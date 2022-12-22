如何證明商標停止使用並有不再重行使用的意圖：TTAB 2018年TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin案

【王思原／世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授】

美國商標法規定，商標停止使用並有不再重行使用的意圖，視為商標放棄（abandonment）。而商標放棄則是法定註冊撤銷（cancellation）事由之一。實務上的難題是，在註冊撤銷申請案中，該由何人以及如何證明停止使用和不再重行使用的意圖？本案申請人（Petitioner）以答辯人（Respondent）已連續三年未使用其商標為由，向美國專利商標局（USPTO）申請撤銷其註冊。在本案中，負責審理的商標訴願暨上訴委員會（TTAB）回應了前述問題……

本案背景

本案答辯人Jeffrey E. Martin 自1996年8月6日起，於USPTO註冊並延展經字體設計之MYST商標(見下圖一)。該商標用於娛樂服務，亦即，樂團現場表演。

圖一、Jeffrey E. Martin 之註冊商標 （圖片來源：TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin, 128 USPQ2d 1786 *1 (TTAB 2018).）

本案申請人TV Azteca, S.A.B. de C.V. 於2017年4月27日，以其墨西哥註冊商標為基礎，依15 U.S.C. § 1126(e)之規定，向USPTO申請註冊標準字體之MYST商標，指定使用於國際分類第41類之娛樂性質之戲劇製作、電視綜藝節目及綜藝表演等。USPTO以其商標與Jeffery E. Martin註冊在先的商標有混淆誤認之虞為由，核駁了TV Azteca的申請。TV Azteca於2018年7月3日向USPTO申請撤銷Jeffrey E. Martin的商標註冊。TV Azteca主張的理由為Jeffrey E. Marin已連續三年未使用其MYST商標，從而構成商標放棄。後者則對此加以否認。

申請人適格性

任何自認為因他人商標註冊而受損害或將受損害之第三人，皆得向USPTO申請撤銷該註冊。撤銷申請案由TTAB審理。就如同其他TTAB案件，撤銷申請案的決定，受司法審查。欲申請他人撤銷商標註冊者，須證明實質利害關係；亦即，須有合理基礎可認為自己因該他人之註冊受有損害。就本案而言，TTAB認為，由於USPTO以Jeffrey E. Martin的註冊商標為核駁TV Azteca註冊申請之依據，足以認定具有實質利害關係，因此本案申請人之適格性並無疑義。

商標放棄

商標放棄是法定註冊撤銷事由之一。有下列兩種情形之一者視為商標「放棄」：（1）當商標已停止使用並有不再重行使用的意圖。不再重行使用意圖得依據情事加以推論。連續三年未使用應作為放棄的表面證據。商標的「使用」在此是指在日常交易過程對該商標的真實使用，而不只是為了保留商標的權利。（2）因標章所有人的行為，包括不作為和作為，導致標章成為其使用之商品、服務或相關商品、服務的通用名稱，或者喪失其作為標章的意義。

申請人應負舉證責任

本案申請人TV Azteca主張，答辯人Jeffrey E. Marin已連續三年未使用其MYST商標，從而構成商標放棄。答辯人則對此加以否認。TTAB向來見解認為，由於註冊在法律上受有效之推定，因此尋求撤銷之一方應負以優勢證據，證明表面案件之舉證責任。連續三年未使用構成放棄之表面證據的理由在於，其可支持欠缺重行使用之意圖的推論。

申請人舉證不足

本案攻防的焦點在於答辯人初始揭露（initial disclosures）中所提出的事證C（Exhibit C）。該事證是一張傳單，宣傳的內容為，位於新澤西州Bellmawr行政區的夜店Pennant East將於3月25日（未註明哪一年）舉行MYST音樂會。申請人主張，由於Pennant East早在2011年9月11日就永久停業，因此於該夜店進行的任何演出，都不可能發生於本撤銷申請案提出前三年內。

為了證明Pennant East已於2011年9月11日關閉，申請人提出一些非官方及官方資料。首先，申請人提出論及Pennant East停業事件的6篇新聞文章及1則部落格貼文。不過，申請人並未進一步提出其他可供TTAB審酌文章內容真實性的證詞或其他證據。答辯人則以申請人所提出的只是傳聞證據（hearsay），加以反駁。TTAB認為，新聞文章雖能證明這些報導確實存在，但並不能證明報導所陳述的內容的真實性。申請人又主張，雖然原則上傳聞證據應被排除，但由於其所提出的資料符合聯邦證據規則807(a)傳聞證據排除法則之例外規定，因此應可被採認。詳言之，申請人主張經通盤審酌後，可認為這些陳述的可信度已具足夠擔保，而且就待證之點而言，其證明力高於其他透過合理努力所能獲得的證據。TTAB則認為，傳聞證據排除法則之例外規定只適用於少數真正例外的案件。就申請人提出的文章和部落格貼文而言，即使其證明力高於其他透過合理努力所能獲得的證據，但仍無法認定其具有等同於官方紀錄或證詞的可信度擔保。因此，申請人的主張不成立。

其次，申請人提出關於酒類營業執照的官方記錄，意圖證明Pennant East已於2011年關閉。根據Bellmawr區政府的資料顯示，Pennant East的酒類營業執照有效期只到2012年，其後並無Pennant East酒類營業執照延展記錄。2015年10月1日該執照被申請延展並移轉給Bellmawr Redevelopment Partner, LLC該執照。但TTAB認為這一點並不能證明Pennant East已終止營業。因為就算Pennant East喪失了酒類營業執照，也無法證明其營業場所事實上已經關閉。另外，Pennant East也可能搬遷到他處，也可能在不賣酒的情況下繼續營業，甚或可能違法賣酒營業。退萬步言，既使有證據顯示Pennant East確實已於2011年關閉，仍無法因此得出答辯人於2015年3月至2018年3月間停止使用其商標之結論。

TTAB駁回撤銷註冊之申請

TTAB承認，對於負舉證責任之一方而言，要證明像商標未使用而構成放棄這類消極事實，實為艱鉅的任務。本案由於申請人無法證明答辯人於撤銷申請提起前3年間未使用其商標，其撤銷申請應予駁回。

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