區域製造下 機械產業在東南亞的機會
【蘇翰揚╱產業分析師】
機械設備產業在區域製造，甚至友岸製造的發酵下地位逐漸提升，以工具機為例，雖然當前業者受到經濟下行與國際關係挑戰，但在各國積極拉攏製造業回國的情況下，東南亞也開始成為國際工具機業者的佈局重心。
國際工具機業者在東南亞的佈局策略
- TRUMPF
德國工具機大廠TRUMPF，目前生產佈局集中在歐美與中國，東南亞的據點 以提供銷售展示目的為主，於泰國曼谷、越南河內、菲律賓太古、印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡、新加坡等地區佈局，TRUMPF 於2018年起決定提升東南亞的營收，聚焦於泰國、馬來西亞、印度尼西亞、新加坡和越南五國，加強市佔率。雖然以銷售為主，但迎接區域製造的趨勢，公司開始於東南亞設立技術研發中心，在導入數位轉型後，TRUMPF已經成為「軟體定義」的平台型製造業， 目前在印尼設立研發中心，客戶將能夠訂購機床並隨時查看訂單處理進度；同時在新加坡設立高階技術研發中心，著重於雷射3D掃描光刀、液靜壓軸承技術、關鍵元件、系統解決方案等軟硬體研發投入。
- DMG MORI
日本工具機大廠DMG MORI 全球只有14個生產點，分別為歐洲(8)、日本(4)、中國(1)、美國(1)，與TRUMPF 類似，DMG MORI在東南亞的據點 均用於營運展示與銷售， 分布於 泰國曼谷、越南胡志明、印尼雅加達、新加坡、馬來西亞吉隆坡、及菲律賓馬尼拉等地。此外新加坡還有佈局DMG MORI Academy(為客戶與其員工提供培訓服務)，該地是東南亞唯一的訓練據點。除精密雷射切割機外，公司因數位轉型開發出工具機的解決方案CELOS，CELOS 簡化並加速從產品發想到製造的流程。其多點觸控顯示器使 CELOS 能夠應對 12 個應用程式，如管理訂單、流程和機器數據，以及可視化看板。未來公司以軟硬並行方式為策略，增加在設備銷售以外的額外金流。
東南亞智慧製造政策與工具機發展概況
- 印尼
印尼政府目標在2030年前成為全球第十大經濟體，目前為東南亞外國投資排名第二的國家，其重要總體政策為2018年所提出的「印尼4.0」，提高在電子製造、汽車、紡織、食品產業的技術位階，聚焦於物聯網、人工智慧、穿戴裝置、機器人和傳感技術，以及3D列印的應用。其中在電子製造部分，初期鎖定手機、零組件、物聯網半導體，後期則逐步投入半導體設備製造。電動車部分，看準龐大的共享商機，如印尼Goto集團已成為該國共享交通的代言人，吸引如現代汽車在當地投資，2025年預計達到全國20%為電動車。基礎建設部分推出「Nation Strategic Project」，改善公路、高速公路、機場、海港、軌道建設，同時推出30項經濟特區計畫、12項能源計畫協助基礎設施建立。配套措施則包含鼓勵4G、設備、軟體的自製率規範等。
此外，該國在2021年2月頒布了《投資與業務領域總統令》，將外商投資制度改以正面投資清單 規定為主的模式，進一步開放外國投資，減少各類限制性條件，在自由貿易區與工業園區的企業可享受免徵加值型營業稅及奢侈品銷售稅等租稅優惠。在人口結構部分，該國在2020年處於生產年齡的人口占總人口的七成，有利於製造業的佈局。不過其主要人口紅利還是來自於龐大的消費者基數與對新科技產品的接受度，除傳統的塑膠與紡織產品 外，汽機車、家電、3C用品的需求預計將替工具機業者帶來龐大進入商機，值得注意的是，由於 印尼的工具機產業聚落並不完整，多數國際業者在當地以銷售據點為主。
- 馬來西亞
