B型肝炎治療藥物化學構造的顯而易見性：Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.(Fed. Cir. 2014)

醫藥是許多人日常所必須使用到的,但很少人想知道自己使用的醫藥的成分為何,更不用說進一步了解其中的化學構造。然而,醫藥的化學構造是病症療效的來源,也多半是專利權所層層保護的部分,而且更是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。

像是B型肝炎的患者,都需要定時服用治療藥物,但B型肝炎治療藥物的化學構造鮮有人探討;因此,本文藉由B型肝炎治療藥物化學構造的顯而易見性案件:Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc (Fed. Cir. 2014).[1],來探討B型肝炎治療藥物化學構造的顯而易見性。

案件背景

本案被告Teva學名藥廠因為向美國食品藥物管理局 (FDA) 提出了Baraclude® (成分為entecavir) 的學名藥許可之簡易新藥上市程序 (ANDA) ,原告Bristol-Myers Squibb藥廠於是向美國德拉瓦州 (the District of Delaware) 地方法院提出專利侵權訴訟,主張被告Teva學名藥廠侵害了系爭專利的申請專利範圍,Teva學名藥廠則主張原告Bristol-Myers Squibb藥廠的專利藥物構造為顯而易見,地方法院經過判決後認定系爭專利藥物構造因顯而易見而無效。原告Bristol-Myers Squibb藥廠不服地方法院的判決,所以提出上訴。

B型肝炎病毒與B型肝炎

B型肝炎 (hepatitis B) 的致病原為B型肝炎病毒。B型肝炎病毒是一種雙股去氧核醣核酸(DNA)病毒,其主要構造大致為病毒之核心(HBcAg),外包一層脂蛋白外套,而此外套具有表面抗原(HBsAg)。以免疫反應來分,B型肝炎病毒可分成4種亞型,均有共同的決定因素「a」和兩對次決定因素「d」或「y」,及「r」或「w」,因此可分為adr、adw、ayr、ayw等4種亞型。B型肝炎病毒的亞型與地理分布有關,臺灣是以adw型為主[2]。

B型肝炎的傳染方式主要為血液傳染,例如:性行為、共用針頭、共用牙刷或刮鬍刀等。臺灣早期主要傳染因素來自於母子垂直傳染,即帶原的母親在生產前後將B型肝炎病毒傳染給新生兒。受感染者年齡愈小,愈容易成為慢性帶原者,新生兒感染約90%會成為慢性帶原者,5歲以下幼兒感染,約25%至50%會成為慢性帶原者;若成人感染,成為慢性帶原者之危險性約在5%以下[3]。

本案系爭專利與主要化學構造

本案系爭專利為美國專利第5,206,244號('244專利)[4],系爭專利之申請專利範圍總共有11項,其中的第1項及第8項與本案有關,列出如下:

1. A compound having the formula 圖1 or a pharmaceutically acceptable salt thereof wherein R1 is圖2; R4 is alkyl; R5 is hydrogen, alkyl, substituted alkyl, or aryl; and R6 and R7 are independently hydrogen, --PO3 H2, or圖3.

8. A compound according to claim 1, [1S – (1.alpha.,3.alpha.,4.beta.) ] – 2 – amino - 1,9 – dihydro – 9 – [4-hydroxy-3-(hydro xymethyl) - 2-methylene-cyclopentyl] – 6H – purin – 6 – one圖4.

圖1. 申請專利範圍第1項主要構造 (圖片來源:'244專利說明書)

圖2. 申請專利範圍第1項R1相關構造 (圖片來源:'244專利說明書)

圖3. 申請專利範圍第1項R7相關構造 (圖片來源:'244專利說明書)

圖4. 申請專利範圍第8項構造 (entecavir) (圖片來源:Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.判決書)

申請專利範圍第1項提及系爭專利的主要構造(圖1),其中,R1可替換成許多相關的構造(圖2)。申請專利範圍第8項依附於申請專利範圍第1項,只有單一構造(圖4),此構造為entecavir。

entecavir可使用於B型肝炎的治療,其相關產品為Baraclude®。entecavir的構造可分成兩部分,一為左側的五碳環部分 (carbocyclic ring) 及右側的核苷酸鹼基部分 (nucleoside base),核苷酸鹼基部分是一鳥糞嘌呤 (guanine)。

本案相關先前技術

為了挑戰系爭專利申請專利範圍的顯而易見性,使系爭專利申請專利範圍無效,本案的被告Teva學名藥廠提出了一些先前技術,以及與本案極為相似的化合物構造:

Shealy 發表的論文提及了化合物C-2'-deoxyguanosine (2' - CDG,圖5),以及2' - CDG有較佳的抗肝炎病毒活性,後續Shealy 將2' - CDG申請了專利。2' - CDG與entecavir的差異在於圓圈處,entecavir具有碳雙鍵的構造。

Montgomery 發表的論文比較了各種病毒藥物的研究,並揭露2' - CDG 為至今最具潛力的抗肝炎病毒藥物,其亦提及2' - CDG 相較於市場上的相關藥物具有多倍的效力。

Price 發表的論文揭露小劑量(25 ng/ml)之2' - CDG 對於B 型肝炎病毒亦具有極佳的活性,幾乎使B 型肝炎病毒的複製消失,其亦提及2' - CDG 高至最小有效抑制濃度兩百倍的濃度仍不具毒性(nontoxic)。

Madhavan 發表的論文為與系爭專利最為相關之先前技術,其揭露Madhavan 化合物30 (圖6),該化合物30具有極佳的抗病毒活性,主要原因為五碳環處有碳雙鍵的構造。Madhavan 化合物30與entecavir兩者的五碳環圓圈處部分皆具有碳雙鍵的構造。

圖5. 2' - CDG構造圖 (圖片來源:Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.判決書)

圖6. Madhavan 化合物30構造圖 (圖片來源:Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.判決書)





備註:

Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 752 F.3d 967 (2014). 衛生福利部疾病管制署,急性病毒性B型肝炎,網址:https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/jlS2jBHpodI34ATlKUy3oQ (最後瀏覽日2023/1/1). 同前註。 US 5206244





