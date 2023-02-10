中國2022年知識產權統計出爐 發明專利有效量達421萬件

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2023年1月16日，中國國家知識產權局舉行知識產權工作新聞發佈會，公布2022年中國授權發明專利79.8萬件、實用新型專利280.4萬件、外觀設計專利72.1萬件；受理PCT國際專利申請7.4萬件。中國是世界上首個發明專利有效量超300萬件的國家，發明專利有效量已經位居世界第一，其中高價值發明專利擁有量達到132.4萬件，比2021年成長24.2%。

中國知識產權局副局長胡文輝指出，2022年全年中國授權發明專利共計79.8萬件、實用新型專利280.4萬件、外觀設計專利72.1萬件；受理PCT國際專利申請7.4萬件、專利複審結案6.3萬件，無效宣告結案0.79萬件。另外，中國申請人通過《工業品外觀設計國際註冊海牙協定》提交外觀設計國際註冊申請共1286件。

截至2022年底，中國發明專利有效量為421.2萬件，不含港澳台的發明專利有效量為328萬件。中國每萬人口高價值發明專利擁有量，達到9.4件。在知識產權保護、運用方面，2022年辦理專利侵權糾紛行政案件5.8萬件、辦理維權援助申請7.1萬件、受理糾紛調解8.8萬件。

商標方面，2022年全年中國註冊商標617.7萬件，完成商標異議案件審查16.9萬件、完成各類商標評審案件審理41.2萬件，收到中國申請人提交的馬德里商標國際註冊申請5827件。截至2022年底，中國有效商標註冊量為4267.2萬件；累計批准地理標誌產品2495個，核准地理標誌作為集體商標、證明商標註冊7076件。

圖一、2022年中國專利商標申請狀況 （圖片來源：中國知識產權局）

胡文輝指出，中國知識產權局在去年提前完成了專利商標審查週期壓減目標任務，其中高價值發明專利的審查週期縮減到13個月、發明專利平均審查週期提前到16.5個月，商標註冊平均審查週期縮減到4個月以內。另外，美國專利商標局、歐洲專利局和日本專利局的審查結果在國際上關注度很高，中國公布對於發明專利的審查結果與這三大局的一致性達到90%。商標的審查抽檢合格率亦達到97.6%。

2022中國知識產權表現五大特點

胡文輝在新聞發佈會上分享2022年中國知識產權的五大特點，首先是2022年中國發明專利的量與質齊升，中國是世界上首個發明專利有效量超300萬件的國家，其中高價值發明專利擁有量達到132.4萬件，比前一年成長24.2%，同時占發明專利有效量的比重超過四成。根據世界知識產權組織（WIPO）最新發佈的《世界知識產權指標》報告，中國發明專利有效量已經位居世界第一。

第二是中國企業創新活力不斷增強。截至2022年底，中國擁有有效發明專利的企業達35.5萬家，比前一年增加5.7萬家，擁有有效發明專利232.4萬件、成長21.8%。其中，中國高新技術企業、小巨人企業擁有發明專利151.2萬件，即占中國企業擁有總量的六成。

第三是數位領域技術創新日益活躍。截至2022年底，按照WIPO劃分的35個技術領域統計，中國資訊技術管理、電腦技術等數位技術領域有效發明專利成長最快，分別較去年成長59.6%和28.8%。2022年中國數位經濟核心產業發明專利授權量為32.5萬件、成長17.9%。

第四是知識產權質押融資惠及更多中小微企業。2022年中國達到2.8萬個專利商標質押融資項目、質押融資總額共人民幣（下同）4868.8億元，是中國專利商標質押融資金額首次突破4000億元，且連續三年保持40%以上的成長，惠及2.6萬家企業。

第五是國外在中國知識產權數量穩步成長。截至2022年底，國外在中國有效註冊商標共203萬件、成長5.9%，涉及國外企業5.8萬家；發明專利有效量達86.1萬件、成長4.5%，胡文輝認為，這是中國知識產權助力對外開放作用的持續顯現。

「十四五」計畫培育專利密集型產業

中國知識產權局戰略規劃司司長葛樹表示，提高「每萬人口高價值發明專利擁有量」是中國「十四五」時期主要預期性指標之一，中國正在提升知識產權品質和優化專利結構，截至2022年底，中國企業高價值發明專利擁有量達到96.8萬件，比前一年成長28.7%，占中國總量的73.1%，顯示企業科技創新主體地位不斷強化。此外，中國產業也在持續增強創新發展能量，在高價值發明專利擁有量中，屬於「戰略性新興產業」的有效發明專利達到95.2萬件、成長18.7%，占比已超過七成。中國高價值有效發明專利平均維持年限為8.3年，維持超過10年的有效發明專利達到44.4萬件，比起去年成長39%，顯見申請人維持專利有效性的意願不斷增強。下一步，中國知識產權局計畫深入實施知識產權強國建設綱要和「十四五」規劃，培育更多高價值核心專利，以更高品質的知識產權幫助中國發展經濟。

近年來專利密集型產業穩步壯大，有助於中國經濟成長。根據中國的《十四五國家知識產權保護和運用規劃》，提出「培育專利密集型產業」的工作任務，2021年中國專利密集型產業再創新高，達到14.3萬億元，占當年GDP的12.44%，專利密集型產業成為穩定成長和就業的重要產業，預期2025年占中國GDP的比重將達到13%。葛樹指出，2021年專利密集型產業研發經費內部支出占營業收入比重達到2.3%，是非專利密集型產業的2.3倍；每萬名就業人員中研發人員達到981人，是非專利密集型產業的1.8倍。不過與美國歐洲相比，中國專利密集型產業還有很大的發展潛力。

專利業務辦理系統2023年新上線

為了整合和優化了各類專利業務辦理，中國知識產權局在今年1月11日正式上線「專利業務辦理系統」，整合原有的多個登錄入口，用戶通過統一的身份認證平台認證後，即可實現一站式登錄。除了原有網頁版和用戶端業務辦理，新增了行動端的業務辦理方式。新的系統集結發明、實用新型、外觀設計、PCT國際申請、海牙申請等業務，提供申請人一站式的受理服務，同時對原有繳費系統進行升級，拓展電子票據、費用查詢等服務，並支援銀行卡、微信、支付寶、對公支付等多種支付方式，進一步增進專利業務辦理的便捷和高效。



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