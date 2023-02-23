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ChatGPT掀起生成式AI大對決

聯合新聞網／ 北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2022年11月30日，OpenAI 推出的人工智慧聊天機器人ChatGPT，以一種橫空出世之姿，在全世界贏得了熱烈的目光和討論。根據Similarweb的資料統計，ChatGPT是有史以來成長最快的應用程式，兩個月內累計用戶超過1億，狠狠打破過往TikTok以九個月破億的速度；2023年2月平均每天有2500萬個獨立訪客使用ChatGPT，平均每天訪問量成長3.4%[1]。ChatGPT 讓OpenAI營收大幅成長，預計2023年將達2億美元、2024年收入預計超過10億美元。

ChatGPT徹底顛覆了過去搜尋引擎的生態，不僅動搖Google的搜尋霸主地位，其他科技龍頭又將如何與之結盟或正面應戰呢？

生成式AI（Generative AI）是人工智慧的一部分，透過機器學習模型研究歷史數據的模式，進而生成文本、圖像、影片、音訊等各種內容。市調機構Gartner將生成式AI列為《2022年度重要戰略技術趨勢》的首位，並預測到2025年，生成式AI將占所有資料的10%，ChatGPT即為生成式AI的一種形式[2]。

2019年，微軟曾向OpenAI投資10億美元，微軟的雲服務部門也提供OpenAI所需的雲端運算能力；微軟目前正在洽談向 OpenAI投資100億美元，將讓OpenAI的市值達到290億美元[3]。ChatGPT的大獲成功不僅讓微軟積極加碼投資，同樣在AI領域深耕已久的Google，也被迫公開展示生成式AI產品因應。

劍指Google：微軟推出整合ChatGPT的新版Bing

微軟先是宣布將ChatGPT納入Microsoft Teams Premium版，當中整合了來自ChatGPT的技術，包括利用自動生成會議紀錄、個性化的時間軸標記、推薦工作事項等等[4]，接著2月8日又宣布推出整合ChatGPT的新版Bing搜尋引擎，將Edge瀏覽器整合 OpenAI旗下的AI技術，更容易理解使用者輸入的字詞，進一步搜尋出完整的答案，產出更符合實際解答的內容，以提供全新的聊天體驗。微軟執行長Satya Nadella表示，AI人工智慧將從根本上改變每個軟體，搜索引擎的新時代將來臨，目前整合 ChatGPT 的Bing搜尋引擎預覽版已經上線。

微軟表示，全新的 Bing體驗建構於新一代的OpenAI模型，提供比 ChatGPT 更強大的運作，能為搜尋功能提供客製化的搜尋結果，微軟開發了一套專門使用 Open AI的Prometheus模型，讓使用者在更安全的環境下，獲取相關度更高、即時且更精準的搜尋結果，並將AI 應用於核心搜尋演算法，提升了基本搜尋的精準度與相關性[5]。Satya Nadella在受訪採訪時亦不諱言，將以新的Bing正面迎戰對手Google，並讓世人知道是微軟迫使Google隨著新的Bing而起舞[6]。

圖一、使用者可以透過新版的Bing，以對話的方式提出問題並獲得答案。 （圖片來源：https://news.microsoft.com/zh-tw/ai-bing-edge/）
圖一、使用者可以透過新版的Bing，以對話的方式提出問題並獲得答案。 （圖片來源：https://news.microsoft.com/zh-tw/ai-bing-edge/）

Google推出對話機器人Bard

早在2014年，Google就收購了英國的人工智慧公司DeepMind，而OpenAI在2015年底才創立；再加上ChatGPT是基於Google在2017年發布的自然語言處理模型Transformer，Google還曾在ChatGPT問世之前就推出過對話型AI模型LaMDA，但因為集團整體的布局考量而錯失先機，ChatGPT不僅威脅到Google的搜尋龍頭地位甚至衝擊營收。對於生成式AI， Google會如何展開下一步？

對此，Google執行長Sundar Pichai公開表示，Google從2018年開始全面投資 AI，手上握有LaMDA、PaLM、Imagen 和 MusicLM等最新的AI技術，Google將創造出全新的方式來處理訊息，包括語言、圖像、影片和音訊。Google將在近期推出一個名為「Bard」的實驗性對話 AI 服務，基於輕量版本的LaMDA模型作為支援，讓用戶以「搜索伴侶」的形式使用，第一步先開放給受信任的測試人員，預計將在未來幾周內廣泛提供給公眾。

根據Google透漏，AI能加深使用者對訊息的理解並有效轉化為有用的知識，使用Google進行搜尋時，不僅可以尋求快速的事實答案，搜索中的AI功能將可協助使用者了解全局並獲得相關見解，滿足人們希望探索各種不同觀點的需求。這些新的AI功能很快會在Google搜索中推出。此外，Google更計畫向開發者提供生成語言API資源，幫助開發人員更輕鬆地使用AI 進行創新服務[7]。

圖二、使用Google搜索見解時的AI功能示意圖 （圖片來源：https://blog.google/technology/ai/bard-google-ai-search-updates/）
圖二、使用Google搜索見解時的AI功能示意圖 （圖片來源：https://blog.google/technology/ai/bard-google-ai-search-updates/）

然而， Google 2月8日在巴黎舉行AI發表會時，卻因為Bard答錯「美國航空暨太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡有什麼新發現？」導致Google母公司Alphabet盤後股價大跌超7%，市值瞬間蒸發超過1000億美元，被指第一波交手輸給AI競爭對手微軟。

不過，ChatGPT的成功未必就能徹底顛覆Google在搜尋市場的領導地位，畢竟Google擁有豐富的技術和資源優勢，後續發展非常值得觀察。


備註：

  1. 參考資料：Similarweb: ChatGPT Tops 25 Million Daily Visits（2023/2/17更新）。
  2. 參考資料：2021/10/18，Gartner: Gartner Identifies the Top Strategic Technology Trends for 2022.
  3. 參考資料：2023/1/10，Reuters: Microsoft in talks to invest $10 bln in ChatGPT-owner OpenAI, Semafor reports.
  4. 參考資料：2023/2/1，Microsoft Teams Premium: Cut costs and add AI-powered productivity.
  5. 參考資料：2023/2/8，微軟宣布推出整合最新AI技術的Bing搜尋引擎與Edge瀏覽器 帶給使用者全新網路搜尋體驗
  6. 參考資料：2023/2/8，The Verge: Microsoft thinks AI can beat Google at search — CEO Satya Nadella explains why.
  7. 參考資料：2023/2/6 Google : An important next step on our AI journey.


【詳細內容請見《北美智權報》327期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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