《IP小辭典》商標移轉

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

商標權是一種財產權，是依法得為繼承及自由讓與的標的。商標權之移轉，包括商標權因合意讓與、繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉等情形，經移轉註冊的受讓人依受讓時的權利狀態，取得使用、收益、處分等權利。

移轉登記的效力

移轉商標權，未經商標專責機關登記，不得對抗第三人，為商標法所明定，故採「對抗要件」，而非「生效要件」。值得注意的是，未辦理商標權移轉註冊登記，雖不生對抗第三人的效力，但不影響讓與人與受讓人間因契約或法律關係而發生的移轉效力。

智慧局TIPO指出，如果決定透過買賣契約或法院拍賣程序取得他人的商標權，應注意以下事項：

注意事項

查詢TIPO註冊簿，以確認以下事項：

確認權利的歸屬、

商標註冊有沒有經撤銷公告、

是否有授權或質權登記、

是否還有其他禁止處分或爭議在案。

查詢TIPO檢索資料：透過TIPO提供布林檢索頁面，可查詢讓與人（商標權人）所有申請中或已註冊的商標，如有相同或近似的商標，應進一步掌握資訊有無一併移轉的必要，以避免日後分屬不同人所有而衍生商標使用的爭議。

申請移轉登記手續

申請商標權移轉註冊，應填寫移轉登記申請書(一文一案／一文多案)，並檢附移轉契約或其他移轉證明文件；例如：

繼承移轉 ，應檢附原商標權人死亡證明、原商標權人全戶戶籍謄本（由受讓人具結係全戶謄本）、商標權歸屬證明或其他繼承證明文件、稽徵機關核發的證明文件；

，應檢附原商標權人死亡證明、原商標權人全戶戶籍謄本（由受讓人具結係全戶謄本）、商標權歸屬證明或其他繼承證明文件、稽徵機關核發的證明文件； 贈與移轉 ，應檢附稽徵機關核發的證明文件；

，應檢附稽徵機關核發的證明文件； 拍賣移轉 ，則檢附法院拍定證明影本，並得由拍定人單獨申請；

，則檢附法院拍定證明影本，並得由拍定人單獨申請； 公司合併後移轉，則檢附合併證明文件。

申請移轉登記時，應按每一商標各別申請，但繼受權利的人是從相同的商標權人取得二以上商標權者，得於同一移轉申請申請書提出申請，減免填寫多件申請書的作業程序，但應以商標的案件數計算費用。申請移轉登記，每件新臺幣二千元。

商標移轉的常見問題

問題 (1)：如果商標權移轉後造成消費者產生混淆誤認的情形，各商標權人在使用時應如何附加區別標示，才算「適當」？

商標權移轉的結果若造成消費者產生混淆誤認的情形，將使商標喪失正確指示商品／服務來源的功能，故應由各當事人相互協議，依一般社會通念及商業上誠實交易習慣附加適當區別標示。例如可在商品、包裝或營業場所招牌指示商標的位置，清楚附記各商標權人公司、商號名稱或來源地等之說明性文字。

問題 (2)：受讓商標權後是否一定要辦理移轉登記？

商標權轉讓經雙方當事人意思表示一致，契約成立時即生權利移轉的效力；或強制執行拍定取得商標權；或商標權人死亡發生繼承移轉時，即應辦理移轉登記，非經向智慧局移轉登記者，不得對抗第三人。因此，受讓人取得商標權後宜儘速向智慧局申請移轉登記。

問題 (3)：商標如果有授權他人使用，商標權移轉後對被授權人權益有沒有影響？

為保障被授權人之使用權益，商標法第39條第3項參考民法第425條之規定，即所謂買賣不破租賃的原則，明定商標權移轉不影響原授權關係之存在，所以，商標權移轉後，被授權人仍得就原授權契約使用商品／服務範圍繼續使用，不受影響。

問題 (4)：商標權人死亡時，繼承人如何辦理移轉登記？若無繼承人時，商標權是否仍然存在？

商標權屬於私權，是一種無體財產權，商標權人若為自然人，死亡時自得由其繼承人繼承其商標權，若無繼承人者，則其商標權自商標權人死亡後當然消滅(商47②)。商標權人死亡時，繼承人申請移轉登記除檢附一般書件外，為確認申請人為合法繼受人，應備具下列文件：原商標權人死亡證明、全戶戶籍謄本（由申請人具結係全戶謄本）及繼承同意書（商標權歸屬證明文件）（請參考「移轉登記申請書」申請須知的同意書範例），繼承人如為未成年人，尙應檢送其法定代理人同意書。

問題 (5)：辦理共有商標權的移轉登記與一般商標是否不同？

共有商標權的移轉或共有人之一應有部分的移轉，應經全體共有人的同意，故辦理共有商標權的移轉登記除檢附一般書件外，應由共有人共同具名申請或檢附經全體共有人同意的證明文件。但因繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉者，則不在此限(商46Ⅰ)。

問題 (6)：遺產及贈與稅法規定，辦理繼承或贈與產權移轉登記，應檢附完稅證明書等文件，如辦理商標權移轉登記，其實際運作程序為何？

依遺產及贈與稅法第1條及第3條規定，對外國人亦有適用，又依同法第41條規定的稅捐稽徵機關相關證明文件，通常會於申辦後2個月內發給。稅捐機關於審查文件時，外國人所需檢送的文件均須經認證，且必須審查外國人其本國繼承法的相關規定。

稅捐機關核定智慧財產權價值時，係參照遺產及贈與稅法施行細則第35條規定，就個案參考其買賣的利益及剩餘年數核估其價值。 依申請人所檢附的商標權讓與契約，若認為其約定的價金為「無條件」，應視為贈與，仍會要求檢附完稅證明，倘認為其約定的價金為「顯不相當之代價」者，為兼顧智慧局行政效能，智慧局仍可准予登記，再就「顯不相當之代價」的案件向稅捐機關通報。 有關智慧財產權相關的申報贈與或繼承問題，民眾可逕洽各國稅局服務專線。

問題 (7)：辦理移轉登記時，是否需將相同或近似的商標一併申請移轉？尤其是在同一商品／服務組群的近似商標。

原則上，商標權的移轉係於當事人間移轉契約成立時生效，商標法並不強制規定需將相同或近似的商標一併移轉，惟依商標法第43條規定，移轉商標權的結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似商品／服務，或使用近似商標於同一或類似商品／服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示。若未附加適當區別標示，他人得依商標法第63條第1項第3款規定，申請廢止其商標註冊。但於智慧局處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，即不適用。





資料來源：

智慧局商標主題網商標異5.商標移轉，智慧局商標權組109-01-20 智慧局商標主題網商標異動商標FAQ2.3.8- 44.商標權異動，智慧局商標權組109-01-20





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