根據IMD調查，馬來西亞為東協中提供最具競爭力的市場； 同時該國在電力供應、道路品質、運輸服務效率和班輪航運連通性方面為擁有最好基礎設施的國家之一。馬國政府 近期推出了第十二大馬計畫（12th Malaysian Plan 2021-2025），著重在航太、先進電子，以及電機產業發展，目標成為全球關鍵供應鏈一環。同時，根據其「My Digital」數位藍圖，2023至2025年推動全產業數位轉型，2026年成為區域數位領導者之一。在電動車產業佈局上，馬國政府推出新版國家汽車政策NAP 2020，涵蓋次世代汽車（NxGV）、移動服務（MaaS），以及工業4.0（IR4.0），將該國電子製造強項整合進汽車生態系統中。在工業4.0發展上，馬國政府挹注資源於機械＆設備產業、航空航太、化學、醫療器械、電子產品等，同時以六大經濟走廊提供本地及外國商業機會。
工具機產業是馬來西亞機械和設備子行業重要組成之一，涵蓋雷射切割機、精密加工中心、放電加工機、銑床、鑽床、車床、剪切機、彎曲輥、沖壓機、折彎機、鍛壓機和壓力機等，在產業組成部分，馬國具備多家知名經銷商，主要從日本、 台灣、中國大陸、新加坡、德國、美國和瑞士等國家進口工具機。同時，由於機械設備製造業為馬來西亞重點發展產業之一，故該國對於工具機產業 (機床、物料搬運設備、機器人和工廠自動化設備、包裝機械、針對特定行業的專用工藝機械或設備) 提供正常稅與特殊稅的優惠。
馬來西亞政府於2020年一共批准了87個有關工具機產業的計畫，其中總經費 70%來自國外廠商投資； 48個全新研發項目 實際內容以 太陽能、半導體、石油和天然氣、汽車、包裝、塑料射出的專業機械為主，其餘分別為一般機械、金屬加工機械。值得一提的是，雖然維修服務類的項目與申請業者數量最少，但目前馬來西亞投資局與相關研發機構正積極鼓勵智慧製造與人工智慧的應用，不排除未來可能有更多 業者投入智慧維修服務，甚至可能吸引鄰近的新加坡科技發展局的智慧製造技術團隊進駐。 馬來西亞的政策提供了顯著的獎勵措施，該措施的目標產業包括機床、物料搬運設備、機器人和工廠自動化設備、包裝機械、針對特定行業的專用機械或設備、模具和零組件等，對於其扮演區域製造中心將大有助益。
- 新加坡
在工具機的發展上，由於該產業並非新加坡的強項，因此目前該國約有2700多家當地與跨國的精密工業業者，其中新加坡精密工程科技協會 (SPETA) 為新加坡最具代表性的公協會組織。 該協會於1982年設立，會員產業別涵蓋模具、夾具、金屬沖壓、金屬鑄件、塑橡膠製品、精密加工、半導體設備、航太，汽車、醫療零件等，從初階工具機到高階工具機的應用範圍幾乎全部囊括。目前有 DMG Mori、TRUMPF等大廠在新加坡設立高階製造研發中心，結合新加坡科技發展局（A*STAR）、經濟發展局（EDB）的團隊與措施。設立亞洲區域總部並打造東南亞洲技術研發中心。
台廠可密切關注東南亞技術位階提升之趨勢
除上述國家外，越南、泰國、菲律賓近年來也推出智慧製造政策，東南亞在智慧製造以工業區、產業園區的方式規劃，定位相當明確 ，主要目的為成為全球區域製造中心，並逐漸發展出各國在技術、研發、製造、銷售的獨特定位。確實，從工具機產業角度來看，多數國際或台灣業者在東南亞以銷售據點為主，較少設立製造據點，究其所因爲供應鏈複雜度高，許多企業在設廠可能需要重新調整供應鏈佈局，故直接供應當地客戶為主。不過，未來在國防航太、電動車、精密製造的趨勢下，能夠提供高階零組件製造、並與新型軟體整合的機種或許也可能逐漸成為戰略物資也說不定，未來是否有更多供應鏈至當地佈局，從消費端需求（主要為電動車）帶動供應鏈的挪移，值得觀察。
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