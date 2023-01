適用技術範圍再擴大！USPTO癌症治療專利加速審查機制 2023年2月即將上路

匈牙利共和國的專利法制係規範在《以專利保護發明法》(Act No. XXXIII of 1995 on the Protection of Inventions by Patents,2022年修正)、《實用新型保護法》(Act No. XXXVIII of 1991 on the Protection of Utility Models,2018年修正)、及《設計法律保護法》(Act No. XLVIII of 2001 on the Legal Protection of Designs,2013年修正)。

2023-01-06 12:24