2022年中國AI專利技術趨勢回顧

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

中國工業資訊安全發展研究中心、工信部電子知識產權中心日前發佈了《中國人工智慧專利技術分析報告（2022）》（以下簡稱「報告」），截至2022年9月，中國深度學習、智慧語音、電腦視覺、自然語言處理申請相關專利分別為23萬餘件、8萬餘件、18萬餘件、8萬餘件，專利申請呈現穩步成長的態勢，其中又以百度、騰訊、中國國家電網、華為四家網路科技企業在相關AI技術領域表現最為突出。

中國AI基礎技術專利申請趨勢

在眾多基礎技術中，中國的電腦視覺技術起步較早，在人工智慧技術早期發展中扮演重要角色。而在2013年以後，伴隨多層神經網路技術的突破，基於反向傳播演算法的深度學習技術大幅進步，在中國技術與政策雙紅利的推動下，深度學習相關專利數量在中國呈現爆發式成長，2016~2021年年均複合成長率達到53%，成為引領人工智慧的技術。近年來，隨著自然語言處理技術在智慧城市、智慧交通、智慧醫療等各種應用場景的廣泛應用，自2017年起相關技術創新開始加速，2021年自然語言處理的專利申請量僅次於深度學習和電腦視覺，發展後勢強勁。

圖一、AI創新鏈部分基礎技術專利申請趨勢 （圖片來源：中國人工智慧專利技術分析報告（2022））

根據報告顯示，百度、國家電網、騰訊在深度學習領域的專利儲備雄厚，專利申請量均超過3000件。同時，中國高等院校憑藉深厚的理論基礎和豐富的研究資源，浙江大學、清華大學、電子科大專利申請量均超過2000件，著重在深度學習的基礎通用技術研發。進一步從技術分佈上看，深度學習技術集中度較高，主要集中在G06N3/04（體系結構）、G06N3/08（學習方法）和G06K9/62（應用電子設備進行識別的方法或裝置）三個分支。

圖二、中國「深度學習」領域主要申請人排名 （圖片來源：中國人工智慧專利技術分析報告（2022））

在電腦視覺領域方面，百度、騰訊專利申請量均超過3000件，在電腦視覺領域具備一定的專利技術競爭力。與此同時，西安電科、電子科大兩所高校專利申請量均超過1400件。從技術分佈上看，電腦視覺技術主要集中在G06K9/62（應用電子設備進行識別的方法或裝置）、G06N3/04（體系結構）G06N3/08（學習方法）和G06K9/00（用於閱讀或識別印刷或書寫字元或者用於識別圖形）四個技術分支。

圖三、中國「電腦視覺」領域主要申請人排名 （圖片來源：中國人工智慧專利技術分析報告（2022））

自然語言處理領域方面，百度公司、騰訊公司、平安科技專利申請量均超過1300件，專利技術積累豐厚，從技術分佈上看，自然語言處理所涉及的分支較為分散，涵蓋了多個技術方向，如G06N3/08（學習方法）、G06K9/62（應用電子設備進行識別的方法或裝置）、G06F40/30（語義分析）等。

圖四、中國「自然語言處理」主要申請人排名 （圖片來源：中國人工智慧專利技術分析報告（2022））

從智慧語音領域專利申請量來看，百度、騰訊、平安科技專利申請量均超過1000件，由於各個創新主體業務側重不同，其側重的技術方向有所不同，百度在G10L15/22（在語音辨識過程中使用的程式）和G10L15/26（語音—正文識別系統）兩個方向專利佈局最多，騰訊則選擇G10L15/26（語音辨識的特徵提取）和G10L15/02（識別單位的選擇）兩個方向，而科大訊飛在G10L15/26（創建基準範本）和G10L15/06（訓練語音辨識系統，例如對說話者聲音特徵的適應）的技術創新最為活躍，顯示中國AI市場參與者開始呈現競爭差異化。

圖五、中國「智慧語音」領域主要申請人排名 （圖片來源：中國人工智慧專利技術分析報告（2022））

AI專利申請量和授權專利量，百度均拿下第一

當前中國在人工智慧領域的專利創新總量位居全球第一，以專利申請量來看，百度AI專利申請量近1.68萬件，連續五年保持中國第一的地位，騰訊、國家電網、華為緊隨其後，專利申請數量均突破1萬件。這四家企業亦是專利授權的主力，其中百度以5705件AI專利授權量位列第一，騰訊、華為的專利授權量均突破5000件。

圖六、中國AI前十大創新鏈主體專利申請量和授權量 （圖片來源：中國人工智慧專利技術分析報告（2022））

此外，報告依據「創造力、「保護力」、「運用力」、「競爭力」、「影響力」五大指標，對智慧城市AI技術的主要申請人進行高價值專利及其創新驅動力評價，企業申請人優勢明顯，排名前十中有8家企業、2所高校，百度以92.21的得分排名首位，隨後是阿里巴巴、騰訊、華為和OPPO（詳見圖七）。

圖七、中國AI創新鏈高價值專利及創新驅動力排名 （圖片來源：中國人工智慧專利技術分析報告（2022））

排名前五大的申請人都是企業，透過人工智慧技術的研發積累，在各自領域奠定堅實的技術基礎，並推動智慧城市相關產品的開發和應用。回顧2022年，百度提出了跨模態通用可控AIGC、無人車多感測器融合處理系統、深度學習通用異構參數伺服器架構等多項創新成果，將核心關鍵技術與產業深度融合，拿下中國AI創新鏈榜首。

而在2021年世界人工智慧大會上，騰訊與中國國家天文台合作正式啟動「探星計畫」，經過一年時間，用「騰訊雲+AI」幫助中國天眼FAST處理每天接收到的龐大資料，並透過視覺AI分析找到脈衝星線索、提高探星效率，為AI與天文的跨界組合取得重大突破[1]。

在高校創新方面，浙江大學、清華大學、上海交大等中國重點高校，透過產學研合作的方式，與企業展開共同研發，建立聯合實驗室、創新平台和創新中心等方式發展人工智慧技術。浙江大學近年來在深度學習和電腦視覺領域佈局了較多高價值專利，而清華大學更是在多個領域全面開花，除了深度學習和電腦視覺領域兩個方向外，也在自然語言處理領域累積了豐富專利。





備註：





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