中國《反電信網路詐騙法》上路 各平台進入「有章可循」全新時期

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

​​「前後歷時一年多、全文共七章五十條、總字數約8337字」。

作為「小切口」、「小快靈」立法思想指導下的「代表作」——中國《反電信網路詐騙法》已於2022年12月1日起正式施行。

這意味著反電信網路詐騙工作，尤其是各主體、各平台及各環節的「群防群治」責任和義務，將迎來「有法可依」、「有章可循」的全新時期。

緣何被稱為「小切口」、「小快靈」式立法？

談及電信網路詐騙，不少人可謂深受其害，大多數人對此感到深惡痛絕。

近年來，中國電信網路詐騙犯罪呈現多發態勢。中國司法大資料研究院發佈的司法大資料專題報告《涉資訊網路犯罪特點和趨勢（2017.1-2021.12）》顯示，2017年至2021年，中國各級法院一審審結網路詐騙類案件超過10萬件，總體呈上升趨勢，其中，犯罪嫌疑人或被告人實施詐騙犯罪的手法中，主要涉及貸款類、招聘類、冒充類、徵婚交友類、賭博類及網購類騙局排名靠前。

應該說，網路詐騙類案件大幅上升的原因主要有二，其一是此類犯罪基數較大，給人無孔不入感覺，比如貸款、招聘、徵婚、網購等，恰是與人民群眾日常生活緊密相關的領域或場景；其二則是相關部門通過專項行動治理打擊力度持續加碼的結果，查處、破獲及判決的案件呈現快速上升趨勢。

正是在這樣的背景下，《反電信網路詐騙法》的立法被提上日程。

之所以說《反電信網路詐騙法》是「小切口」式立法，是相對於類似《民法典》編撰等宏大或全面的特定立法而言，電信網路詐騙本質上是一種新形態的詐騙犯罪，而詐騙犯罪並不鮮見，《刑法》等相關法律、司法解釋均有涉及。

比如，2014年5月，中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發佈了《關於辦理網路犯罪案件適用刑事訴訟程式若干問題的意見》（公通字〔2014〕10號），對包括網路詐騙在內的網路犯罪案件的範圍、管轄、初查、跨地域取證、電子資料的收集與審查及其他問題作了規定。

再比如，2022年8月30日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發佈《關於辦理資訊網路犯罪案件適用刑事訴訟程式若干問題的意見》（法發〔2022〕23號），對包括網路詐騙在內的資訊網路犯罪新特點、新趨勢，做出了有針對性的調整。

與過往已有立法相比，《反電信網路詐騙法》核心關鍵就是「反」，需要參與的主體並非只有執法辦案部門，也包括公眾及各類其他市場主體。它詳細列舉和細化了網路平台的責任和義務邊界，尤其是對涉詐異常帳號、行為的監測、識別及阻斷義務等。

之所以說《反電信網路詐騙法》是「小快靈」式立法，則更多是從條文篇幅、立法速度和預期效果等角度審視的。

《反電信網路詐騙法》全文共七章合計五十條，與很多法律相比，篇幅、切口都相對較「小」；而從立法速度來看，從草案擬定到正式審議通過，前後大概耗時一年時間左右，與不少法律相比，相對確實夠「快」；而就「靈」而言，《反電信網路詐騙法》抓住電信網路詐騙犯罪的核心特徵、關鍵環節，進一步細化和明確了相關主體或平台的責任，全方位從電信、金融及網路等三大環節入手「建章立制」，設定相應主體或平台的責任義務。

平台反電信網路詐騙的責任和義務邊界

與傳統詐騙相似的是，電信網路詐騙繞不開騙術、騙局及資金、財產的錯誤交付，但不同的是，電信網路詐騙犯罪具有匿名性、遠端性、鏈條性、涉眾性等特點，因此，切斷犯罪行為實施鏈條或環節就是治理打擊此類犯罪的重要手段或方式。

《反電信網路詐騙法》從技術鏈、資金鏈及推廣鏈等多個電信網路犯罪實施不可缺少的鏈條入手，對電信業務經營者、銀行業金融機構、非銀行支付機構及網路服務提供者等各類主體或平台設置相應的責任義務體系。

從共性責任或義務設定來看，主要涉及「實名核驗」、「安全管理」和「合理注意」等三方面。具體包括：

其一，明確各平台的實名核驗義務。目的是為了破解電信網路詐騙犯罪的「匿名性」難題，涉及第九條、第十一條、第十二條、第三十一條、第三十九條及第四十一條等共計六個條款。包括電話、手機號、銀行帳戶及網路服務註冊等。

其中，網路服務的範圍非常廣泛，包括網路接入、網路位址轉譯、網路功能變數名稱註冊、伺服器託管、空間租用、雲服務、內容分發、資訊、軟體發佈服務，或者提供即時通訊、網路交易、網路遊戲、網路直播發佈、廣告推廣服務。可以說，基本覆蓋幾乎所有網路服務場景或模式。





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