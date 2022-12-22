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2023台灣經濟展望：內需將成為經濟主要動能

聯合新聞網／ 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

由新冠肺炎疫情帶動的資訊硬體商機確定在2022年畫下休止符，甚至連台灣護國神山的半導體產業，出口規模也在2022年底出現衰退。展望2023年，主要經濟體的通膨仍然嚴峻，各國央行也不放棄貨幣緊縮政策，意味著台灣出口產業的日子必定不會好過。這個時候，台灣經濟恐怕得靠內需支撐了。

台灣經濟成長的命脈：出口動能在年底時呈現疲態。根據財政部統計，11月的總出口金額363.1億美元，比去年同期減少了13.1%，也是自從9月份以來連續第三個月衰退，中央銀行更預測今年第4季的實質輸出將衰退0.95%。縱使今年全年還能夠保持出口正成長，但在年底的傳統旺季繳出這樣的成績單，顯然不是個好消息。

更值得警惕的是，出口產業中的骨幹：半導體IC晶片，出口動能也在11月呈現萎縮，140億美元的出口金額比去年同期衰退了3.4%（圖1），更不用說其他衰退更嚴重的資通訊產品、塑化、機械產業。跟氣溫一樣急凍的台灣出口，彷彿也預告著2023年的挑戰會更加嚴峻。

2022年底，台灣的半導體出口首見負成長

圖1：近一年來台灣積體電路(IC)每月出口金額與年增率變化 （資料來源：財政部）
圖1：近一年來台灣積體電路(IC)每月出口金額與年增率變化 （資料來源：財政部）

當全球經濟都沒有好消息時，台灣實在難以置身事外。根據美國聯準會（Fed）在12月中最新的預估，2023年美國經濟成長率的中位數為0.5%，比起9月份1.2%的預估值下修了0.7個百分點；同一時間內，歐洲央行（ECB）也把歐元區2023年的經濟成長率從0.9%調整為0.5%。正如央行總裁楊金龍在在通膨尚未緩解、地緣政治衝突尚在緊繃之際，全球經濟前景面臨諸多下行風險。

因此，在預估明年度的台灣經濟前景時，央行、主計處、中經院等國內主要研究機構，都看壞2023年的出口表現（表1）。央行甚至認為，在下游廠商調整庫存的壓力下，2023年第1季的出口將僅有0.66%的成長，要到下半年才有機會回到4%以上。

表1：國內研究機構對2022、2023年台灣出口成長率估計 （資料來源：各機構）
表1：國內研究機構對2022、2023年台灣出口成長率估計 （資料來源：各機構）

既然出口動能消失，就只能寄望內需接手。好消息是，台灣已經逐漸走出疫情陰霾，也有望在2023年內解除防疫措施，讓實體消費經濟回歸常態；另一方面，在台商回台投資的趨勢下，民間投資也有望持續正成長。問題是：這波內需的支撐力道，能否讓台灣免於經濟衰退？

民間消費可期待，但投資暗藏隱憂

先看消費。受到疫情影響，2020、2021年台灣的民間消費規模均呈現萎縮，不過受惠於解封政策，在2022年第3季就呈現了近7%的爆發性成長，全年的成長率可望達到3%至4%間。展望明年，除了防疫管制逐漸放寬將再增進民眾的消費意願外，基本工資將從25,250元調升至26,400元，綜所稅申報的基本生活費也將從19.2萬調高到19.6萬。在薪資水準提高和稅務負擔減輕的加持下，民眾的可支配所得增加，一樣有助於帶動民間消費成長。因此，央行樂觀估計，2023年的民間消費成長率可望達到5.85%的高標。

相較起來，民間投資的不確定因素較高。在半導體業擴大在台投資，還有再生能源、都市更新吸引的投資熱潮帶動，過去三年內台灣的固定投資繳出亮麗的成績單，但眼見主要國際市場紛紛下修經濟預測，民間企業難免對投資更加謹慎，這也是為什麼近來諸多科技大廠調整明年度的資本支出預算。當然，長期來看科技產業的技術競爭永遠需要資金支持，還有淨零排碳所引發的能源轉型，也將會持續至少10年以上，只是在景氣低迷的當下，實在很難期待明年出現大手筆的投資計劃。

整體看來，2023會是個持盈保泰的一年。國際上有通膨、戰爭、地緣政治等複雜的問題，很難在一時半刻間解決，台灣這種極度仰賴製造業出口的台灣，在這種亂世裡也只能審慎面對，靜待風暴平息。在這期間，出口產業必然會遭受嚴重打擊，連帶影響廠商的持續投資意願，但隨著疫情一步步解封，民眾重新拾回購物、出遊的意願後，民生消費產業可能將是2023年台灣產業的新亮點。

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