快訊

劉亞仁尿檢驗出大麻反應 專家推測時間「10天內碰過」

王滬寧將與夏立言會面 為中共廿大後首次見台灣客人

嘉縣轎車失控撞單車 2名小六學童等3人無生命跡象...燈桿也遭連根拔起

碳捕捉、再利用與封存（CCUS）技術專利：中國本土申請量最多

聯合新聞網／ 北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

淨零轉型已經不再只是單純環保課題，為了協助廠商了解全球專利布局，智慧財產局在2023年1月公開「國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究報告」，以碳捕捉、再利用與封存（Carbon Capture, Utilization and Storage，簡稱CCUS）為三大主軸，利用Derwent Innovation專利資料庫蒐集全球CCUS的專利，整理分析在2021年12月底以前公開/公告有關CCUS相關技術領域的專利趨勢。

北美智權報325期曾介紹碳捕捉、再利用與封存（CCUS）技術，經由智慧局整理、篩選分析後的CCUS相關技術的專利，截至2021 年底 有關「碳捕捉」技術的公開（公告）案件約共7,406 案、「再利用」技術約4,399 案、「封存」技術約805案。以下為CCUS技術在全球專利申請的最新布局趨勢。

碳捕捉專利

碳捕捉主要技術為吸收、吸附和薄膜分離三種，其中以利用「吸收」技術進行二氧化碳捕捉的相關案件最多（39.1%）；其次依序為「吸附」（26.7%）、「薄膜」（12.5%）。

雖然歐洲是全球第一個提出「碳邊境稅」計畫的區域，但碳捕捉專利的第一申請人國家/地區，則是以亞洲國家為多數，其中中國（32.9%）與日本（20.5%）合計超過五成，美國（16.5%），而台灣（1.1%）排名第七。

而歐洲國家的碳捕捉專利案量以德國（336案，32.1%）最多，其次依序為法國（251案，24.0%）、英國（124案，11.8%）、挪威（68案，6.5%）、義大利（37案，3.5%）、瑞士（37案，3.5%）、荷蘭（26案，2.5%）；德國與法國的專利案量占歐洲區域的五成以上。

圖一、碳捕捉第一申請人國家/地區比例 （圖片來源：《國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究 》 ; 經濟部智慧財產局，中華民國 111 年 10 月 31 日）
圖一、碳捕捉第一申請人國家/地區比例 （圖片來源：《國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究 》 ; 經濟部智慧財產局，中華民國 111 年 10 月 31 日）

碳捕捉歷年申請案量趨勢可分為三個區間，分別為1997年至2011年急速上升趨勢、2012至2015年的專利案量趨緩減少，以及2016至今的顯著增加趨勢。若以公開年度及優先權年度呈現碳捕捉歷年申請量案件數變化，可發現兩者於近20年的專利案數均逐年增加，表示碳捕捉技術逐漸受重視與經濟化。2021年的公開專利案數為歷年的最高，相較於2020年成長19.4%，而2020與2021年優先權年的專利案數少於2019年，可能因為尚有專利案數尚未公開。

圖二、碳捕捉歷年申請案件數（公開年度及優先權年度） （圖片來源：《國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究》; 經濟部智慧財產局，中華民國 111 年 10 月 31 日）
圖二、碳捕捉歷年申請案件數（公開年度及優先權年度） （圖片來源：《國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究》; 經濟部智慧財產局，中華民國 111 年 10 月 31 日）

進一步觀察碳捕捉前十大申請人國家/地區，僅以中國專利申請人大幅增加，其他國家專利申請人的專利案數近幾年並無明顯增加。中國自2007年開始碳捕捉專利申請有明顯成長，2011年的專利案量更超越了日本，成為第一大申請人，至今中國仍為碳捕捉技術的第一大申請人，2019年相較於2000年，碳捕捉專利成長將近140倍。

第二大專利申請人為日本，2005年以前日本碳捕捉專利的案量領先全球，但2006年以後專利案數曾經被美國、歐洲與中國超過，日本申請專利的案數最高峰落在2011年的127件。第三大專利申請人為美國，美國專利申請人的專利案量趨勢與日本相似，2010年達到最高峰後至今的專利案數未曾超越。第四、五大專利申請人為歐洲與南韓，碳捕捉專利案量最高峰分別為2009年與2013年。

碳再利用

整體而言，近幾年碳再利用專利申請案件數有快速增加的情況，1997年以前以日本申請較多，其他國家都僅有個位數或未申請，2005年以後相關案件申請量明顯成長，但僅有中國對於碳再利用的專利申請持續增加。

碳再利用技術中，利用二氧化碳經由化學反應產生相關「化學品」的案件最多（32.2%）；其次為「生物轉化」（28.8%），例如農林業相關之溫室栽培，或是進一步應用於相關之營養品；其它利用像是「建材」（22.7%）如水泥、「直接利用」（13.7%），如碳酸飲料、滅火器等。

圖三、碳再利用歷年申請案件數 （圖片來源：《國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究》; 經濟部智慧財產局，中華民國 111 年 10 月 31 日）
圖三、碳再利用歷年申請案件數 （圖片來源：《國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究》; 經濟部智慧財產局，中華民國 111 年 10 月 31 日）

