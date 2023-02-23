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2022年台灣智財權數據：外商發明專利申請突破3萬件！

聯合新聞網／ 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2022年經歷了俄烏戰爭、物價狂飆還有資訊產品需求不若以往，廠商的台灣智財權佈局力道也因此大受影響，包括設計專利跟商標的申請量都不盡理想，只有發明專利受到半導體產業鏈的支撐還能維持正成長。但儘管如此，從宏碁、蘋果還有飛利浦等廠商的動向來看，資訊硬體產業對於設計專利的重視程度也漸漸在提升當中。

綜觀2022年3項主要智財權申請數據，除了發明專利申請量維持成長外，設計專利以及商標都呈現衰退。發明專利申請量在2022年突破了5萬件，比起2021年增加了2%；至於設計專利和商標申請量，則分別比2021年減少了550件（7%）和1200件（1%）。

發明專利申請量在2020年後，已經連續2年呈現正成長，但台灣本地的申請量在2022年還呈現0.8%微幅衰退，意味著成長動力還是來自於境外。事實上，2022年的外國人發明專利申請量，是近5年來第一次超過3萬件，其中南韓和中國大陸的申請量均有16%的高成長率，而美國也有約9%的成長（表1）。

三類智財權中，僅有發明專利申請量在2022年維持成長

表1：2022年台灣發明專利前五大境外申請來源成長變化 （資料來源：TIPO）
表1：2022年台灣發明專利前五大境外申請來源成長變化 （資料來源：TIPO）

設計專利與商標則呈現另一種風貌。2022年外國人的設計專利申請量只有3744件，比起2021年大幅衰退了10%，甚至比2018年的3830件更少。同樣地，外國人的2022年商標申請件數僅有20452件，比起2021年減少了9%，雖然佔整體申請量還不到四分之一，仍是造成整年商標申請呈現衰退的主因。

很明顯地，歷經兩年多的疫情後，跨境的智財權布局活動還沒完全恢復元氣，不但難以重回疫情前的高峰，甚至還衰退到多年前的水準。例如，2014年時外國人的商標申請量為19716件，已經和2022年相去不遠，倘若今（2023）年繼續衰退，恐怕將跌破一年2萬件的關卡（圖1）。

圖1：2013~2022年外國人申請台灣商標案件數變化 （資料來源：TIPO）
圖1：2013~2022年外國人申請台灣商標案件數變化 （資料來源：TIPO）

發明專利：半導體業佔支配地位

在2022年的發明專利申請人排行榜中，本土公司及外商公司分別由台積電以及應用材料居冠，其中台積電已經是連續7年拿下第一，申請數量比之後的應用材料及高通公司加起來更多，龍頭地位幾乎無法撼動。此外，從這份名單也可以看出，2022年發明專利的主要申請人，還是以半導體產業為主，包括全球主要的晶圓製造、設計和DRAM業者都榜上有名，間接展現了台灣在全球科技產業的重要性（表2）。

表2：2022年台灣前10大發明專利申請人 （資料來源：TIPO）
表2：2022年台灣前10大發明專利申請人 （資料來源：TIPO）

在前十名之外，也有兩家公司的動向值得關注。第一家是美商元平台技術有限公司，也就是社交網站臉書（Facebook）的母公司，在2021年時的申請量還只有68件，但到了2022年就暴增至290件；另一家以IC製造為主的西安奕斯偉材料科技有限公司的申請量更是從4件高速成長至162件。如果布局的策略不變，這兩家異軍突起的公司，將很快成為台灣發明專利中的新勢力。

設計專利：資訊硬體業成新勢力

設計專利的前十大申請人以外商居多，而且以汽車、時尚產業為主，前者有福特環球、BMW以及法商PSA；後者則有哈利溫士頓以及卡地亞。值得注意的是，本國廠商排名第2的巨鎧精密的主力營業項目也是汽車外觀零件，顯見在汽車相關的產業鏈中，不分本土或外國廠商對於設計專利都著力甚深（表2）。

表3：2022年台灣前10大設計專利申請人 （資料來源：TIPO）
表3：2022年台灣前10大設計專利申請人 （資料來源：TIPO）

不過，2022年真正的設計專利申請量冠軍，反而是本土的資訊硬體業龍頭宏碁。近年來，宏碁積極進行多角化，例如進軍家電和電競領域，對於各類產品的設計需求因而大增；此外，家電大廠飛利浦與全球消費電子龍頭蘋果，也對設計專利有所著墨。從這些大廠的動作看來，也許資訊硬體也將會是設計專利的下一個熱點產業。

商標：食品餐飲、消費通路佔多數

在商標申請人榜單中，本國法人以食品、餐飲、通路等民生消費相關的產業為主，例如食品通路龍頭統一企業就以834件的申請量，連續第三年位居龍頭；外國申請人的產業背景就較為多元，包括藥妝、物流、網路平台等。值得注意的是，外國法人申請最高為新加坡商艾彼普拉斯，也是唯一申請量破百件的外國企業。

表4：2022年台灣本國、外國前5大設計專利申請人 （資料來源：TIPO）
表4：2022年台灣本國、外國前5大設計專利申請人 （資料來源：TIPO）


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