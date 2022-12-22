全球無人機專利佈局：中國專利申請後來居上

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

近年商用無人機崛起，舉凡運輸、農牧、搜救巡檢及國防等產業，都可以看到無人機的身影，應用領域相當廣泛，成長不容小覷，已成為未來各大產業發展的關鍵要件，經濟部智慧財產局近期委託財團法人中衛發展中心及專利檢索中心執行《新興科技產業專利布局分析報告【無人機之智慧飛控技術趨勢分析】》，針對無人機的智慧飛控技術進行專利分析，幫助產業界了解技術整體發展趨勢、搶攻無人機的新藍海商機。

專利檢索策略

根據智慧無人機之技術概要設定檢索策略，本次檢索區域為全球，其主要分析區域以中國（CN）、美國（US）、日本（JP）、韓國（KR）、歐洲專利局（EPO）、世界智慧財產權組織（WIPO）以及台灣（TW）為主，檢索時間為2021 年12 月31 日前之公開、公告專利案，使用資料庫為全球專利檢索系統（Global Patent Search System，GPSS）與Derwent Innovation，檢索策略可分為無人機與人工智慧兩大區塊，兩者皆採用關鍵字與分類號作為檢索條件。

專利歷年申請趨勢

本報告透過專利歷年申請趨勢，可以得知智慧無人機相關專利在全球的布局趨勢，截止至2021年，智慧無人機專利申請總量為3484件，其中專利家族為2667案。

從2012年人工智慧演算法之深度學習崛起，開始有智慧無人機相關專利申請，當年度共有20件；直到2016年AI助長無人機商用發展，美國亞馬遜科技（Amazon）發表具有AI智慧無人機的原型機，智慧無人機開始蓬勃發展，全球專利申請數量較2015年增加一倍多，共有240件。2017~2019年申請數量亦逐年穩步增加，直到2020年智慧無人機專利申請急速上升，申請數量共有986件，該年Amazon申請無人機遞送包裹獲美國聯邦航空總署（FAA）核准通過，象徵無人機送貨的時代已經來臨；2021年中國成立「無人機人工智慧發展研究院」；2022年台灣成立「台灣無人機大聯盟（UAS-TAIWAN）」及「亞洲無人機AI 創新應用研發中心」，無人機國家隊成軍，預期智慧無人機相關專利申請將會持續成長。

圖一、專利申請趨勢圖（單位：件） （圖片來源：TIPO）

專利申請地區分析

目前智慧無人機專利主要布局地區，前五名分別是中國、美國、WIPO、韓國以及日本，第一名的中國共有1805件，占比過半（約54%），申請數量遙遙領先與其他地區；第二名美國共有628件（19%），其次WIPO為288件（8.7%）、日本為191件（5.8%）以及韓國為125件（3.8%），台灣以29件（0.9%）位居第9名。

中國無人機產業相當發達，並在全球積極申請無人機專利，中國企業及學研單位都在布局智慧無人機專利，故申請量居首；美國的無人機專利著重於專精領域布局，航太產業和人工智慧產業於各自領域申請技術專利，再透過跨業聯盟生產智慧無人機，在整合型專利申請數量略少一些。

圖二、專利申請地區分析（單位：件） （圖片來源：TIPO）

進一步從時間點來看，2012年至2016年，美國及中國在智慧無人機技術處於領先的地位，掌握大量智慧無人機專利技術，且美國與中國皆是人工智慧技術的領導者；但從2017年中國開始快速成長，甩開其他國家遙遙領先。

2016年AI助長無人機商用發展，各國家/地區智慧無人機專利開始顯著增加並穩定成長，策略性透過WIPO申請專利的數量也增加；韓國、日本、歐洲三者並駕齊驅，緊隨美國之後，尤以韓國專利數量較多。台灣智慧無人機發展則稍微落後，2014年開始有專利權人布局智慧無人機專利，2017年專利數量開始增加，每年維持穩定的專利申請數量。

圖三、專利申請地區之申請趨勢分析（單位：件） （圖片來源：TIPO）

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