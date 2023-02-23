市值、營收表現亮眼 台灣生醫產業下一波發展潛力在哪裡？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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任何新興產業想要順利發展，資金面的支持絕對是關鍵要素。在2023年的生策年會中，富邦金控董事長蔡明興就從金融投資的角度，分享富邦這十多年在生醫產業投資累積的寶貴經驗，以及未來富邦對生醫產業持續投入的切入角度。

歷經多年努力，台灣的生醫產業已經稍具規模，除了陸續有新藥通過臨床試驗或拿到上市許可的好消息，整體的營收和市值也不斷成長。根據生策會統計，2022年台灣上市櫃（含興櫃）生醫企業的總營收為3464億元，比起2021年成長了3.4%，而214家企業的總市值，在2022年底也達到了1兆2千億元。

回顧2007年以來的生技產業發展，富邦金控董事長蔡明興細數，從2007年制定了生技新藥發展條例、2009年啟動台灣生技起飛鑽石行動方案、2011年又完成科技基本法的大幅修正，「今天早上看報紙，再生細胞雙法又可望順利通過。」在眾多政策利多加持以及學術和產業界的努力下，生技產業才能蓬勃發展。

富邦金控創投的生醫投資成果相當耀眼

富邦集團旗下雖然沒有生醫公司，但對於生醫產業的投資一直非常積極。蔡明興表示，2004年以來富邦金控旗下的富邦創投已經投資了37件生醫投資案，總投入金額為37.56億元。至今，這37件投資已經有14件結案，若再加計尚持有的23案，創造了高達122.02億元的總回報金額，內部報酬率（IRR）更是讓人稱羨的27%（圖1）。

圖1：富邦金控創投歷年來生醫產業投資表現（單位：億元） （資料來源：「從金融投資角度看生醫產業發展趨勢」專題演講，2023生策年會，2023/2/16。蔣士棋整理。）

從投資者的角度來看生醫產業，蔡明興認為，關鍵成功要素，包括：市場、技術、財務跟人才。「以市場來說，total addressable market（整體潛在市場）要夠大；技術上要創新、可行還要有完整的專利網保護、搭配完成的財務規劃和募資能力、以及團隊的理念、決心風險控管跟技轉能力，這四項缺一不可。」而在新冠肺炎疫情期間，反而看到更多創投資金投入生醫領域。蔡明興表示，2019至2021年間美國生醫創投規模的年複合成長率（CAGR）高達62.63%，反而2012至2019年間僅有16.84%。「創投資金的主要投資領域還是藥物開發，佔比差不多45%。」蔡明興說。

台灣的臨床試驗優勢，其他國家難以追及

由於全球人口邁向高齡化、新興國家的醫療建設逐漸完善、還有生物藥品及學名藥的快速發展，生醫產業對資金的吸引力也愈來愈高，而台灣又具備了研發、資本市場和法規等面向的優勢，可做為生醫產業的堅實基礎。除了政府歷年來的政策獎勵措施外，蔡明興指出，台灣具有26家醫學中心、124家臨床試驗醫院，在基層累積了厚實的新藥或醫材臨床試驗能量。「我們比起鄰近的大陸、南韓、新加坡，都是更早投入基因體醫學和生技醫藥的研發設施建置，」他補充，活絡的資本市場，尤其是完善的育成機制和專業的生醫聚落，也有助於生醫新創的發展。

展望未來，蔡明興認為，因應高齡化社會帶來的醫療照護、物聯網等科技在生醫的應用、還有國際化市場將會是生醫產業的投資方向。至於富邦，也準備了三個切入生醫投資的新方向：

新藥：是所有生醫領域中風險最高的行業，會選擇能夠建立開發平台、開發多樣化產品的藥物來控制風險，成功機會較大。 體外檢驗：與富邦自己的保險本業結合，進入預防醫學領域，例如體外檢驗就能早期檢驗出疾病，節省醫療和保險支出。 CMO/CDMO：學習晶圓代工模式，利用自己的製藥能量替國際新藥公司代工，藉此提高自己的製藥能力。

表1：富邦集團切入生技投資三角度 （資料來源：「從從金融投資角度看生醫產業發展趨勢」專題演講，2023生策年會，2023/2/16。蔣士棋整理。）

「從我們金融業的角度來看，生技產業的發展潛力應該遠大於金融業，」蔡明興表示，除了獲利以外，生醫產業的最終目的是濟世救人，所以也是很有意義的投資，很值得一起投入，讓生技業成為台灣另一座護國神山。





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