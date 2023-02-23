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從方舟投資觀點看2023年科技發展趨勢

聯合新聞網／ 北美智權報

【蘇翰揚╱產業分析師】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

方舟投資由美國女股神Catherine Wood所成立，管理數百億美元資產，每年皆會發布科技投資趨勢；該公司指出，2023年產業依舊面臨高度不確定性，需要新興科技來解決這些問題。

企業今年需在多變環境下尋找新投資機會

由有美國女股神之稱的Catherine Wood所成立的方舟投資(Ark Investment)在2023年1月發佈「2023年14大投資主題」（BIG IDEAS 2023），指出在破壞式創新的世界中，企業至少要注意5大面向，包含快速變革（RAPID PACE OF CHANGE）、高度不確定（UNCERTAINTY AND UNKNOWNS）、法規制衡（REGULATORY HURDLES）、政治變局（POLITICAL OR LEGAL PRESSURE）、以及競爭版圖挪移（COMPETITIVE LANDSCAPE），顯示當前企業面臨環境的變化與種類更加劇烈與多元，風險管理是當前所有業者皆會面臨到的議題，不論是守成或開拓，企業需一方面控制風險，一方面從這些變局中尋找新的投資機會，以在國際關係日益複雜下趨吉避凶。人工智慧、機器人、物流自動化、電動車、太空科技、區塊鏈等領域皆被方舟投資列為2023重點投資議題之一。

圖1. 方舟投資列出2023年數大投資趨勢 （資料來源：方舟投資）
圖1. 方舟投資列出2023年數大投資趨勢 （資料來源：方舟投資）

生成式人工智慧為2023年技術發展亮點

生成式人工智慧（Generative AI）的熱潮從2022年底一路延伸至2023年。整體來說，生成式 AI 能運用在許多產業上，該技術的應用場景橫跨公司營運、客戶體驗、以及產品與服務的創新。譬如在汽車、航太、國防等產業開始嘗試以生成式 AI 來設計零組件即為一例。此外，生成式 AI 也能用於晶片製造，運用強化學習來優化半導體晶片設計，將產品開發生命週期時間從人類專家的數週縮短到生成式 AI 的數小時，其應用潛力遠超人類想像。生成式 AI 能夠在幾秒鐘內生成各種可閱讀文章，同時回應社群評論，使文章更具備說服力，這對各種產業皆造成影響；業者能使用 AI 模型生成的即時內容，除了文字生成圖像外，甚至連音檔、影片、3D 模型等都能生成，DALL-E、DALL-E 2、GLIDE 等模型都具備上述功能，這些模型稱為擴散型模型（Diffusion model）。

生成式 AI 能夠快速成長，主要是生成對抗網路（Generative Adversarial Network）、生成擴散模型（Diffusion Model）、基礎模型（Foundation Model）等深度學習技術的成熟，未來在元宇宙逐漸成熟後，企業能夠從使用者生成內容（User Generated Content，UGC）轉為人工智慧生成內容（AI Generated Content，AIGC）中尋找龐大商業行銷商機。

圖2. 人工智慧發展的訓練成本正逐漸下降 （資料來源：方舟投資）
圖2. 人工智慧發展的訓練成本正逐漸下降 （資料來源：方舟投資）

部分科技業者已經利用這些模型強化自家產品服務，像是 Microsoft、AWS、Nvidia 推出軟體套件與開發框架，用以支援生成式 AI 模型開發和訓練；另外的做法是將這些模型套用到現有服務中，例如微軟投資 100 億美元在 Open AI 主要目的之一，就是將 Chat GPT-3 置入原有的 Azure，以及運用 DALL-E 2 來推出文字生成圖像軟體 Microsoft Designer。調研機構預測2013年會是Microsoft與Google在人工智慧上激烈競爭的一年，Google執行長計畫將旗下LaMDA技術建構自然語言模型，讓使用者能以更自然方式與其互動，同時將Google Lens、Google Shopping，以及Google翻譯整合至服務中，以抗衡Microsoft的Azure Open AI。人工智慧應用程式產品組合之戰正式開打。

機器人繼續在製造業引領風騷

方舟投資預計，製造機器人和3D列印在未來8年內將以每年約80%的速度成長，從2022年的 700億美元增至2030年的約 9 兆美元；同時根據國際調研機構Fortune Business Insights預測，全球機器人市場將從2020年的146億美元，到2028年將成長到311.3億美元。

製造業升級代表減員增效，在少子化趨勢發酵下，人工成本持續上升，相較之下，機器人價格越來越低。根據麥肯錫的調查，過去30年間，全球機器人的實際價格下降了50%。儘管對許多中小型企業而言，機器人的初始投資過高，且靈活性比不上人工，但對於規模化生產的企業，用工業機器人替代部分工人成爲現實的選擇。同時，協作型機器人在製造業的應用逐漸廣泛，與傳統工業機器人不同的是，協作型機器人能夠與員工直接近距離互動，經過安全評估後、無需額外設置安全護欄或改變現有的廠房佈局；即便缺乏程式設計經驗的操作人員，僅需透過稍微培訓便能透過直覺便捷的介面進行快速設置和操作，提升機器人的可用性(usability)。

