期待以可靠穩固的智財權強化國力 USPTO 《2022-2026年戰略計劃草案》 徵求公眾意見

羅馬尼亞的專利法制係規範在《專利法》(Law No. 64 of October 11, 1991, on Patents,2014年修正)、《實用新型法》(Law No. 350/2007 of December 3, 2007, on Utility Models,2012年修正)、及《設計保護法》(Law No. 129/1992 of December 29, 1992, on the Protection of Designs,2014年修正)。

2023-02-09 12:50