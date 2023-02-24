再談Unitary Patent申請應考慮的潛在適格引證案

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

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2023年6月1日起，獲EPO授權公告的歐洲專利（European Patent，簡稱EP）將有機會接續申請歐洲單一專利（Unitary Patent，簡稱UP），把握最後的準備時間，讓我們再來談談申請UP應考慮的引證案問題。

《歐洲單一專利法院協議》（Agreement on a Unified Patent Court，簡稱UPCA）預定2023年6月1日生效，該日起獲EPO授權公告的歐洲專利（European Patent，簡稱EP），將有機會接續申請歐洲單一專利（Unitary Patent，簡稱UP），也就是，一EP申請案只要現在仍繫屬於EPO程序、申請人還未回覆接受EPO授權文本，原則上都可把UP申請納入選項。而是否申請UP，要考慮的面向眾多，適格的先前技術即是其中一項。

指定國國內在先權利Top-up檢索

針對2022年9月起啟動核准預先通知（communication under Rule 71(3) EPC）程序的EP申請案，EPO發布公告[1]：在做Top-up檢索時，會免費加做指定國國內在先權利[2]檢索，若找到這類潛在指定國前案，寄發EPO准預先通知時，會一併列出相關指定國國內在先前案資訊及EPO初步認定（prima facie）比對結果。

Top-up意為滿上、斟滿，也就是補先前之不足。按EPO《審查基準》C- IV, 7.1說明，EPO審查官在實審最初及最後階段應加做Top-up檢索，搜尋是否有之前還無法取得的EP案公開本、公告本，依Article 54(3) EPC，可令審查中的EP申請案擬制喪失新穎性？同時也需一併查看同家族由其他專利局審查的對應案，確認有無其他可能相關的引證案應再考慮？EPO檢索審查品質素富盛名，Top-up檢索是其中一道的品保關卡。

因需加做指定國國內在先權利Top-up檢索，查對新近寄發的EPO核准預先通知附件（ “Annex to EPO Form 2004, Communication pursuant to Rule 71(3) EPC”），目前已可在EP申請案基本書目資料頁後看到新增頁面，提示相關基本規定，及審查官所做指定國國內在先權利Top-up檢索結果。

不過EPO似乎尚未統一通知文字，也有審查官僅簡單聲明如下：

EPO之所以自2022年9月開始提供此一額外服務，是為順應使用者建議，以利導入UP制度。[3]

指定國國內在先權利與UP

Article 139(2) EPC規定，一EPC締約國國內的專利申請案及專利，於指定該國的歐洲專利應有相同在先權利（prior right）效果，猶如該歐洲專利恰是一該國國內專利。EPO《審查基準》B-VI, 4.2、B-X, 9.2.6、H-III, 4.4等章節說明，在先前案只於個別指定國國內先申請、後公開者[4]，不能用以阻卻EP申請案授權，僅在EP落地該國後，才有可能成為適格的引證案，用以證明EP在該國不具新穎性、EP在該國的相關專利權應予撤銷。

依現行制度，這類個別指定國國內的在先權利只會影響EP在該國的專利權，EPO審查及異議程序本就毋須考慮。遇有這類引證案，而EP申請案申請人希望處理，依EPO《審查基準》G-IV, 6提示，通常可採取的方式包括：EP申請案撤回該國指定、授權後不進入該國；EP申請案申請期間，專為該國撰寫另一版本的請求項；EP授權後限縮（limitation）原專利範圍，避開其干擾。

然而，UP不同於傳統EP，複數國別的專利保護綁在一起，碰上這類指定國國內在先前案，問題可能變得十分棘手。原因在於，UP申請其中一項重要前提是，針對參加強化合作UP及歐洲單一專利法院（Unified Patent Court，簡稱UPC）催生計畫的25個歐盟成員國[5]，EP申請案在EPO授權之時需有相同的授權範圍；而在EPO授權之後，UP既為單一專利，同樣無法割裂為不同國別以取不同範圍。