中國是機器人運用最密集的國家之一，也是全球最大的機器人市場之一。根據國際機器人聯合會（International Federation of Robotics，IFR）調查指出，2021年工業機器人安裝密度最高的國家是南韓、新加坡和日本。中國儘管總量上仍有差距，但過去幾年成長相當快速，2018-2021年均裝機增速超過30%，2021年，中國工業機器人的新安裝量達26.8萬臺，爲全球最高，中國大陸安裝的新機械人數量與全球其他國家之和幾乎相當，並幾乎是整個歐洲及美洲工廠的兩倍。背後的原因是中國勞動力老化，而自動化是中國提高現有工人生產率的最可靠方式。在中國持續投資智慧製造的趨勢下，即便面臨外部環境衝擊與西方國家封鎖，機器人應該是達到「內循環」政策的關鍵因子。

物流自動化持續帶動全球產業智慧轉型

當前建立數位供應鏈已經是全球製造業管理階層積極開展的策略，希望企業在面對重大突發事件衝擊時，能夠藉由快速資源整合、供應鏈上中下游夥伴協作並彈性應對衝擊，促使企業能在短時間內迅速轉向其他替代方案；如移轉生產基地或尋找替代市場，將突發事件造成之風險降至最低，甚至快速恢復原先的營運狀態。在建立韌性供應鏈的過程中，「備援能力」更顯重要，所謂備援能力指企業透過即時反應機制，在遭遇衝擊時能夠自主分散生產、部署倉儲據點或預先尋找其他替代料源，同能夠快速計畫第二、第三個替代生產基地，透過智慧系統來整合物流、人流、資訊流、金流等項目，提升預測與反應能力。針對備援能力的條件而言，企業面對風險的回應速度應愈快愈好，例如建立供應鏈資訊串連機制，一旦風險發生，即可透過資訊共享在最短時間掌握風險，同時啟動相關避險措施。

圖3. 智慧物流能夠大幅降低運輸成本 （資料來源：Business Insider）
圖3. 智慧物流能夠大幅降低運輸成本 （資料來源：Business Insider）

這樣的趨勢帶動了智慧物流需求，由於供應鏈的數位化與資訊交換的便利性，使得物流效率進一步提升，透過中上游的貨品掌握，物流業者能提前規劃運輸路線，因此，送貨無人機應是下個智慧物流的熱點。像是亞馬遜的 Prime Air 送貨無人機能夠在30 分鐘或更短時間內以低至 1.00 美元的價格將包裹從倉庫直接運送給客戶，採用無人機的物流業者將大幅減少卡車資本支出與衍生的費用，如維護成本、燃料、保險。在這樣的需求驅動下，如Deutsche Post DHL Group、Drone Delivery Canada、 DroneScan、 FedEx Corporation、 Flytrex Inc.、 Hardis Group、 Infinium Robotics、 Matternet、 PINC Solutions、 Amazon.com、以及 United Parcel Service of America等企業皆可能是受惠者。

當然，與無人機相關的資安問題和飛行續航力弱是目前送貨無人機的劣勢，此外，在「蜂群」無人機出現下，資安驗證必不可少，未來無人機可能都需要先送至資安聯合檢測實驗室檢測，從採購到使用，到後端資搜集處理皆須符合嚴格標準。

資料中心或成為科技業IT投資的創新來源

AI系統需要龐大的運算資源，而 AI 專用運算硬體可能主導模型的訓練與操作，同時促使業者投入下一代資料中心的建立。資料中心通常由數千台伺服器組成，需隨時冷卻才能高效運轉，加上當前晶片運算效率提升，須更強的冷卻方式。

事實上，資料中心的容量取決於伺服器的冷卻效果 — 伺服器堆疊得越緊密，佔地面積就越大，因此，高效冷卻是資料中心盈利能力的關鍵要素，冷卻約佔資料中心能耗的40%。傳統上多數資料中心都是使用「高架地板輸送加壓空氣」冷卻，雖然穩定，但能耗極高；當前較常見的是「機櫃式空調」，透過將變速風扇整合至同排機櫃中，使操作員能夠更精密的控制溫度與能耗。當前，許多企業正在嘗試沈浸式冷卻技術，將伺服器浸泡於冷卻率高的非導電液體，使液體降溫回流後再繼續吸收熱能，以提高能源效率。部分資料中心業者也善用機器學習來加速減碳流程，以Google為例，公司透過演算法，搭配Google Cloud的碳智慧運算平台彈性轉移運作負載，執行跨區域與時段的運算轉換，讓再生能源協助運算工作，資料中心的創新成為今年IT投資的亮點。


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