大致而言，碳再利用十大申請人國家/地區中，中國及歐洲的申請人國家就占了超過五成。中國有1343件專利申請案，占比達三成；歐洲875案（19.9%）、美國819案（18.6%）、日本711案（16.2%），而台灣排名第九（0.7%）。除了五大局以外，申請碳再利用大多數是有生產原油或天然氣的國家，例如加拿大、沙烏地阿拉伯、俄羅斯和澳洲。

中國身為第一大申請人國家，申請案數在2006年之後才首次突破兩位數並明顯成長， 2010年到2014年間每年約在50案，2015年之後才又開始成長，並於2016年申請案件數首次突破三位數，2018年達到最高有173案。

在歐洲各國中，以德國申請263案最多，占歐洲比例為30.1%，接著為荷蘭179案（20.5%），德荷兩國加起來申請案超過五成，接著為法國108案（12.3%）、英國101案（11.5%），其餘國家申請比例均不到10%。2004年為歐洲申請碳再利用專利的分水嶺，2005年以後才有較有明顯增加，申請量最多出現在2009年。

第三大申請人則為美國，最多申請量出現在2008年的66案，此後每年約申請30~至40案。日本雖然在1996年申請案就突破兩位數，直到2017年才衝到47案，該年也是日本申請案最多的一年。南韓申請量最多出現在2016 年的31案；台灣則在2004年才首次出現碳再利用的申請案，但每年都未滿5案。

圖四、碳再利用第一申請人國家/地區比例 （圖片來源：《國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究》; 經濟部智慧財產局，中華民國 111 年 10 月 31 日）
圖四、碳再利用第一申請人國家/地區比例 （圖片來源：《國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究》; 經濟部智慧財產局，中華民國 111 年 10 月 31 日）

資料來源：

  1. 《國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究報告》 歡迎各界參考！智慧財產局；2023/1/4，
  2. 《國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究》 ，經濟部智慧財產局；中華民國 111年10月31日


【詳細內容請見《北美智權報》326期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

延伸閱讀

2019-2022年EUIPO的註冊共同設計無效決定選輯（二）

嘉義樹木園全新日式建築展示服務中心完工 14日首展日本染織作品

《東歐智財系列》羅馬尼亞專利法制介紹：專利要件與申請案格式規定

Huracan Sterrato配胎秘辛！日本普利司通與Lamborghini打造全球首款超跑全地形失壓續跑胎

相關新聞

碳捕捉、再利用與封存（CCUS）技術專利：中國本土申請量最多

淨零轉型已經不再只是單純環保課題，為了協助廠商了解全球專利布局，智慧財產局在2023年1月公開「國際碳捕捉技術專利趨勢分析研究報告」，以碳捕捉、再利用與封存（Carbon Capture, Utilization and Storage，簡稱CCUS）為三大主軸，利用Derwent Innovation專利資料庫蒐集全球CCUS的專利，整理分析在2021年12月底以前公開/公告有關CCUS相關技術領域的專利趨勢。

吸引國際企業進行智財布局 日本特許廳有哪些秘訣？

台灣與日本的經貿關係向來十分密切，例如在經濟部智慧局（TIPO）每年的前十大台灣發明專利申請人名單裡，總是少不了日本企業的影子，而每年超過1萬件的申請量，更使日本成為台灣最大的進口案來源國。

稀土在發光材料上的各類應用

稀土發光材料已廣泛應用在影像顯示、半導體照明、新光源、雷射晶體、閃爍晶體、X射線增光螢幕等各個領域，成為節能照明、訊息顯示、醫學設備、光電探測等領域的關鍵材料，以下就稀土與發光材料知識的基礎上，闡述介紹照明裝置及LED用稀土發光材料、醫學設備稀土發光材料（含X射線、閃爍體）、稀土長餘輝發光材料、電致發光等各種稀土發光材料的專利應用。

想要進軍海外市場？先降低兩大專利權潛在風險！

台灣產業向來以外銷導向為主，自然必須具備因應各種商業風險的能力。其中，又以智財權的潛在風險最為致命，像是產品被控有侵權疑慮，遲遲無法進入當地市場銷售；在買家雲集的展覽會場，突然被要求撤除展示攤位，形象大受影響。縱使後續平息了這些爭議，但商機可能也已經消逝，廠商的損失更無法估計。

中國2022年知識產權統計出爐 發明專利有效量達421萬件

2023年1月16日，中國國家知識產權局舉行知識產權工作新聞發佈會，公布2022年中國授權發明專利79.8萬件、實用新型專利280.4萬件、外觀設計專利72.1萬件；受理PCT國際專利申請7.4萬件。中國是世界上首個發明專利有效量超300萬件的國家，發明專利有效量已經位居世界第一，其中高價值發明專利擁有量達到132.4萬件，比2021年成長24.2%。

「擴大的（Enlarged）」是多大？2023年Grace Instruments Industrial v. Chandler Instruments案

相對性用語通常蘊含「比較」的概念，使用在專利請求項時，是否能明確地界定所欲保護的技術特徵，將取決於對PHOSITA來說是否為可合理推知，或說明書是否提供足夠的敘述來支持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