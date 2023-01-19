再談Unitary Patent及UPC Opt-out申請

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

UPCA預定2023年6月1日生效，把握最後的準備時間，讓我們再來談談UP及Opt-out申請。

《歐洲單一專利法院協議》（Agreement on a Unified Patent Court，簡稱UPCA）是歐盟內部的專利事務重大整合，預定2023年6月1日生效[1]，屆時歐洲單一專利（Unitary Patent，簡稱UP）及歐洲單一專利法院（Unified Patent Court，簡稱UPC）將同步啟用。而在此之前，歐洲專利（European Patent，簡稱EP）所有權人及申請人有幾項功課要先預做準備：

了解什麼是UP及UPC的Opt-out； 整理自家歐洲專利及申請案件組合，確認個別案件共同申請人、共同所有權人、被授權人、其他利益關係人； 評估哪些案子要提UP； 決定哪些案子要提Opt-out； 依規定取得UP、Opt-out申請所需人員同意及各項規定文件。

關於傳統EP及UP

UP有何優點？ 目前向EPO申請專利，經EPO實審授權後，需依個別EPC締約國規定要件辦理進入指定國手續（National Validation），以取得該國發明專利保護，即一般所稱傳統歐洲專利（Classic European Patent，以下簡稱傳統EP）；相對傳統EP，UPCA生效後，EPO授權專利將有UP這個新選擇，可一個動作取得包含德國、法國、義大利、荷蘭等UPCA批准國的發明專利保護。對生技製藥業者、發明在歐盟各國有商業授權機會的非專利實施實體，又或是其他需要歐盟多國專利保護的專利所有權人，UP有助降低進入指定國、年費維持及案件管理成本[2]。

目前向EPO申請專利，經EPO實審授權後，需依個別EPC締約國規定要件辦理進入指定國手續（National Validation），以取得該國發明專利保護，即一般所稱傳統歐洲專利（Classic European Patent，以下簡稱傳統EP）；相對傳統EP，UPCA生效後，EPO授權專利將有UP這個新選擇，可一個動作取得包含德國、法國、義大利、荷蘭等UPCA批准國的發明專利保護。對生技製藥業者、發明在歐盟各國有商業授權機會的非專利實施實體，又或是其他需要歐盟多國專利保護的專利所有權人，UP有助降低進入指定國、年費維持及案件管理成本[2]。 UP一定划算？ 每一專利所有權人的個別案件需求各異，UP不一定比傳統EP更具成本效益。UP啟用之初只涵蓋17個歐盟成員國[3]，每年所需繳納的年費金額，相當於EPC前四大指定國年費金額加總之和，比方一發明實際只需取得德、英、法三國專利保護，若利用UP，需同時辦理UP申請及進入英國指定國的手續、每年分別向EPO及UKIPO繳兩筆年費，而且UP不能分拆只維持特定國別保護。在案件管理部分，等其餘歐盟成員國完成UPCA簽署及批准程序，EPO不同時期授權的UP會涵蓋不同國別，且UP無法分拆只轉讓部分國別權利，但可分拆只以部分國別的權利作授權協議標的，還是可能增加控管複雜度。

每一專利所有權人的個別案件需求各異，UP不一定比傳統EP更具成本效益。UP啟用之初只涵蓋17個歐盟成員國[3]，每年所需繳納的年費金額，相當於EPC前四大指定國年費金額加總之和，比方一發明實際只需取得德、英、法三國專利保護，若利用UP，需同時辦理UP申請及進入英國指定國的手續、每年分別向EPO及UKIPO繳兩筆年費，而且UP不能分拆只維持特定國別保護。在案件管理部分，等其餘歐盟成員國完成UPCA簽署及批准程序，EPO不同時期授權的UP會涵蓋不同國別，且UP無法分拆只轉讓部分國別權利，但可分拆只以部分國別的權利作授權協議標的，還是可能增加控管複雜度。 UP不能Opt-out怎麼辦？ 目前歐洲各大事務所多建議傳統EP所有權人申請Opt-out，先不讓UPC作其Article 32(1)UPCA規定訴訟的管轄法院，但UP無Opt-out可能，其Article 32(1)UPCA規定訴訟一律以UPC作其管轄法院。若UPC認定UP專利權確實遭到侵害，其判決效力及於全部UPCA批准國，若UPC認定系爭UP無效，UP所有權人也將一次失去該發明在全部UPCA批准國的專利保護。為降低風險，歐洲代理人提出多種因應策略，比方一發明除向EPO申請專利，同時可直接在主要國別另提對應申請案[4]、向EPO再提分割案之類；這類備案勢必增加歐洲地區的專利申請及維護成本，但策略成效有待時間驗證。

