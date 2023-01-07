林宗宏：導入對審制能讓有切身利益的當事人充分主張 專利師公會樂觀其成

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

TIPO為推動「專利商標兩造對審及簡併救濟層級」之修法，已於2021年6月預告「專利法部分條文修正草案」及「商標法部分條文修正草案」第2稿，並於預告期間收集各方意見後，經審慎審酌，部分已採為草案內容，並修正專利法及商標法第3稿草案，於2022年4月19日函報行政院審查(簡稱《報院版》)。唯半年過去，草案仍在行政院待排程審查，希望政院可以加快審查腳步，盡早送立法院進行三讀，加速台灣接軌國際的腳步。

長久以來，我國行政救濟程序冗長、多方均呼籲改革。歷年來全國工業總會、專利師公會，產業界、學者專家多次建言，在參考外國法制修正我國救濟制度後，智慧局提交政院審查之專利法部分條文修正草案(報院版) 共計修正76條，商標法部分條文修正草案(報院版)共計修正54條，其中備受各方關注的重點為推動簡併訴願層級及兩造對審之修法。對此，專利師公會理事長林宗宏表示，這是一個好的改革，專利師公會相當支持。

此次針對「專利商標兩造對審及簡併救濟層級」之修法主要分2個部分，分別為（1）專利再審查制改為複審制、(2)專利舉發和商標評定部分的救濟程序改為爭議對審制。

針對前者，林宗宏指出，現行專利制度 (修法前) 之再審不能說是初審的延續，只能說是一個重複的程序；也就是說在初審核駁之後再審一次，缺乏上級下級審查的機制。不像其他國家，如果初審不准的話，會提交到複審委員會進行審查，這種上下級審查機制是世界潮流及現狀，因此台灣導入複審制是符合現狀及潮流，並與國際接軌的。

從左至右：專利師公會執行長林清結、理事長林宗宏、秘書長簡秀如。北美智權報提供

至於專利舉發案件和商標評定案件的救濟程序改為爭議對審制的部分，林宗宏解釋，過去舉發或評定案件雖有2造，但在智慧局審定之後，不管結果是舉發成立或不成立，一定會有一方不滿，而不滿的這一方，都要經過訴願、行政訴訟這些程序來救濟，然而，不管是訴願還是行政訴訟，一般情形下對造都是智慧局，這和其他國家的專利制度是不符的。舉發案件（專利無效）最有切身利益的就是當事人，但被告的卻不是當事人，而是智慧局，這是有違常理的。要知道一個專利是有效還是無效，對智慧局是沒有切身利益關係的，要由具有切身利益的人來作為當事人，才能充分主張；所以在其他國家都是以當事人作為被告，現在台灣也要導入此制度，專利師公會是樂觀其成的。

圖1. 專利、商標共通修法規劃 （資料來源：TIPO專利法部分條文修正草案／商標法部分條文修正草案公聽會簡報，2022年1月）

圖1是專利及商標法的共通修法規劃。修法後，當事人之一方對智慧局的專利舉發審定或商標評定結果不服而向法院提出爭議訴訟，答辯則是由另一方負責，這就是對審制，由2個當事人對審，智慧局不再作為爭議訴訟之當事人。另一方面，為了強化智慧局的審議程序，智慧局內部會設置專責審議之複審及爭議審議會：「專利商標複審及爭議審議會」，簡稱審議會，由審議人員3人到5人合議作成決定。此外，為簡併救濟層級，如不服審議結果，免經訴願程序，逕提訴訟，在爭議案(主要就是專利舉發和商標評定)的部分如果不服，要去告對造，而非審議會或智慧局。

從圖2可見，在修法後，專利核駁案會從現行的再審查提升為由審議會複審，如果不服審議結果，可直接向智商法院提起複審訴訟，省卻冗長的訴願程序。

據了解，新增3-5人的審議會在規劃中會以智慧局原本人力調派，此3人應該其中1人是法律背景，另2名為具技術背景成員；原則上會以局內專利三組的審查官作為基底，因為三組原本便是負責專利案件再審查、舉發之審查及相關行政爭訟之處理。此外，由於未來刪除了專利商標案件的訴願程序，因此經濟部訴願委員會的功能會略為萎縮，也可能會有一些人員會調到智慧局來幫忙。不過，即使是智慧局人員內調，但職務是不會重疊的，負責初審的是審查官，審議會是另一批資深審查官。

圖2. 專利核駁複審案流程圖 (專利法部分條文修正草案) （資料來源：TIPO專利法部分條文修正草案／商標法部分條文修正草案公聽會簡報，2022年1月）

圖3是草案中的專利爭議案流程圖，同樣是由審議會3到5人合議作出決定，但與現行程序有一點很大的不同。現行制度是以書面審查為原則的，在修法後會進行言詞辯論，類似法庭佈置的攻防，當中審議會的角色是中立的。針對爭點雙方進行辯論，透過口頭交鋒可以更容易釐清事實，言詞辯論的強度是書面審查無法比擬的。由於智慧局過往一直都是以書審為主，較少言詞辯論的經驗，故為了修法後做準備，必須加強這一方面的訓練。

圖3. 專利爭議案流程圖 (專利法部分條文修正草案) （資料來源：TIPO專利法部分條文修正草案／商標法部分條文修正草案公聽會簡報，2022年1月）





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