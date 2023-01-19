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2022風險投資趨勢：融資案量價雙雙下滑 中國新創包辦公開發行前10大

聯合新聞網／ 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

回顧過去5年的創投或風險投資 (venture funding)的發展趨勢，不難發現在2021年達到前所未有的高峰後，即開始迅速回落。如果將2022年的風險投資數據與2021相比，即可發現幾乎全部項目均呈負成長，無一倖免。首先，2022年全球風險投資總金額為4,151億美元，與2021年的6,210億美元相比，大幅下降了35%；此外，獨角獸的產出數量也是急遽下降，從 2021年的539 家到2022年的258家，腰斬式的下降了52%。其他如平均融資金額、過億輪 (Mega-round)融資的案數、新創公司公開發行數等等均呈下滑趨勢。唯一比較亮眼的數字，該是非洲地區2022年風險投資金額比2021年成長了35%，達到31億美元。此外，較為特殊的是在退場的部分，中國新創公司包辦了公開發行（IPO）的前10大，相當罕見。

究竟是什麼因素導致2022年全球風險投資各項數據大幅下滑？當然年初爆發的俄烏戰爭不無影響，然而，筆者認為最大的原因在於2021年全球風險投資的成長來得又快又猛，很難在短期內超越。圖1是近5年全球風險投資金額成長趨勢，從圖1可見，2018、2019以及2020這3年的成長趨勢是相當平穩的；然而，到了2021年投資總金額卻大幅成長了111%，到了2022年，在戰爭及疫情持續的影響下，便有點後繼無力了。但如果拿2022年與2018、2019以及2020這3年相比，則發現仍是穩步上揚的。另外有一點值得注意的是，雖然2022年總投資金額及獨角獸產出數均大幅下滑，但融資案數（圖1中黑線）只下跌了4%，從37,669件降至36,177件，顯示風險投資熱潮未退，只是融資案的融資金額縮水而已。

圖1. 近5年全球風險投資金額成長趨勢 （資料來源：State of Venture Global | 2022 recap，January 2023，CBINSIGHTS）
圖1. 近5年全球風險投資金額成長趨勢 （資料來源：State of Venture Global | 2022 recap，January 2023，CBINSIGHTS）

筆者認為另一個2022年融資總金額大幅下滑的可能原因，是由於新冠疫情己步入後疫情時代。從2020年初新冠疫情肆虐全球開始，各國均投下大量人力物力及金錢在相關疫苗、遠距照護、智慧醫療的開發上，導致2021年數位醫療 (Digital Health) 領域的整體融資金額較2020年上升了78%；然而，在相關研發投資已逐漸成熟，加上疫情已受控的情況下，2022年數位醫療領域的整體融資金額即下降了57%，是所有領域中下降幅度最大的，也因此對整體融資金額造成一定影響。

圖2. 近5年全球每季風險投資金額成長趨勢 （資料來源：State of Venture Global | 2022 recap，January 2023，CBINSIGHTS）
圖2. 近5年全球每季風險投資金額成長趨勢 （資料來源：State of Venture Global | 2022 recap，January 2023，CBINSIGHTS）

全球融資趨勢

從圖3可見，美國仍是風險投資占比最大的地區，2022年第4季融資總金額達319億美元，占全球48%，融資案數共2,514件。值得注意的是，排名第二的亞洲地區雖然融資總金額只有163億美元，大概只有美國的一半，然而，其投資案數卻高達2,371件，只比美國少143件，逼近美國投資案數95%，顯示亞洲融資案之融資金額普遍偏低。

圖3. 2022年第4季全球風險投資金額及案數之地區分佈 （資料來源：State of Venture Global | 2022 recap，January 2023，CBINSIGHTS）
圖3. 2022年第4季全球風險投資金額及案數之地區分佈 （資料來源：State of Venture Global | 2022 recap，January 2023，CBINSIGHTS）

圖4為近5年不同地區的風險投資案數量分佈，顯示亞洲地區在2021年時案量已超越美國，於2022年前3季也是優於美國的，唯第4季成長力度不如美國，以33%占比落於美國之後。

圖4. 近5年不同地區的風險投資案數量分佈 （資料來源：State of Venture Global | 2022 recap，January 2023，CBINSIGHTS）
圖4. 近5年不同地區的風險投資案數量分佈 （資料來源：State of Venture Global | 2022 recap，January 2023，CBINSIGHTS）

從圖5可見，風險投資公司 (VC) 為融資來源的最大宗，約占30%，其他為私募基金公司、天使投資及其他投資者等。據CBINSIGHTS報告顯示，2022年第４季排行第一的風險投資公司 (VC) 為SOSV，去年第２季共投資了42家新創公司；排名第一的企業創投 (CVC)是Google Ventures，共投資了14家分司。

圖5. 近5年不同來源的風險投資金額比例 （資料來源：State of Venture Global | 2022 recap，January 2023，CBINSIGHTS.）
圖5. 近5年不同來源的風險投資金額比例 （資料來源：State of Venture Global | 2022 recap，January 2023，CBINSIGHTS.）


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