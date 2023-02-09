期待以可靠穩固的智財權強化國力 USPTO 《2022-2026年戰略計劃草案》 徵求公眾意見

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

2023年1月6月，美國專利商標局 (USPTO) 發出公告，表示USPTO正在就《2022-2026年戰略計劃草案》 徵求公眾意見；民眾可以於2023年2月17日之前透過電子郵strategicplan@uspto.gov將意見反饋給USPTO。最終版本的2022-2026戰略計劃將於2023年春季在USPTO官網的戰略規劃網頁 (Strategic Planning webpage) 上發佈。

USPTO的計劃草案提出了5大目標，分別為 (1) 推動具包容性的美國創新力及全球競爭力；(2) 促進可靠的智慧財產權的高效傳遞 (IP)；(3) 促進保護智慧財產權免受新的和持續的威脅；(4) 帶來正面影響的創新；(5) 透過最佳化的機構營運來產生有影響力的員工和客戶體驗。

USPTO局長Kathi Vidal指出，「如果我們能夠將發明人的數量增加4倍，我們的經濟和GDP就能增長 1兆美元。在我們的新戰略計劃的引導下，我們將跨政府部門並與利益相關者合作，推動創新、創業和創造力，創造就業機會，增強全球競爭力和國家安全。」

開宗明義，計劃草案一開始點出了計劃的使命及願景。使命：推動美國創新、包容性資本主義和全球競爭力；願景：釋放美國的潛力

在此使命和願景的架構下，USPTO計劃草案提出了5大目標。針對每個戰略目標，計劃草案由3個關鍵部分組成：分別是目標、策略和關鍵績效指標 (KPI)。現分述如下。

目標 1：推動具包容性的美國創新力及全球競爭力

為了實現此一目標，USPTO將採多管齊下的方法，讓國內外政府的主要合作夥伴共同參與；例如利用其地區辦事處與專注於關鍵技術領域的學校和組織進行接觸和合作，並計劃參與跨政府和公私合作夥伴關係，工作重點為制定美國關於人工智慧和新興技術標準必要專利 (SEP) 相關的政策。在健康和保健領域部分，USPTO將持續與美國食品藥品管理局 (FDA) 深入合作。

目標 1.1：加強美國作為全球創新領導者的作用

USPTO認為必須加速激勵創新的步伐，以解決世界上最緊迫的挑戰。為達目標，USPTO將透過新的和擴展的計劃，來加速智慧財產權保護和吸引投資的能力，這些計劃旨在加速關鍵技術領域的創新、新品牌的申請、以及上訴中和懸而未決的案件。此外，USPTO將擴大現有的人道主義專利計劃 (Patents for Humanity program )，以進一步鼓勵使用顛覆性技術應對全球人道主義挑戰的創新者。計劃優勝者將獲得加速證書，以加快USPTO的審定程序。公開表彰計劃優勝者展示了智財權的力量，使有遠見的創新者能夠研發及保護具經濟效益、可擴展及持續的解決方案，以應對世界上一些重大的挑戰。在專利計劃取得成功的基礎上，USPTO將探討建立平行的「人道品牌」(Brands for Humanity) 計劃的可行性，以激勵已註冊商標的品牌所有人為全球人道主義挑戰提供解決方案。

策略

策略 1：制定激勵措施和計劃以鼓勵關鍵技術領域的創新，包括氣候、健康、製造和其他關鍵及新興技術

策略 2：與聯邦夥伴合作，以確定美國應重點關注並支持那些領域的關鍵技術創新和智財權保護

策略 3：盡力確保美國政府及美國企業投資於創新的資金都受到智財權保護

策略 4：與其他國家合作進行能力建立和培訓，以縮短保護美國發明所需要的時間

關鍵績效指標KPI

KPI A：針對美國的創新，尤其是關鍵技術領域，以專利數據衡量

KPI B：針對美國創新和創業精神，以商標註冊數據衡量

KPI C：全球數據和各國創新研究

KPI D：創新激勵計劃之數據

目標 1.2：透過積極參與和廣泛、隨時獲取智財權資源和工具來促進包容性創新

USPTO將制定一套全面性的國家戰略，透過鼓勵、扶植和支持所有未來的創新者來增加他們對創新生態系統的參與。USPTO將在現有的外展和教育計劃的基礎上，針對初次使用者、非英語母語人士、以及社會和經濟弱勢群體，改進智財權信息的傳播和實用性；以一種允許發明家、創造者和企業家根據他們當前的知識水平自行選擇與USPTO網站的互動方式來進行互動。USPTO會客製化其智財權服務及訊息網頁，並提供資源以克服一些地區參與智財權生態系統能力的數位鴻溝。

策略

策略 1：開展多方面的外展活動以激勵創新和智財權保護

策略 2：最大限度地開發、提供和獲取創新和智財權教育材料、計劃和培訓

策略 3：擴大和促進USPTO的專利公益和智財權法學院診斷計劃的可用性和好處

策略 4：擴大專業服務並加強扶植和培訓關鍵績效指標

關鍵績效指標KPI

KPI A：外展和影響數據

KPI B：地理和社會經濟創新數據

KPI C：參與專利和商標公益項目

KPI D：參與法學院專利和商標診斷

KPI E：有關通過無償和法學院診斷計劃獲得的個人地理和社會經濟多樣性數據

目標 1.3：從年輕人開始，培養更多美國人的創新思維

USPTO認為智財權和創新教育對於將更多美國人帶入創新生態系統至關重要，因此必須在下一代還是年輕學生時就讓他們參與，為他們提供培訓和機會，讓他們在成熟時便了解智財權。

策略

策略 1：加強創新和智財權教育計劃及資源，讓更多美國人能掌握這些資源。

戰略 2：將創新和智財權培訓及課程納入全國的教育學習機構，包括一些智財權利益攸關方代表性不足的地區

策略 3：為高中生、大學生和法學院學生提供受薪工作學習和實習的機會

策略 4：跨政府合作，建立基於志願者的智財權教育和創新社區外展計劃

策略 5：開發線上資源、電腦程式和先進技術，以促進創新並提供廣泛的存取途徑

關鍵績效指標KPI

KPI A：與提供創新和智財權培訓的教育、學習、以及其他機構和組織相關的數據

KPI B：有關通過教育計劃接觸到的個人之地理和社會經濟多樣性數據

KPI C：與 USPTO 的外聯和訊息交換合作者相關的數據





資料來源：

USPTO seeks public comments on draft 2022-2026 Strategic Plan, USPTO, January 6, 2023 United States Patent and Trademark Office 2022–2026 STRATEGIC PLAN (Draft), USPTO





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