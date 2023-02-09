區域製造下 機械產業在東南亞的機會

表1. 馬來西亞經濟走廊產業型態分佈 （資料來源：MIDA）

工具機產業是馬來西亞機械和設備子行業重要組成之一，涵蓋雷射切割機、精密加工中心、放電加工機、銑床、鑽床、車床、剪切機、彎曲輥、沖壓機、折彎機、鍛壓機和壓力機等，在產業組成部分，馬國具備多家知名經銷商，主要從日本、 台灣、中國大陸、新加坡、德國、美國和瑞士等國家進口工具機。同時，由於機械設備製造業為馬來西亞重點發展產業之一，故該國對於工具機產業 (機床、物料搬運設備、機器人和工廠自動化設備、包裝機械、針對特定行業的專用工藝機械或設備) 提供正常稅與特殊稅的優惠。

表2. 馬來西亞工具機經銷商與代理商一覽 （資料來源：經貿透視）

馬來西亞政府於2020年一共批准了87個有關工具機產業的計畫，其中總經費 70%來自國外廠商投資； 48個全新研發項目 實際內容以 太陽能、半導體、石油和天然氣、汽車、包裝、塑料射出的專業機械為主，其餘分別為一般機械、金屬加工機械。值得一提的是，雖然維修服務類的項目與申請業者數量最少，但目前馬來西亞投資局與相關研發機構正積極鼓勵智慧製造與人工智慧的應用，不排除未來可能有更多 業者投入智慧維修服務，甚至可能吸引鄰近的新加坡科技發展局的智慧製造技術團隊進駐。 馬來西亞的政策提供了顯著的獎勵措施，該措施的目標產業包括機床、物料搬運設備、機器人和工廠自動化設備、包裝機械、針對特定行業的專用機械或設備、模具和零組件等，對於其扮演區域製造中心將大有助益。