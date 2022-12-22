快訊

陸外交部發言人趙立堅疑染疫 妻怨「好無助」：藥都去了哪裡？

一晚要價上萬卻約客人去淨潭撿垃圾 為什麼雲品被罵神經病也要做？

2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

如何證明商標停止使用並有不再重行使用的意圖：TTAB 2018年TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin案

聯合新聞網／ 北美智權報

【王思原／世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授】

美國商標法規定，商標停止使用並有不再重行使用的意圖，視為商標放棄（abandonment）。而商標放棄則是法定註冊撤銷（cancellation）事由之一。實務上的難題是，在註冊撤銷申請案中，該由何人以及如何證明停止使用和不再重行使用的意圖？本案申請人（Petitioner）以答辯人（Respondent）已連續三年未使用其商標為由，向美國專利商標局（USPTO）申請撤銷其註冊。在本案中，負責審理的商標訴願暨上訴委員會（TTAB）回應了前述問題……

本案背景

本案答辯人Jeffrey E. Martin 自1996年8月6日起，於USPTO註冊並延展經字體設計之MYST商標(見下圖一)。該商標用於娛樂服務，亦即，樂團現場表演。

圖一、Jeffrey E. Martin 之註冊商標 （圖片來源：TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin, 128 USPQ2d 1786 *1 (TTAB 2018).）
圖一、Jeffrey E. Martin 之註冊商標 （圖片來源：TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin, 128 USPQ2d 1786 *1 (TTAB 2018).）

本案申請人TV Azteca, S.A.B. de C.V. 於2017年4月27日，以其墨西哥註冊商標為基礎，依15 U.S.C. § 1126(e)之規定，向USPTO申請註冊標準字體之MYST商標，指定使用於國際分類第41類之娛樂性質之戲劇製作、電視綜藝節目及綜藝表演等。USPTO以其商標與Jeffery E. Martin註冊在先的商標有混淆誤認之虞為由，核駁了TV Azteca的申請。TV Azteca於2018年7月3日向USPTO申請撤銷Jeffrey E. Martin的商標註冊。TV Azteca主張的理由為Jeffrey E. Marin已連續三年未使用其MYST商標，從而構成商標放棄。後者則對此加以否認。

申請人適格性

任何自認為因他人商標註冊而受損害或將受損害之第三人，皆得向USPTO申請撤銷該註冊。撤銷申請案由TTAB審理。就如同其他TTAB案件，撤銷申請案的決定，受司法審查。欲申請他人撤銷商標註冊者，須證明實質利害關係；亦即，須有合理基礎可認為自己因該他人之註冊受有損害。就本案而言，TTAB認為，由於USPTO以Jeffrey E. Martin的註冊商標為核駁TV Azteca註冊申請之依據，足以認定具有實質利害關係，因此本案申請人之適格性並無疑義。

商標放棄

商標放棄是法定註冊撤銷事由之一。有下列兩種情形之一者視為商標「放棄」：（1）當商標已停止使用並有不再重行使用的意圖。不再重行使用意圖得依據情事加以推論。連續三年未使用應作為放棄的表面證據。商標的「使用」在此是指在日常交易過程對該商標的真實使用，而不只是為了保留商標的權利。（2）因標章所有人的行為，包括不作為和作為，導致標章成為其使用之商品、服務或相關商品、服務的通用名稱，或者喪失其作為標章的意義。

申請人應負舉證責任

本案申請人TV Azteca主張，答辯人Jeffrey E. Marin已連續三年未使用其MYST商標，從而構成商標放棄。答辯人則對此加以否認。TTAB向來見解認為，由於註冊在法律上受有效之推定，因此尋求撤銷之一方應負以優勢證據，證明表面案件之舉證責任。連續三年未使用構成放棄之表面證據的理由在於，其可支持欠缺重行使用之意圖的推論。

申請人舉證不足

本案攻防的焦點在於答辯人初始揭露（initial disclosures）中所提出的事證C（Exhibit C）。該事證是一張傳單，宣傳的內容為，位於新澤西州Bellmawr行政區的夜店Pennant East將於3月25日（未註明哪一年）舉行MYST音樂會。申請人主張，由於Pennant East早在2011年9月11日就永久停業，因此於該夜店進行的任何演出，都不可能發生於本撤銷申請案提出前三年內。

為了證明Pennant East已於2011年9月11日關閉，申請人提出一些非官方及官方資料。首先，申請人提出論及Pennant East停業事件的6篇新聞文章及1則部落格貼文。不過，申請人並未進一步提出其他可供TTAB審酌文章內容真實性的證詞或其他證據。答辯人則以申請人所提出的只是傳聞證據（hearsay），加以反駁。TTAB認為，新聞文章雖能證明這些報導確實存在，但並不能證明報導所陳述的內容的真實性。申請人又主張，雖然原則上傳聞證據應被排除，但由於其所提出的資料符合聯邦證據規則807(a)傳聞證據排除法則之例外規定，因此應可被採認。詳言之，申請人主張經通盤審酌後，可認為這些陳述的可信度已具足夠擔保，而且就待證之點而言，其證明力高於其他透過合理努力所能獲得的證據。TTAB則認為，傳聞證據排除法則之例外規定只適用於少數真正例外的案件。就申請人提出的文章和部落格貼文而言，即使其證明力高於其他透過合理努力所能獲得的證據，但仍無法認定其具有等同於官方紀錄或證詞的可信度擔保。因此，申請人的主張不成立。

