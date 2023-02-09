快訊

王世堅表態「考慮爭取2024立委」 全因柯文哲說了這句話

土耳其災區零下5度 台灣搜救隊砍柴生火、居民送熱烤餅

「他們知道不會垮」餘震發生就往台灣中心跑…建築堅固原因曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟醫療資料數位轉型之發展與願景

聯合新聞網／ 北美智權報

【許慈真／北美智權報　專欄作家】

在先前數期，陸續介紹過歐盟為實現數位單一市場所擬定的多項政策、計畫與法律規定，數位化與自動化儼然是不可逆轉的趨勢——即使是高度敏感的醫療資料，亦迴避不了此番發展。這也是現代公民必須接受的未來社會面貌之一。

根據2017年歐洲晴雨表（Eurobarometer）調查顯示[1]，有52%的受訪者希望能夠線上取用醫療健康記錄，而有65%較願意與醫生及醫療專業人員分享該資料，願意與民間企業分享的受訪者僅占14%，至於與政府機關（即使匿名且基於研究目的）分享的比例也只有21%。

歐盟執委會（Commission）已在《數字單一市場策略期中檢討》報告中採納前述數據，進而提出數位醫療照護領域的三大支柱，包括：

  • 公民對電子健康記錄的安全取用跨境共享的可能性以及電子處方的使用。
  • 用以支持的資料基礎設施。例如，允許研究者與醫療專業人員在歐盟境內彙集資源（資料、專業知識、運算處理、儲存能力等），藉由分享以提供個人化醫療。
  • 促進患者與醫療照護供應者之間的回饋意見及互動。並且聚焦在以人為本的照護，協助公眾運用數位工具來維護自己的健康狀態。

公眾對數位轉型樂觀其成

為實現前述三大支柱並解決相關問題，執委會遂發起醫療照護數位轉型（Digital Transformation of Health and Care）之公開公眾諮詢（Open Public Consultation, OPC），其結果可說是對其構想給予極大肯定[2]：

  • 超過93%認為公民應能管理自己的健康資料。
  • 81%認為共享健康資料可能有助於改善歐盟境內的疾病治療、診斷及預防。
  • 可能提供資料之主要目的：73.4%為促進研究及創新；67.8%為治療自己疾病；66.4%為改善臨床實務。
  • 數位化的主要憂慮：73%為資料安全；62%為隱私權。受訪者認為，必須讓公民確信此類資料不會遭受濫用且正確儲存，同時適用高標準的網路安全。
  • 64%支持開發跨境基礎設施，以利安全取用健康資料與科學專業知識。
  • 跨境存取的主要障礙：侵犯隱私權之風險；網路安全之風險；欠缺基礎設施。
  • 如何克服取用及共享資料的障礙：受訪者大力支持制定歐盟立法架構，主要工作包括電子健康記錄標準化、擬定資料品質及可靠性的一致性標準、建議有關健康的網路安全標準，以及利用開放交換格式支持跨境互通性。
  • 53.2%表示未獲得數位醫療照護服務，其中有三分之二希望能夠取得。
  • 超過80%認為數位創新可改善保健照護服務，尤其是促進公民回饋意見此點。
  • 如何解決數位醫療解決方案採用率偏低：受訪者認為歐盟應持續投資研究與創新、在會員國與地區之間移轉知識與實務經驗，以及為治療品質的回饋意見機制建立共通方法。

安全取用乃是公眾首要憂慮

根據OPC結果，有超過七成受訪者擔憂醫療資料的安全問題。針對此點，執委會擬定幾個步驟並加以落實[3]：

  • 審查並修訂《病患跨境醫療照護權利指令》（第14條）之執行決定（Implementing Decision of the Directive on patients' rights in cross-border healthcare），以界定電子健康網路（eHealth Network）在電子健康數位服務基礎設施（eHealth Digital Service Infrastructure, eHDSI）治理中的角色，以及釐清跨境資料傳輸所適用的規則。該相關修訂包括執委會第2019/1765號及第2020/1023號執行決定[4]。
  • 針對歐盟境內交換公民電子健康記錄的技術規範提出建議（Recommendation），相關內容請參照執委會第2019/243號建議[5]。
  • 加大投資擴大計畫範圍以納入eHDSI。換言之，將資助在各參與成員國之間引進的電子全國健康記錄交換機制。

跨境共享的一大願景：1+百萬基因體計畫

計畫緣起與目標

2018年4月，24個歐盟成員國，再加上英國與挪威共同簽署一份宣言，旨在加速建立歐洲基因體資料基礎設施，並實施支持共享資料的共通國家規則。該宣言不但納入歐盟醫療照護數位轉型議程，同時遵循歐洲健康資料空間（European Health Data Space）的目標，也成為後來的「1+百萬基因體計畫」（1+ Million Genomes Initiative, 1+MG）[6]。

簽署方於2018年9月正式舉行啟動會議，嗣後透過多次工作小組會議，擬定相關實施準則與規範說明。2020年底，執委會成立特別專家小組（1+MG Group），以促進各簽署方國家代表之間的合作與協調。各簽署方期望透過1+MG實現目標，包括：

  • 確保歐盟境內均能使用合適的技術基礎設施，以安全且聯合的方式取用基因體資料。為基因體及臨床資料建立資料基礎設施乃是相當複雜的協作工作，必須充分考量各方利害關係者的需求，包括醫療專業人員、專家、研究者、決策者、病患組織等。
  • 確保清楚考量基因體學的倫理及法律影響
  • 確保歐盟成員國及簽署方的公眾與決策者充分瞭解基因體學，以利醫療體系採用並整合至個人化醫療照護服務