換言之，倘若EP申請案申請人想取得UP保護，而其中一國存在這類在先前案，這種情況下，既無法於EP申請案申請期間撤銷該國指定，也無法在EPO授權前、授權後為該國撰寫不同版本的請求項。機率儘管不高，選擇UP，意謂有可能需為單一一國的國內在先前案，放棄原可在其他國別取得的（更大）權利範圍。EPO免費加做指定國國內在先前權利檢索服務，有助讓這類前案及早浮現，保有修正請求項或放棄UP申請的操作彈性，進而降低UP申請風險。

機會與風險

專利涵蓋的技術保護範圍愈大，威力愈強，相對地，可能用以舉發無效的先前技術文獻也愈多。此一通則套用在UP上，道理類似，事實上，日後隨更多歐盟成員國陸續簽署並批准UPCA，UP的國別保護範圍及威力、潛在的適格引證案數量，還會逐漸擴增；UP放大了個別指定國國內在先前案的殺傷力。EPO工作品質素富盛名，但即使授權前再卡一道Top-up檢索，務求把檢索做好做滿，畢竟不能保證沒有漏網之魚。

EPO已釋出預定2023年3月1日生效的更新版《審查基準》，特於新增章節C- IV, 7.2[6]提醒：EPO出示的指定國國內在先權利檢索結果，只限該局資料庫能找到且EPO審查官初步判斷相關的文獻資料。假使EPO完成UP登錄、傳統進入指定國的官期已截止，這時UP所有權人才發現致命的指定國國內在先前案，而各UPCA批准國又未修法准予在該國改請傳統EP，那麼，最糟的情況可能是UPCA批准國的專利權全滅。另應注意，這類引證案的解讀及比對，各指定國及未來將啟用的UPC才有最終解釋權，EPO審查官製發的初步認定意見，於各指定國及UPC並無法律拘束力。

UP啟用帶來新的機會和風險，是否申請UP，需權衡的面向眾多，基本如進入指定國及後續專利維護會產生的成本比較、專利發明製造販售應取得專利保護的國別、是否已有侵權事實及訴訟規畫、有無藉Opt-out排除UPC管轄權的需要……，諸如此類，各大歐洲事務所相關簡報說帖所述多矣。指定國國內在先權利的討論篇幅相對有限，一則因案例相對少見，二則因影響難以評估，但EPO決定加做指定國國內在先權利Top-up檢索，足證其風險。

UP辦法延至2023年6月1日生效，往好處看，EP申請人獲得了更多的準備時間，對新制多一分了解，UP啟用後，當更能依自家整體需求及個案狀況做出最適當的決定。



備註：

相關訊息請見EPO官網 - 新聞稿EPO introduces systematic top-up search for earlier national rights，https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220725.html； - UP Q&A，https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/faq.html。 指定國國內在先權利一詞，EPO官網不同的訊息頁面、官方公告、《審查基準》章節可能作“earlier national rights”、“national earlier rights”、“national prior rights”、“national rights of earlier date”……，似無統一的英文寫法。 請見https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221202c.html。 即該指定國在先前案的申請日早於EP案先前技術比對基準日（一般為EP案申請日，但若EP案有效主張到優先權，則應以其優先權日作比對基準日），但其公開或公告日晚於EP案先前技術比對基準日。 25 EU member states which participated in enhanced cooperation to establish the UP system and the UPC，含波蘭及其他僅簽署但尚未批准UPCA的歐盟成員國。 本文撰稿之時所見版本：In view of the importance of national prior rights (see B-VI, 4.2) for applicants in proceedings before the Unified Patent Court, the examiner expands the top-up search scope at the grant stage (see C-IV, 7.1) to include national applications and patents of the contracting states, in so far as they are present in the EPO's databases. The division informs the applicant about the outcome of the top-up search for national prior rights. Those that are prima facie relevant for the application are communicated to the applicant.。請見https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2345900552B3336FC12589470052BFA0/$File/epo_guidelines_for_examination_2023_part_c_draft_en.pdf。





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