【兩岸專利論壇】台灣綠色技術專利申請及審查實務

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2050年淨零排放為全球目標，各國都在致力於減碳轉型，淨零更成為未來經濟成長的新動能。為了回應此一趨勢，產業界正在加強綠色技術的專利布局，日前全國工業總會剛舉辦的「2022年兩岸專利論壇」，亦將焦點放在綠色技術專利發展，利用專利加速審查制度協助產業界提早進行專利布局，把握淨零排放帶來的新商機。

工業總會智慧財產權委員會顧問鍾文正在兩岸專利論壇中，以「台灣綠色技術專利申請及審查實務」為題進行分享。歐洲專利局（EPO）一份名為《專利與能源轉型：清潔能源技術創新的全球趨勢》的報告發現，除了2014年至2016年的低迷外，過去二十年低碳能源技術的全球專利數量一直在上升，與2015年以來化石燃料專利申請的下降形成鮮明對比。

2017 年以來，電池、氫能源、智慧電網、碳捕獲等跨領域的賦能技術經歷了強勁的成長，從2000年占所有低碳能源國際專利家族的27%，增加到2019年的34%，這些交叉技術透過連接不同的清潔能源解決方案，在能源轉型中發揮越來越重要的作用。

圖一、2000～2019年全球低碳能源與其他技術領域（以專利家族計）成長百分比 （資料來源：https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210427.html）

台灣智慧局（TIPO）依據世界智慧財產權組織（WIPO）於2010年建立的綠色目錄（WIPO IPC Green Inventory）設定七大類別，包含約200個直接與環境友善技術相關之國際專利分類（IPC），TIPO整理分析2011年至2021年6月於台灣申請之專利申請案件，共85,395件。

分析綠色技術專利在台灣的申請概況，來自台灣的申請人占比六成，其次是日本17.6%和美國8.6%，占比前三大的技術為節能、替代能源、行政監管設計。鍾文正指出，「節能」技術是所有申請人布局綠色專利最多的領域，研究主力放在低能耗照明（LED），共有11,786件、占比35%；而在「替代能源」主題中，太陽能技術的專利布局占了近五成，主要申請人皆為台灣申請人（可參考北美智權報295期文章：「我國減碳技術兩大重點專利佈局領域：節能及替代能源」）。整體而言，專利申請案件量的多寡，還是與台灣產業趨勢有所關連，太陽能與低碳照明申請數量最多，這兩者正是台灣主力產業之一。

表一、前三大申請國家/地區在WIPO綠色目錄七大類別之專利申請 （資料來源：2022兩岸專利論壇會議資料）

綠色技術加速審查擴大適用範圍

目前台灣實施的加速審查方案（AEP）有四大申請事由，其中事由4即為「綠色技術相關案件」。為因應「2050年淨零轉型」目標，鼓勵綠色技術研發，修正「發明專利加速審查作業方案」，並從2022年1月1日開始實施，除了擴大適用綠色技術加速審查範圍，非僅限於綠能相關技術，凡為節省能源技術、減碳技術、節省資源使用等綠色技術範圍，皆可申請加速審查，還縮短專利審查時間，將發出審查結果通知的期限從9個月縮短至6個月，相較於一般發明專利申請案縮短審查期間，更有利於申請人加速專利布局。若要申請綠色技術加速審查，需繳納新台幣4000元規費。

鍾文正指出，提出綠色技術相關發明專利加速審查申請時，必須準備足以表明該申請案所請發明與綠色技術相關之證明或說明文件，或是綠色技術的相關研究計畫作為佐證。申請案的請求項為綠色技術相關說明，也就是請求項所請發明須與綠色技術範圍所含括之技術直接相關，或藉由說明書、圖式內容或其他資料佐證，相關範例說明如圖二。

圖二、申請案請求項為綠色技術之相關說明範例 （資料來源：2022兩岸專利論壇會議資料）

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡





【詳細內容請見《北美智權報》323期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】