兩階段藍圖

為實踐1+MG，簽署方已擬定兩階段藍圖（2018-2022與2022-2027），其內容均涵蓋治理、信任架構、基礎設施及資料等四大活動領域（圖1）。

圖1：1+百萬基因體計畫的兩階段藍圖 （來源：https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/1-million-genomes）
圖1：1+百萬基因體計畫的兩階段藍圖 （來源：https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/1-million-genomes）

1. 第一階段：設計與測試階段

在此階段，Horizon 2020專案「超越百萬基因體」（Beyond 1 Million Genomes, B1MG）已就基礎設施設置、法律及技術指導、資料標準以及落實資料取用的要件與最佳實務等事項達成共識，進而從運作上支持及協調藍圖的實施。而本階段成果已較原定的永續資料共享基礎設施開發計畫走得更遠，這將有助於支持臨床上的個人化醫療、提高醫療體系效率，並且提高對各種疾病的認識。

2. 第二階段：擴大與永續經營階段

2022年11月，數位歐洲計畫（Digital Europe Programme）底下共同資助之基因體資料基礎設施（Genomic Data Infrastructure, GDI）專案正式啟動，也象徵著第二階段開始。該專案將建立歐洲基因體及臨床資料的聯合資料基礎設施（用於各種使用案例的分散式學習），提供資料取用治理與永續性協調機制，以及提高現有基因體及臨床資料的互通性。該專案同時也設計並實施全面性的溝通策略，使公眾充分知情且確保其信任，這將會是1+MG能否成功的重要先決條件。

結語

2022年8月，我國憲法法庭判決認定，健保資料庫依法供公務或學術機關使用雖屬合憲，但欠缺監督機制及當事人請求停止使用之權利，此部分係屬違憲[7]。這不但顯示出全民健康資料極具價值，也點出未來（尤其在數位化時代）需要建構更嚴格完備的制度來保障此類敏感性資料。儘管互通性是歐盟醫療資料數位轉型工作的重中之重，但其對於資料主體隱私保障（以GDPR為基礎）與信任關係確立（資訊充足與溝通）之嚴格態度，確實值得我國借鏡。


備註：

  1. Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/attitudes-towards-impact-digitisation-and-automation-daily-life
  2. Synopsis report of the public consultation on Digital transformation of health and care in the context of the Digital Single Market, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/synopsis-report-public-consultation-digital-transformation-health-and-care-context-digital-single
  3. The digital transformation of healthcare, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3367
  4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32020D1023; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019D1765
  5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0243
  6. European '1+ Million Genomes' Initiative, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/1-million-genomes
  7. 111年憲判字第13號（https://cons.judicial.gov.tw/docdata.aspx?fid=38&id=309956），憲法法庭，111/08/12。


※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

【詳細內容請見《北美智權報》326期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

北京推兩業融合 中小企數位轉型

叡揚搭上ChatGPT熱潮 元月營收創歷年同期新高

歐盟碳邊境調整 經部助扣件業低碳轉型

歐盟碳邊境調整機制 翁朝棟：請大家不要怕

相關新聞

「擴大的（Enlarged）」是多大？2023年Grace Instruments Industrial v. Chandler Instruments案

相對性用語通常蘊含「比較」的概念，使用在專利請求項時，是否能明確地界定所欲保護的技術特徵，將取決於對PHOSITA來說是否為可合理推知，或說明書是否提供足夠的敘述來支持。

2019-2022年EUIPO的註冊共同設計無效決定選輯（二）

Filip i S-ka “Dromader” Spółka Jawna於 2014年3月28日提交註冊號：002435081-0001的註冊共同設計（簡稱系爭註冊設計）的屬於「建築磚」類別

止痛退燒藥物之文義侵權與均等侵權：Cadence Pharmaceuticals Inc. v. Exela Pharm Sci Inc.(Fed. Cir. 2015)

日常生活中，我們已非常習慣使用文字來描述人事物，但在文字的描述上仍有先天上的限制，就是無法達到百分之百的準確。即便是較為嚴格的法律，在同一條文中所使用的法律文字，不同的法律學者仍可能做出不同的解讀，更不用說在申請專利範圍之中所使用的文字。

淺談侵權判斷與迴避設計

在部分申請專利以為自身企業保護的技術領域中，由於專利保護密集，造成企業開發新產品時往往需要同時進行自由運營檢索 (freedom to operate search，略稱為FTO)，然若事有不協，侵權風險上升到相當程度，於重，企業必須放棄產品上市的計畫，研發成本付諸東流；於輕，企業必須修改產品來迴避有效的專利，這部分就是很多人所認為的迴避設計 (design around)。但是，迴避設計並非只能這樣被動地運作。

沒收幫派組織的團體標章？2023年第九巡迴法院United States v. Mongol Nation案

美國聯邦檢察官十多年來努力打擊幫派組織摩托車俱樂部蒙古幫（Mongols Gang）的勢力，並想要沒收其團體標章，阻止其繼續使用此幫派標誌。但加州中區地區法院認為，沒收其團體標章會違反憲法保障言論自由，而且「沒收」表示要移轉團體標章權給政府，但是團體標章似乎不能移轉。第九巡迴法院於2023年1月判決，也支持地區法院決定。

《東歐智財系列》羅馬尼亞專利法制介紹：專利要件與申請案格式規定

羅馬尼亞的專利法制係規範在《專利法》（Law No. 64 of October 11, 1991, on Patents，2014年修正）、《實用新型法》（Law No. 350/2007 of December 3, 2007, on Utility Models，2012年修正）、及《設計保護法》（Law No. 129/1992 of December 29, 1992, on the Protection of Designs，2014年修正）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