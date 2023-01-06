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CAFC確認設計專利因功能性及顯而易見性而無效之決定（五）

聯合新聞網／ 北美智權報

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

※本期為「CAFC確認設計專利因功能性及顯而易見性而無效之決定（四）」之第五部分，全文可至[CAFC確認設計專利因功能性及顯而易見性而無效之決定]查詢

地方法院的顯而易見性的審理及判斷原則

確認主要參考資料

如前所述，法院認為D828專利權利請求項是針對「如圖所示和描述的可折疊袋的裝飾性設計」。其所附的所有圖式都顯示了一個袋子（而不是袋子系統），因此，法院將權利請求項和視覺印象解釋為一個袋子而不是袋子系統，袋子的視覺印象顯示了一個矩形或盒形袋子，袋子的邊緣顯示了實線，兩個桿子連接在袋子的頂部相對兩側，把手連接在袋子上向上延伸並越過兩極。提手與袋子相連的部分有虛線，還有其他虛線似乎表示陰影。並明確指出，「圖中所示的虛線是為了說明環境結構而包括在內，並不構成要求保護的設計的一部分。」總之，視覺印象是一個矩形袋子，帶有相對的平行桿和連接在袋子頂部的把手。

第一步的第二個子步驟，法院必須決定是否存在產生「基本相同」視覺印象的主要參考。法院不得在沒有主要參考的情況下以顯而易見性為由使設計專利無效。因此，為了完成明顯性分析的第一步，法院在辨別出正確的視覺印象後，必須確定先前技藝設計是否有資格作為主要參考[1]。只有在法院發現「先前技藝中的一些建議，以使用次要參考文獻的特徵修改基本設計」時，法院才會繼續考慮次要參考文獻[2]。換言之，在沒有初步參考的情況下，法院需要進行第二步，不得認定該專利無效。例如，在Durling案件中，推翻地區法院的決定，即記錄中不包含與所主張的設計產生『基本相同的視覺印象』的先前技藝設計，以及沒有參考，以顯而易見的理由使外觀設計專利無效是不恰當的。」

法院應將設計專利與其他參考文獻並排比較，以確定兩種外觀設計是否產生相同的視覺印象。將要考慮求保護的設計圖像與主張的主要參考圖像進行比較。與……發明專利不同，獲得專利的裝飾設計除了其視覺外觀外沒有其他用途，其範圍「僅限於申請圖紙中顯示的內容」。因此，在先前技藝參考以確定裝飾設計的可專利性時，重點必須放在外觀而不是用途上。

D828專利於 2015 年 11 月18 日申請，因此對先前技藝的審查將涉及將審查在該日期之前的專利申請。原告引用的先前技藝包括（1）註冊共同設計編號 001726472-0001（RCD 0001）；(2) 註冊共同設計編號 001726472-0002（RCD 0002）；(3) Doyle 專利，原告認為Doyle專利是主要參考，被告承認 RCD 0001、RCD 0002 和 Doyle 專利符合先前技藝，但對 Doyle 專利是主要參考文獻提出異議。被告辯稱，「Doyle 沒有創造出與被告的D828專利基本相同的視覺印象」，因此，不具備作為顯而易見性挑戰所必需的「主要參考」的資格。被告的專家主張，因為不同的手柄設計和位置；長度和設計不同的水平桿；以及較少的矩形形狀和比例，得出 Doyle 專利不是主要參考的結論。然而，法院分析Doyle 專利，包括一個矩形（儘管角度較小）袋子，兩個桿子連接在袋子相對兩側的頂部，把手連接在袋子的側面，「基本上相同的視覺印象」（如圖8），因此，法院認為 Doyle 專利有資格作為主要參考。細微的差異並不妨礙這一結論作為法律問題。

圖8：D828專利與Doyle專利在外觀上的比較
圖8：D828專利與Doyle專利在外觀上的比較

GEM 回應，主張地方法院的決定正確，Doyle 專利是主要參考資料，Brennan 是次要參考資料，可與 Doyle 專利結合以創建與D828專利相同的整體視覺外觀。在設計專利中顯而易見性的確定需要兩步驟審查，以確定本領域通常知識的設計者是否會結合先前技藝來創建相似的視覺外觀。第一步是確定與請求保護的設計具有基本相同設計特徵的單一參考。這需要法院從整體上看待「專利設計所創造的視覺印象」。在第二步，可以使用其他參考來修改主要參考，以創建與請求保護的設計相同的整體視覺外觀。

次要參考修改主要參考創建與D828 專利相同的整體視覺外觀

「對於設計專利，對顯而易見性的最終調查是請求保護的設計是否對設計相關類型物品的普通設計師來說是顯而易見的。為認定設計專利明顯無效，法院必須進行兩步檢測，即發現 (1) 存在主要參考文獻，「其設計特徵與請求保護的設計基本相同」，以及 (2) 的原因，例如：先前技藝參考，也存在修改主要參考的設計用以創建與請求保護的設計具有相同整體視覺外觀的設計[3]。專家Fletcher在報告中說明，因為 Strom 和D828專利具有基本相同的設計特徵。他認為一位該領域通常知識的設計者（DOSITA） 將被激發將 Strom（實施例 1）與 RCD 0001 結合起來，從而獲得D828專利（如圖9），D828專利是顯而易見的。

圖9：D828專利與主要及次要參考資料之比對
圖9：D828專利與主要及次要參考資料之比對


備註：

  1. 參見Spigen, 955 F.3d at 1383。
  2. 參見Hupp v. Siroflex of Am., Inc., 122 F.3d 1456, 1462 (Fed. Cir. 1997)。
  3. 參見High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc., 730 F.3d 1301, 1311-12（Fed. Cir. 2013）。

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