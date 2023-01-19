B型肝炎治療藥物化學構造的顯而易見性：Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.(Fed. Cir. 2014)
【郭廷濠╱專利師】
醫藥是許多人日常所必須使用到的，但很少人想知道自己使用的醫藥的成分為何，更不用說進一步了解其中的化學構造。然而，醫藥的化學構造是病症療效的來源，也多半是專利權所層層保護的部分，而且更是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。
像是B型肝炎的患者，都需要定時服用治療藥物，但B型肝炎治療藥物的化學構造鮮有人探討；因此，本文藉由B型肝炎治療藥物化學構造的顯而易見性案件：Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc (Fed. Cir. 2014).[1]，來探討B型肝炎治療藥物化學構造的顯而易見性。
案件背景
本案被告Teva學名藥廠因為向美國食品藥物管理局 (FDA) 提出了Baraclude® (成分為entecavir) 的學名藥許可之簡易新藥上市程序 (ANDA) ，原告Bristol-Myers Squibb藥廠於是向美國德拉瓦州 (the District of Delaware) 地方法院提出專利侵權訴訟，主張被告Teva學名藥廠侵害了系爭專利的申請專利範圍，Teva學名藥廠則主張原告Bristol-Myers Squibb藥廠的專利藥物構造為顯而易見，地方法院經過判決後認定系爭專利藥物構造因顯而易見而無效。原告Bristol-Myers Squibb藥廠不服地方法院的判決，所以提出上訴。
B型肝炎病毒與B型肝炎
B型肝炎 (hepatitis B) 的致病原為B型肝炎病毒。B型肝炎病毒是一種雙股去氧核醣核酸（DNA）病毒，其主要構造大致為病毒之核心（HBcAg），外包一層脂蛋白外套，而此外套具有表面抗原（HBsAg）。以免疫反應來分，B型肝炎病毒可分成4種亞型，均有共同的決定因素「a」和兩對次決定因素「d」或「y」，及「r」或「w」，因此可分為adr、adw、ayr、ayw等4種亞型。B型肝炎病毒的亞型與地理分布有關，臺灣是以adw型為主[2]。
B型肝炎的傳染方式主要為血液傳染，例如：性行為、共用針頭、共用牙刷或刮鬍刀等。臺灣早期主要傳染因素來自於母子垂直傳染，即帶原的母親在生產前後將B型肝炎病毒傳染給新生兒。受感染者年齡愈小，愈容易成為慢性帶原者，新生兒感染約90%會成為慢性帶原者，5歲以下幼兒感染，約25%至50%會成為慢性帶原者；若成人感染，成為慢性帶原者之危險性約在5%以下[3]。
本案系爭專利與主要化學構造
本案系爭專利為美國專利第5,206,244號（'244專利）[4]，系爭專利之申請專利範圍總共有11項，其中的第1項及第8項與本案有關，列出如下：
1. A compound having the formula 圖1 or a pharmaceutically acceptable salt thereof wherein R1 is圖2; R4 is alkyl; R5 is hydrogen, alkyl, substituted alkyl, or aryl; and R6 and R7 are independently hydrogen, --PO3 H2, or圖3.
8. A compound according to claim 1, [1S – (1.alpha.,3.alpha.,4.beta.) ] – 2 – amino - 1,9 – dihydro – 9 – [4-hydroxy-3-(hydro xymethyl) - 2-methylene-cyclopentyl] – 6H – purin – 6 – one圖4.
申請專利範圍第1項提及系爭專利的主要構造(圖1)，其中，R1可替換成許多相關的構造(圖2)。申請專利範圍第8項依附於申請專利範圍第1項，只有單一構造(圖4)，此構造為entecavir。
entecavir可使用於B型肝炎的治療，其相關產品為Baraclude®。entecavir的構造可分成兩部分，一為左側的五碳環部分 (carbocyclic ring) 及右側的核苷酸鹼基部分 (nucleoside base)，核苷酸鹼基部分是一鳥糞嘌呤 (guanine)。
本案相關先前技術
為了挑戰系爭專利申請專利範圍的顯而易見性，使系爭專利申請專利範圍無效，本案的被告Teva學名藥廠提出了一些先前技術，以及與本案極為相似的化合物構造：
- Shealy 發表的論文提及了化合物C-2'-deoxyguanosine (2' － CDG，圖5)，以及2' － CDG有較佳的抗肝炎病毒活性，後續Shealy 將2' － CDG申請了專利。2' － CDG與entecavir的差異在於圓圈處，entecavir具有碳雙鍵的構造。
- Montgomery 發表的論文比較了各種病毒藥物的研究，並揭露2' － CDG 為至今最具潛力的抗肝炎病毒藥物，其亦提及2' － CDG 相較於市場上的相關藥物具有多倍的效力。
- Price 發表的論文揭露小劑量（25 ng/ml）之2' － CDG 對於B 型肝炎病毒亦具有極佳的活性，幾乎使B 型肝炎病毒的複製消失，其亦提及2' － CDG 高至最小有效抑制濃度兩百倍的濃度仍不具毒性（nontoxic）。
- Madhavan 發表的論文為與系爭專利最為相關之先前技術，其揭露Madhavan 化合物30 (圖6)，該化合物30具有極佳的抗病毒活性，主要原因為五碳環處有碳雙鍵的構造。Madhavan 化合物30與entecavir兩者的五碳環圓圈處部分皆具有碳雙鍵的構造。
備註：
- Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 752 F.3d 967 (2014).
- 衛生福利部疾病管制署，急性病毒性B型肝炎，網址：https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/jlS2jBHpodI34ATlKUy3oQ (最後瀏覽日2023/1/1).
- 同前註。
- US 5206244
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