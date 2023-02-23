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GOD BLESS THE USA不得註冊為商標：TTAB 2020年In re Lee Greenwood案

聯合新聞網／ 北美智權報

【王思原／世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

GOD BLESS THE USA 是美國知名創作型鄉村歌手Lee Greenwood的代表作。Greenwood向美國專利商標局（USPTO）申請GOD BLESS THE USA商標註冊，遭到核駁。Greenwood隨後請求變更申請圖樣為THE LEE GREENWOOD COLLECTION GOD BLESS THE USA，亦不為USPTO所接受。Greenwood於是向商標審理及上訴委員會（TTAB）提起上訴，尋求翻案……

本案背景

GOD BLESS THE USA 是知名創作型鄉村歌手Lee Greenwood的代表作。這首愛國歌曲於1984年發行，除高居該年度告示牌熱門鄉村歌曲排行榜第7名外，並獲得共和黨青睞，於其全國代表大會上播放。1990年起，美國經歷了波灣戰爭、911事件及2003年入侵伊拉克等重大事件。在這段期間裡，GOD BLESS THE USA發揮了鼓舞民心士氣的效果，因而廣受歡迎。2001年重新發行時，更登上告示牌百大熱門排行榜第16名 [1]。

Lee Greenwood於2016年9月12日，以 15 U.S.C. § 1051(a)之實際於商業上使用為基礎，向USPTO申請註冊標準字體之GOD BLESS THE USA於商標主要註冊簿，用於國際分類第20類之「抱枕、木製裝飾品」及第27類之「非織品壁掛」[2]。

圖一、GOD BLESS THE USA商標圖樣 （圖片來源：USPTO, Application Serial No. 87168719）
圖一、GOD BLESS THE USA商標圖樣 （圖片來源：USPTO, Application Serial No. 87168719）

商標審查官以GOD BLESS THE USA不具商標功能為理由予以核駁。申請人不服，向TTAB提起上訴。就在審查官向TTAB提交書面資料的隔天，申請人提案將申請圖樣修改為 THE LEE GREENWOOD COLLECTION GOD BLESS THE USA，並請求TTAB將案件發回。儘管TTAB認為，修改申請圖樣之請求，應於審查期間提出為宜，但仍決定中止上訴程序，並將申請案發回續行審查。經審查後，審查官以申請人提出之修改將造成原申請圖樣之「實質變更」（material alteration）為由，予以拒絕。因此，本件上訴之爭點有二：（1）原申請之GOD BLESS THE USA是否具商標功能？（2）在原申請圖樣前加上THE LEE GREENWOOD COLLECTION 4個字，是否構成原申請圖樣之實質變更[3]？

GOD BLESS THE USA不具商標功能

商標的基本功能在於表彰及區別商品或服務之來源，因此，不具此項功能的標識自不得註冊為商標。TTAB指出，判斷系爭標識是否具商標功能的關鍵在於相關公眾的認知。若相關證據顯示，在一般消費者的認知中，系爭標識所傳達者只是其通常意義，而非表彰及區別商品或服務來源之特別意義，系爭標識即不具商標功能。就日常慣用語而言，如無證據可為相反之認定，應認為消費者所認知者僅為其通常意義，而非表彰來源之特別意義。在公眾認知中，表述社會、政治、宗教或類似情感或理念的用語，傳達的通常是對於該用語所蘊含的理念的支持或認同，而非單一之商品或服務來源。在商標申請案中，要判斷消費者如何認知系爭用語，除就申請人所提供的使用樣本加以審查外，更要審酌其他足以呈現其通常使用狀況之證據。審查官提出之證據顯示，GOD BLESS THE USA是一則常用的愛國標語，為GOD BLESS AMERICA之同義詞。從30多個第三人網站收集而來的證據顯示，許多商品上都印有此愛國標語。既已為第三人廣泛使用於多種商品，社會大眾自不太可能認為其所表彰者為單一商業來源[4]。

圖二、出現GOD BLESS THE USA之第三人商品 （圖片來源：In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *6 (TTAB 2020).）
圖二、出現GOD BLESS THE USA之第三人商品 （圖片來源：In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *6 (TTAB 2020).）

