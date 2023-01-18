2023上半年全球經濟展望

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

經過了經濟高度不確定性的2022年，美國撐過了高度的通貨膨脹，歐洲還在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的陰霾中，中國還是陷入新冠肺炎的困境中，進入2023年，上半年很可能會延續2022年的負面環境，直到第二季才會往好的方向發展。

圖一、202211美國通貨膨脹率 （圖片來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

美國高通膨可能降溫，資金復甦期待第二季

首先是美國的高度通貨膨脹問題，因為這個問題沒有緩解的話，美國Fed的貨幣政策就會維持鷹派，這樣對於證券市場就會產生較大的負面高壓影響，如果Fed的貨幣政策轉為偏鴿派，那麼金融環境的不確定性，較高機率就能穩定下來。事實上，美國通貨膨脹在2022年6月出現9.1%的年成長以後，截至2022年11月，通貨膨脹年成長已經連續下降5個月，扣除食物和能源波動的核心CPI在9月見到高點，然後下降兩個月，美國高機率進入通貨膨脹降溫的時期，但是Fed仍然未鬆手，展望2023年第一季，Fed很可能還是維持較鷹派的言論，直到第二季才會放鬆，所以市場經濟很可能要那時候才會有更多的資金活水。

圖二、美國M2貨幣供給量 （圖片來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

圖三、2022年11月台灣外銷訂單總額 （圖片來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

例如美國科技業和房地產業，面對資金供給停滯萎縮的情況，兩個產業就陷入暫時性的衰退，2022年美國的民間消費其實是相對強勁的成長，雖然房地產面對貸款利率大幅提升，但衰退並不明顯，只是交易量驟減，房價暫時並無大規模跌勢出現，反而是外部需求比重較高的美國科技業，遭受更多打擊，以往科技業的營運效率非常高，可以獲得比傳統產業更多的跨國營運收益，例如Google、Netflix和Facebook等企業，擁有大規模的海外營收，但是2022年的歐洲和中國，分別面臨高度通貨膨脹與中國物和肺炎的紛擾，經濟成長動能驟失，對科技業產生全面性的打擊。

圖四、2022年11月中國出口額 （圖片來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

圖五、2022年11月中國進口額 （圖片來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

中國經濟將在第一季度過最困難的時刻

除了Fed的貨幣政策是否有轉變以外，中國的經濟也是2023年的第二大變數，2022年中國大部分時間都面臨新冠肺炎的干擾，必須大規模封城或截斷生產供應鏈，導致中國的內需消費成長動能全失，進出口貿易也驟降，海外企業面對中國疫情的不確定性，訂單也變的不穩定，中國是製造業出口國，沒有出口訂單，進口就會減少，內需又停滯成長，考量中國是全球第二大的經濟體，當中國的消費力驟降，自然也會對全球經濟造成一定的逆風，跟中國貿易密切的美國，自然也無法完全不受影響，這是美國科技業或海外營收比重較高的企業，必須面對的問題，例如Tesla汽車公司，在中國走向大規模解封，群體免疫的過程，很可能在2023年第一季遭遇較大的陣痛期。

按照各國向群體免疫的經驗，中國的情況很可能會加快進行，因為中國不像各國有分段解封，而是直接全面開放，所以第一波衝擊會相當大，但好處是，後續的衝擊就會小很多了，時間也會大幅縮短，所以2023Q1很可能是中國經濟最糟糕的時刻，後續則是不容易再更糟了。

最後是歐元區面對的問題，但這個問題得等到俄羅斯和烏克蘭和解後，才有辦法根本解決，所以時間上不容易預估，至於歐元區面對的高度通貨膨脹，隨著原油和天然氣價格在降溫，加上歐洲央行實施鷹派貨幣政策，所以通貨膨脹2023年高機率也會走向緩降的趨勢，只要歐洲央行暫緩應該貨幣政策，那麼經濟的負面衝擊，在2023下半年也會好轉，但是第一季的景氣低迷，恐怕也無可避免。

整體來說，美國、中國、歐元區在2023年初，仍然會遭受較大的打擊，但是隨著通貨膨脹降溫、製造業庫存逐漸降低、中國群體免疫以後，第二季以後再出現更大利空的機率較低，只要美國通貨膨脹能夠持續降下來，那麼Fed的升息政策，高機率最在第一季結束，2023年年中的時候，CPI年增率很有機會出現4.0%以下的數據，代表美國通貨膨脹已經全面緩和下來，但是上半年的全球經濟，普遍還是會相對辛苦的逆境，下半年才能夠出現好轉。

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