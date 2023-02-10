吸引國際企業進行智財布局 日本特許廳有哪些秘訣？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

台灣與日本的經貿關係向來十分密切，例如在經濟部智慧局（TIPO）每年的前十大台灣發明專利申請人名單裡，總是少不了日本企業的影子，而每年超過1萬件的申請量，更使日本成為台灣最大的進口案來源國。

但另一方面，為了吸引外國企業到日本進行研發和智財布局，日本特許廳（JPO）這幾年來不斷地提升審查品質和效率，更推出許多申請人友善的審查途徑。他們的做法與經驗，非常值得各國企業與專利主管機關參考。

JPO總務部國際政策課多國間政策室長田內幸治表示，JPO的強項之一，就是專利申請案的審查速度。根據統計，世界5大專利局（IP 5）在2020年的專利申請首次OA等待期評比中，JPO的10.1個月排名第2，僅次於EPO；而JPO的總審理期間更只需要15.2個月，在5大專利局中排名第1（圖1）。值得注意的是，JPO從第一次OA到審理結束，只需要5.1個月，在5大專利局裡與第一名的KIPO（4.7個月）已經不相上下。

使用「超級加速審查」方案，不到100天就能取得日本發明專利

如果對這樣的效率不滿意，JPO還提供了加速審查（Accelerated Examination）以及超級加速審查（Super Accelerated Examination）兩種管道，讓申請人最快在申請後3個月內就能取得專利權。以加速審查為例，申請人只要符合JPO所列的6項條件之一，如與商業實施相關、與國際申請案相關、與綠色科技相關……等，不須支付額外費用，就可以向JPO申請進入快速審查，平均只要5.6個月就能獲得專利權。

至於超級加速審查，則是專門為與「商業實施」和「國際申請案」相關的案件所設計。田內幸治表示，若申請人/被授權人在兩年之內已經或計畫在商業上實施發明而且又與國際申請案相關，就可以申請適用超級加速審查方案，有可能在2.6個月內就取得專利權（表1）。

表1：JPO三種專利審查途徑比較 （來源：2023台日智慧財產研討會資料，2023/1/10；https://www.jpo.go.jp）

此外，對於有多樣智財需求的企業，JPO也提供了總括審查辦法（CEIP），協助企業進行完整的智財布局。舉例來說，一家從事電動車設計製造的企業，可能同時有車體外觀的設計保護需求、產品標示的商標需求以及電池動力、駕駛控制、生產技術等發明專利的需求。傳統上，這些個別的智財權必須由企業自行提出申請，官方再進行審查，但在CEIP之中，企業可以先提出自己的營運策略，再與JPO內部由各智財領域審查官進行集體面詢審查，聽取建議後再進行具體的智財權布局（圖2）。

圖2：JPO總括審查辦法（CEIP）流程簡介 （來源：https://www.jpo.go.jp）

總括審查可以一次性完成設計、商標和發明專利布局

這項作法不僅可以讓企業的智財布局更加完整，也更能與自身的企業策略更加吻合。田內幸治認為，這項辦法可以讓企業在新產品上市之前就能獲得完整的保護，讓新事業順利開展。

例如嬰兒尿布廠商嬌聯（Unicharm）就是CEIP的受益者之一。田內幸治指出，嬌聯有一款尿布產品，特性是具有平緩曲度以配合嬰兒身體的形狀，經過CEIP的集體審查後，決定就商標、設計專利與發明專利分別進行申請，至今已完成80個智財權布局。此外，包括松下（Panasonic）的監視器產品、索尼（Sony）的投影機、馬自達（Mazda）的車輛塗裝技術……等，都是經過CEIP的審查建議後，再進行專利佈局，可見其受重視的程度。

提升審查效率的同時也必須兼顧品質。對此，JPO很早就開始使用人工智慧（AI）支援案件審查。其中，設計專利的早期檢索、商標的圖像檢索以及指定商品/服務種類檢索，都已經導入了AI技術，而從2022年開始，發明專利的分類、概括檢索以及進階檢索所使用的AI支援系統，也在既有的基礎之上添加新的技術。

至於在2023年的重點，則是將AI系統導入發明專利的案件指派等審查管理作業，也會導入商標的近似文字檢索當中，讓JPO所從事的各項智財權審查工作，都能有AI的輔助。

隨著台灣企業對日本的投資規模也日漸增加，也必然有研發等事業佈局。這個時候，在當地保護專利等智財權就變得非常重要。因此，對於JPO的各項審查機制也必須有充分了解，才能完整保護珍貴的智慧財產。



資料來源：

2023台日智慧財產研討會，2023/1/10





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