圖三、出現GOD BLESS THE USA之第三人商品 （圖片來源： In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *7 (TTAB 2020).）
圖三、出現GOD BLESS THE USA之第三人商品 （圖片來源： In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *7 (TTAB 2020).）

申請人主張，在一般人的認知中，GOD BLESS THE USA所代表的就是Lee Greenwood所創作的經典愛國歌曲；證據則包括維基百科的記載、告示牌數位銷售的下載次數、以及Google搜尋結果等。TTAB則認為，由於申請使用的商品屬於日常用品，並無商業管道及消費客群之限制。因此，此所謂相關消費者應指一般公眾。一般公眾未必皆熟悉鄉村音樂。此外，由於GOD BLESS THE USA已被廣泛用於多種日常商品，消費者在面對這些商品時，未必會將之連結到申請人或其歌曲[5]。

綜言之，TTAB認為，證據顯示GOD BLESS THE USA欠缺來源表彰之意義，不具商標功能[6]。

增加THE LEE GREENWOOD COLLECTION構成原申請圖樣之實質變更

根據37 C.F.R. § 2.72(a)(2)之規定 ，以商業上使用為基礎之申請案，申請人得修改原申請之商標圖樣，但不得構成原申請圖樣之實質變更。至於是否構成實質變更，應由USPTO比較修改前後圖樣後加以判斷[7]。

申請人主張，USPTO拒絕其修改並無理由。申請人所依據者為商標審查程序手冊（TMEP）§ 807.14(b)。依本規定，若修改所增加的元素為申請人先前註冊於同一商品或服務之商標，得允許之。THE LEE GREENWOOD COLLECTION是申請人先前已註冊且用於與本申請案相同商品之商標。因此，USPTO不得拒絕申請人所提出之修改[8]。

圖四、THE LEE GREENWOOD COLLECTION GOD BLESS USA樣本 （圖片來源：In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *11 (TTAB 2020)）
圖四、THE LEE GREENWOOD COLLECTION GOD BLESS USA樣本 （圖片來源：In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *11 (TTAB 2020)）

TTAB認為，實質變更與否判斷之依據，是修改後與原申請圖樣間比較之結果。關鍵的問題在於，是否新、舊圖樣所營造出的商業印象，本質上是否為同一。此為事實問題，應從一般消費者的觀點加以評價。亦即，標識所傳達之商業印象為何，須透過消費者之眼加以觀察[9]。

TTAB贊同審查官的見解，認為THE LEE GREENWOOD COLLECTION的加入，確已構成實質變更。實質變更的爭議往往發生於申請人想要在原申請商標增加新的元素。TTAB引用先前的Pierce Foods案為例，申請人想把其主商標（house mark）PIERCE，加入原申請圖樣。但即使只增加了一個字，仍可構成實質變更。TTAB認為，在本案中，申請人主商標「THE LEE GREENWOOD COLLECTION」的加入，使得視覺及聽覺上產生重大差異。首先，增加的4個字出於前半部，這部分是正是最有可能使購買者印象鮮明，記憶深刻的部分。其次，新增的7個音節會創造顯然不同的發音。更重要的是，THE LEE GREENWOOD COLLECTION與GOD BLESS THE USA的連結，徹底改變了原申請圖樣的意義及商業印象；將通常祈福用語轉變為該歌手的成名曲。此舉固然符合申請人想要達成的效果，但並無法營造本質上為同一標識之印象。系爭修改產生的是一個新的標識，與原申請之標識相去甚遠[10]。

基於上述理由，TTAB認為，申請人提出之修改構成原申請圖樣之實質變更，依37 C.F.R. § 2.72(a)(2)之規定，應予駁回。


備註：

  1. In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *9 (TTAB 2020) (申請人引用維基百科GOD BLESS THE USA條目)。
  2. Id. at *1.
  3. Id. at *2-3.
  4. Id. at *4-8.
  5. Id. at *10.
  6. Id. at *10.
  7. Id. at *11.
  8. Id. at *13.
  9. Id. at *22.
  10. Id. at *23-24.


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