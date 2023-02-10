想要進軍海外市場？先降低兩大專利權潛在風險！

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

台灣產業向來以外銷導向為主，自然必須具備因應各種商業風險的能力。其中，又以智財權的潛在風險最為致命，像是產品被控有侵權疑慮，遲遲無法進入當地市場銷售；在買家雲集的展覽會場，突然被要求撤除展示攤位，形象大受影響。縱使後續平息了這些爭議，但商機可能也已經消逝，廠商的損失更無法估計。

就算度過了侵權危機，也不代表從此一帆風順。產品若想在當地市場站穩腳跟，免不了跟通路、經銷商打交道，在進行業務合作的談判時，如果產品沒有完整的智財權保護，恐怕一上市就被競爭者抄襲仿冒，連帶影響當地合作廠商的利益，業務合作也難以開展。簡單來說，台灣企業征戰全球市場時，必須將「被控侵權」以及「保護不足」兩大風險都超前佈署妥當，才有可能成功。

對此，經濟部下轄的各個單位也都準備了相關的支援措施，協助國內廠商將在海外可能遭遇的智財權風險降到最低。以最常見的被控侵權風險來說，包括中小企業處以及國貿局，都可以協助業者應對海外的智財權訴訟。

風險1：被控專利侵權，產品無法上市

智慧財產局國企組組長周志賢表示，經濟部中小企業處設有企業海外智慧財產權訴訟貸款，協助企業處理海外的智財權訴訟等爭議，有需求的企業只要通過中小企業處審核，就可以由中小企業信保基金提供一定保證成數，向銀行申請貸款，用於爭議解決所需的證據調查及蒐用、專利侵權分析及鑑定報告、專家證人等費用。這項方案的適用對象不限於中小企業，信保基金提供的最高保證融資額度與最高保證成數分別為5000萬元與9成，貸款期限（含寬限期在內）為7年。

此外，國貿局在補助公協會辦理貿易推廣活動時，也設有協助參展廠商因應侵權指控的辦法。根據相關規定，當公協會（含同業公會、辦理貿易業務之法人和社會團體）赴海外參展，而展品遭控有侵權之虞，均可在展覽的前後向國貿局提出補助申請，用途為聘請當地精通專利權之律師費用。與中小企業處不同的是，國貿局提供的支援為補助性質，而且必須與貿易推廣活動相關，而且必須由辦理貿易推廣活動的公協會提出申請（表1）。

表1：中小企業處與國貿局海外被控侵權支援辦法比較 （來源：2023台日智慧財產研討會，2023/1/10）

風險2：智財權海外布局不夠完整，影響業務拓展

專利權不僅能夠保護研發成果，也是跨國商業活動中彰顯技術實力，並藉以拓展商機的重要工具。在經濟部技術處的「A+企業創新研發淬鍊計畫」下的前瞻技術研發計畫中，就設有補助企業申請國內外專利申請費用的辦法，可由一家或多家企業聯合提出申請，也可由企業與研究機構共同提出申請。

周志賢指出，這個計劃的目的在於引導業者投入具潛力的前瞻產業技術開發，並鼓勵進行跨領域整合，所以對象包括國內外尚未成熟、但未來可成為策略性產品或服務，還有具有協助產業升級發展和大幅提升產業附加價值潛力的技術；若技術涉及製程開發，則應具有節能或低碳排的特性，以符合2050淨零碳排的目標。根據相關辦法規定，補助額度為國內專利每案3萬元，國外專利每案10萬元。

若是中小企業不了解該如何擬訂海外專利的布局策略，周志賢表示，智慧局也設有中小企業海外申請專利的諮詢服務，協助企業進行佈局規劃。根據諮詢的內容，智慧局可以協助釐清企業需求為專利或其他智財案件，並提供海外專利申請的初步資訊以及一般性的專利意見諮詢。若諮詢過後企業決定赴海外申請專利，則智慧局可以提供目標國家的相關事務所資訊，或者轉介到專利檢索中心進行可專利性評估。若企業已經在台灣申請專利，智慧局也可以視情況加速審查。

圖1：智慧局中小企業海外申請專利諮詢協助流程圖 （來源：2023台日智慧財產研討會，2023/1/10）

海外市場往往風險與商機並存，企業不妨善用這些資源先做好進軍海外的專利策略，才能有效降低失敗的風險。



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