其次，申請人提出關於酒類營業執照的官方記錄，意圖證明Pennant East已於2011年關閉。根據Bellmawr區政府的資料顯示，Pennant East的酒類營業執照有效期只到2012年，其後並無Pennant East酒類營業執照延展記錄。2015年10月1日該執照被申請延展並移轉給Bellmawr Redevelopment Partner, LLC該執照。但TTAB認為這一點並不能證明Pennant East已終止營業。因為就算Pennant East喪失了酒類營業執照，也無法證明其營業場所事實上已經關閉。另外，Pennant East也可能搬遷到他處，也可能在不賣酒的情況下繼續營業，甚或可能違法賣酒營業。退萬步言，既使有證據顯示Pennant East確實已於2011年關閉，仍無法因此得出答辯人於2015年3月至2018年3月間停止使用其商標之結論。

TTAB駁回撤銷註冊之申請

TTAB承認，對於負舉證責任之一方而言，要證明像商標未使用而構成放棄這類消極事實，實為艱鉅的任務。本案由於申請人無法證明答辯人於撤銷申請提起前3年間未使用其商標，其撤銷申請應予駁回。

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡


【詳細內容請見《北美智權報》323期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

《東歐智財系列》斯洛伐克智財權概觀及2021年申請近況

智財權策略在企業ESG的角色

真人實境秀Floribama Shore侵害Flora-Bama酒吧商標？2022年第十一巡迴法院MGFB Properties v. Viacom案

世足賽／「梅西」商標在中國被駁回 不肖商人也搶申請「球王梅西」

相關新聞

【兩岸專利論壇】台灣綠色技術專利申請及審查實務

2050年淨零排放為全球目標，各國都在致力於減碳轉型，淨零更成為未來經濟成長的新動能。為了回應此一趨勢，產業界正在加強綠色技術的專利布局，日前全國工業總會剛舉辦的「2022年兩岸專利論壇」，亦將焦點放在綠色技術專利發展，利用專利加速審查制度協助產業界提早進行專利布局，把握淨零排放帶來的新商機。

FFD Regulation：歐盟發展數位經濟的第二支柱

AI、物聯網、5G等技術快速發展，創造了龐大的資料經濟價值。以歐盟為例，相關經濟規模至2020年已高達7390億歐元，占GDP比例已達4%。為能充分釋放資料經濟潛力，非個人資料自由流通規則（FFD Regulation）應運而生。據估計，引進FFD Regulation所降低之資料服務成本，以及所增加之資料管理、分析彈性與服務選擇自由，能再為GDP額外貢獻80億歐元。

《IP小辭典》專利師

專利師，是一項依據《專利法》及《專利師法》而設置的專門職業頭銜，主要業務依據前項兩法規定，可代理執行專利相關業務。具體來說，專利師透過其在技術與法律上的專業，協助發明人申請專利，提供專利相關事宜之諮詢及服務，並協助處理專利相關爭訟案件。我國專利師法於2007年7月11日公布，2008年1月11日起生效，第一屆專利師國家考試也在2008年8月正式舉辦。

全球無人機專利佈局：中國專利申請後來居上

近年商用無人機崛起，舉凡運輸、農牧、搜救巡檢及國防等產業，都可以看到無人機的身影，應用領域相當廣泛，成長不容小覷，已成為未來各大產業發展的關鍵要件，經濟部智慧財產局近期委託財團法人中衛發展中心及專利檢索中心執行《新興科技產業專利布局分析報告【無人機之智慧飛控技術趨勢分析】》，針對無人機的智慧飛控技術進行專利分析，幫助產業界了解技術整體發展趨勢、搶攻無人機的新藍海商機。

《兩岸專利論壇》大陸藥品專利連結制度發展歷程

熱議許久的藥品專利連結制度，在兩岸都已經正式上路。雖然政策方針與架構差異不大，但大陸的程序時間限制明顯要比台灣更嚴苛，紛爭解決機制也有司法與行政兩個途徑可供選擇，也已經預見到下一階段的反壟斷爭議問題，值得醫藥相關業者多加留意。

2023台灣經濟展望：內需將成為經濟主要動能

由新冠肺炎疫情帶動的資訊硬體商機確定在2022年畫下休止符，甚至連台灣護國神山的半導體產業，出口規模也在2022年底出現衰退。展望2023年，主要經濟體的通膨仍然嚴峻，各國央行也不放棄貨幣緊縮政策，意味著台灣出口產業的日子必定不會好過。這個時候，台灣經濟恐怕得靠內需支撐了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。