的業務正面臨威脅，讓這些公司認知到他們需要創新才能生存，不燃燒菸草的電子煙成為菸草公司的創新重點。


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