目前歐洲各大事務所多建議傳統EP所有權人申請Opt-out，先不讓UPC作其Article 32(1)UPCA規定訴訟的管轄法院，但UP無Opt-out可能，其Article 32(1)UPCA規定訴訟一律以UPC作其管轄法院。若UPC認定UP專利權確實遭到侵害，其判決效力及於全部UPCA批准國，若UPC認定系爭UP無效，UP所有權人也將一次失去該發明在全部UPCA批准國的專利保護。為降低風險，歐洲代理人提出多種因應策略，比方一發明除向EPO申請專利，同時可直接在主要國別另提對應申請案[4]、向EPO再提分割案之類；這類備案勢必增加歐洲地區的專利申請及維護成本，但策略成效有待時間驗證。 UP申請期限？ EPO授權公告之日起，傳統EP有3個月的時間可考慮並完成進入指定國程序，但UP申請需在EPO授權公告日起1個月內提出，且在6年（可延長為12年）的UP過渡期期間，需併提指定語文全文譯本，建議收到EPO核准預先通知（communication under Rule 71(3) EPC）時，即應評估是否申請UP、準備所需文件。複數申請人向EPO提交EP新申請案之前，如果早就打定主意要藉UP取得UPCA批准國保護，可能需再考慮申請人排序，有可能影響UP物權適用法律。

EPO授權公告之日起，傳統EP有3個月的時間可考慮並完成進入指定國程序，但UP申請需在EPO授權公告日起1個月內提出，且在6年（可延長為12年）的UP過渡期期間，需併提指定語文全文譯本，建議收到EPO核准預先通知（communication under Rule 71(3) EPC）時，即應評估是否申請UP、準備所需文件。複數申請人向EPO提交EP新申請案之前，如果早就打定主意要藉UP取得UPCA批准國保護，可能需再考慮申請人排序，有可能影響UP物權適用法律。 UPCA還沒生效EPO就要核准了怎麼辦？因唯有UPCA生效日起獲EPO授權公告的案件有機會請作UP，若申請人已收到EPO核准預先通知，只要還未回覆接受EPO預備授權文本，有機會利用EPO暫行辦法請求延後授權公告，好將EPO授權公告日推遲到UPCA生效之時，以適用UP申請新法。當然，一旦向EPO請求延後授權公告，肯定較晚才能取得專利授權，可能影響年費繳交作業，且萬一EPO重啟實審，不排除有被沒收原核准處分的可能，其中利弊，申請人需審慎權衡。





備註：

UPC行政委員會2022年12月5日宣布，為讓使用者有更充裕時間完成UPC案管系統CMS認證作業、具備簽署資格，UPCA生效日期由原定的2023年4月1日延後兩個月；UPCA生效前的日出期間（sunrise period）起始日也跟著順延，由原定的2023年1月1日改為2023年3月1日。原文訊息請見https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023。 多家歐洲事務所皆依不同狀況模型提出成本參考數值，例Carpmaels & Ransford提供UP線上比價工具，請見https://www.carpmaels.com/upc/#estimator。 第一波加入UP啟用的國家包括奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、瑞典。捷克等歐盟成員國雖已簽署UPCA，但還未走完國內批准程序。西班牙、波蘭、克羅埃西亞尚無意願簽署UPCA。英國脫歐後已非歐盟成員國，不在UPCA生效範圍。 依Jones Day在Information on Opting European Patents Out of the UPC System一文的整理，部分歐盟成員國允許同一發明在該國享雙軌保護： 一發明利用傳統EP進入一指定國，同時在該國可就同一發明取得新型專利保護：奧地利、保加利亞、捷克、丹麥、德國、愛沙尼亞、芬蘭、法國、匈牙利、克羅埃西亞、義大利、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克；

一發明利用傳統EP進入一指定國，同時在該國可就同一發明取得發明專利保護：奧地利、丹麥、芬蘭、克羅埃西亞、冰島、挪威、波蘭、葡萄牙、瑞典；

一發明直接向一指定國申請一般發明專利，同時利用EPO申請1)UP或2)不opt-out的傳統EP進入該國：法國、德國。 原文請見https://www.jonesday.com/en/insights/2022/11/information-on-opting-european-patents-out-of-the-upc-system-handout。

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