《東歐智財系列》拉脫維亞智財權概觀及申請近況

拉脫維亞共和國通稱拉脫維亞(拉脫維亞語:Latvija,英語:Latvia),位於波羅的海東岸的歐洲東北部,為波海三國之一。拉國北、南、東分別與愛沙尼亞、立陶宛及俄羅斯為鄰,西邊隔波羅的海與瑞典相對,東南國境則與白俄羅斯接壤,氣候屬溫帶海洋性氣候;2022年總人口數約190萬。2022年,拉國於全球創新指數(GII)中在132個經濟體中排名41。

拉國為北歐理事會(Nordic Council)、歐盟(EU)、北約(NATO North Atlantic Treaty Organization)、歐盟委員會 (EC)、聯合國 (UN)、經濟合作與發展組織 (OECD)、波羅的海國家理事會 (CBSS)、國際貨幣基金組織 (IMF)、北歐投資銀行(NIB)及歐洲安全與合作組織 (OSCE) 等國際組織之成員國。拉國於2014年加入歐元區,目前以歐元作為法定貨幣。

2022年8月12日,拉脫維亞與愛沙尼亞跟進立陶宛,波海三國全數退出「中國 - 中東歐合作機制」(「16+1」[1] )機制,並稱將與歐盟共同政策密切接軌,支持透過「27+1」[2]機制作為與中國交往之平台。

據我國國貿局統計資料顯示,拉脫維亞2021年的GDP較2020年增長4.8%;其中製造業是整體經濟的最大貢獻者之一,包括木材和木製品、化學品和化學產品、橡膠和塑料製品、金屬製品、非金屬礦產品和電腦、電子及光學設備的製造。此外,資訊和通訊、運輸和倉儲、金融和保險服務以及專業、科學和技術活動也促進經濟發展。而2021年主要下降的經濟活動為建築、農業和餐飲服務。

此外,由於俄羅斯入侵烏克蘭,拉脫維亞2022年和2023年GDP增長預測已分別下調至 1.8% 和 3.2%。如果戰爭繼續或升級,經濟活動下降可能會更明顯。

據投審會資料顯示,目前台商並沒有直接對拉國投資,而拉國對台灣投資為8件,合共75.4萬美元 (投審會統計1952至2021年4月)。

表1. 近三年的台拉兩國貿易額 (金額:美元) (中華民國進出口貿易統計,經濟部國際貿易局,2023-02-15)

在拉國要獲得智財權保護,要向拉脫維亞專利局申請(Patent Office of the Republic of Latvia)(拉脫維亞語:Latvijas Republikas Patentu valde,LRPV),包括發明、工業設計及商標 (拉國並沒有實用新型)。現就發明及商標部分分述如下。

發明專利

適格性

依據拉國的《專利法》(Patent Law) 的規定,只要符合以下3項條件(亦即我們常說的專利三性),一項發明即可被授予專利保護,

是新的(新穎性)。

具有創造性(進步性,inventive step)。

具備工業應用能力 (產業利用性)。

發明的主題可以是器件、方法、物質、物質的組合物或生物材料。而應用於人體或動物的治療或手術治療方法和診斷方法被認為不適合工業應用,不具適格性。

此外,如同許多其他國家一般,以下類別不在專利保護範圍內:

發現、科學理論和數學方法。

美學創作。

商業活動和遊戲的計劃、智力活動、規則和方法,以及電腦程式。

訊息的呈現方法。

與公共秩序或社會公認的道德原則相衝突的發明。

植物或動物品種,或用於開發植物或動物品種的基本生物學方法。

與人類複製有關的生物技術發明,在生殖細胞中改變人類的遺傳特性,將人類胚胎用於工業或商業目的,以及改變動物遺傳特性的方法可能會導致動物遭受痛苦,而對人類或動物沒有任何實質性的醫療益處,以及由這些方法產生的動物。

處於不同形成和發育階段的人體以及對其元素之一的簡單發現,包括基因的序列或部分序列。

用於人體或動物的治療或手術治療方法和診斷方法。

專利申請

要申請拉國的國家專利可向拉脫維亞共專利局(LRPV)提出申請。

專利申請必須包括:

授予專利的請求。

對發明的描述。

一個或多個請求項。

圖式(如果在說明書或權利要求中有提及)。

摘要。

向LRPV提交專利申請後,LRPV會先就申請進行形式審查(最多可能需要三個月)。從申請日或優先權日起最多18個月內,便會進行專利申請公佈,並進入實質審查階段。希望行使優先權的申請人必須在專利申請中註明以下資料:

請求的優先權申請的申請日期。

提交專利的第一國。

申請號。

優先權請求可以在較早的優先權日起16個月內提交或更改。

要注意的是,LRPV不提供檢索報告,也不提供針對國家專利的異議;如果要挑戰國家專利,只能透過法庭程序進行。如果出現以下情況,第三方也可以透過無效、取消或撤銷程序來挑戰專利:

專利主題不符合形式要求。

專利中未充分清楚、全面公開發明的實質,讓本領域技術人員無法據以實施該發明。

專利的主題超出最初提交的專利申請的內容,或者,如果專利是在分案申請的基礎上授予的,則超出最初專利申請的內容。

專利被授予一個無權擁有它的人(例如未被讓與)。

拉國的專利保護從授予專利的通知公告之日起算20年(包括國家及歐洲專利)。藥品和植物保護產品的保護期限最多可延長五年(藉由補充保護證書,SPC)。

圖1. 拉脫維亞各種智慧財產權申請數據 (含本土及國外,包括區域申請),及經濟狀況 (資料來源:WIPO統計資料庫,2023年2月更新)



備註:

中國-中東歐國家合作(Cooperation between China and Central and Eastern European Countries, CECC)是指中國與中東歐地區波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、波赫、塞爾維亞、黑山、羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓和希臘之間展開的經貿合作。該機制原本簡稱16+1,2019年希臘加入,使得該合作機制升級爲17+1。後因立陶宛在2021年3月宣布退出17+1合作,只剩下16+1。2022年8月,拉脫維亞和愛沙尼亞政府先後宣布退出合作機制,現存14+1。





