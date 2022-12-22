《IP小辭典》專利師

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

專利師，是一項依據《專利法》及《專利師法》而設置的專門職業頭銜，主要業務依據前項兩法規定，可代理執行專利相關業務。具體來說，專利師透過其在技術與法律上的專業，協助發明人申請專利，提供專利相關事宜之諮詢及服務，並協助處理專利相關爭訟案件。我國專利師法於2007年7月11日公布，2008年1月11日起生效，第一屆專利師國家考試也在2008年8月正式舉辦。

資格取得

經專利師考試及格及職前訓練合格者，得檢具證書費及相關文件向智慧局申請核發專利師證書，欲執行專利師相關業務時，應加入專利師公會後，始得執行業務。專利師考試由考選部依據專門職業及技術人員考試法規定，訂定「專門職業及技術人員高等考試專利師考試規則」，並據以辦理考試。在考試及格後，必須參加智慧局辦理的職前訓練，職前訓練合格者才可以向智慧局申領證書。如果要進一步執行專利師相關業務，則必須加入專利師公會；截至2022年底為止，專利師公會登錄之專利師會員人數共532人。

圖1：專利師自考試及格至取得執業資格流程 （來源：https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-783-872589-63483-101.html）

值得注意的是，除了專利師外，「專利代理人」與「律師」亦可執行專利代理業務。前者為專利師法在2008年施行前，依據專利代理人管理規則（已廢止）取得專利代理人證書者。專利代理人無須加入專利師公會亦可執業，唯在專利師法上路後，智慧局已停止受理申請核發專利代理人證書，只受理申請補發或換發，而其相關管理規範亦準用專利師法；律師則是依律師法第21條第2項規定，得辦理專利代理業務，唯仍應遵守有關法令之規定。

執業規範

依專利師法第7條規定，專利師執行的方式有以下三種：

設立事務所； 受僱於辦理專利業務之事務所； 受僱於依法設立或登記之社團法人或財團法人，但應以專任為限，不得為其任職法人以外之人辦理專利師的法定業務。

專利師的法定業務範疇包括：

專利之 申請 事項。 專利之 舉發 事項。 專利權之 讓與、信託、質權設定、授權實施及強制授權 事項。 專利 訴願、行政訴訟 事項。 專利 侵害鑑定 事項。 專利 諮詢 事項。 其他依專利法令規定之專利業務。

此外，在專利侵權訴訟當中，雖然訴訟代理人原則上應委任律師，但現行民事訴訟法第68條及第466條之1分別規定「訴訟代理人應委任律師為之。但經審判長許可者，亦得委任非律師為訴訟代理人」，故除了強制律師代理的第三審案件外，只要案件的審判長同意，專利師亦可擔任訴訟代理人。

在執業的限制上，專利師法第10條明訂在下列三種情形下，專利師不得執行其業務：

本人或同一事務所之專利師，曾受委任人之相對人委任辦理同一案件。 曾在行政機關或法院任職期間處理之案件。 曾受行政機關或法院委任辦理之相關案件。

法定責任

專利師依法負有民事責任及行政責任。以民事責任來說，專利師（含專利代理人）接受委任後，應忠實執行受任事務，如因懈怠或疏忽，致委任人受損害者，應負賠償責任。唯就受任事務本身而言，執行受任事務的故意或過失，視同申請人自己的故意或過失。除非有非因故意而申請復權之特別規定，沒有補救之方式。

至於行政責任方面，若專利師有應負懲戒事由，如：違反第7條執業方式、第10條不得執業情形、以及第12條禁止行為之規定……等，包括委任人、利害關係人、專利專責機關和專利師公會都可以列舉事實，提出證據，報請專利師懲戒委員會處理，依情節輕重可處以警告、申誡、停止執行業務二月以上二年以下甚至是除名等處分。

表1. 專利師之法定責任 （來源：全國法規資料庫）

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