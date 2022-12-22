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深科技如何對未來產業發展帶來重大影響

聯合新聞網／ 北美智權報

【蘇翰揚╱產業分析師】

深科技為許多「能解決重大問題的技術」的複合體，深科技要能成功發展，需要大量人才、資金、時間來達成。在技術不斷朝相容發展，以及全球面臨如糧荒、人口過剩、環境污染等大型挑戰下，深科技已逐漸崛起；美國、歐盟、中國大陸、日本、韓國、以及新加坡等國家皆積極投入深科技的研發。

先發後至、影響力極大的深科技儼然成為技術趨勢

當企業在數位轉型與淨零碳排兩大議題中周旋時，卻忽略其實這兩者運用到的技術已落入深科技（Deep Tech）的交集中，相對於深科技，光譜的另一端為通用科技，兩者最大的差異並非技術種類，而是技術解決問題的規模與範疇。深度技術需要相當深入的學術知識，創業者多為博士級研究人員，因此年齡多分佈在35歲後。通用技術講求快速落地，市場、資金、技術、規模化缺一不可，深度技術則主要要求資金與技術，由於技術生命週期較長，商業化程度不如通用技術快。最後，通用技術受到法規限制少，深度技術因為牽涉到生醫、國防、太空、先進製造等領域，牽涉到國家戰略資源分配，以及國與國技術角力，因此許多國家對於深度技術的商轉或技術移轉均設有嚴格規範，以防他國以挖角或收購方式取得敏感技術。

奈米材料已有歷史，但爆發期尚未到來

根據市調機構MarketWatch預測，2026 年全球先進材料市場（Advanced Materials）規模將從 2020 年的 547.5 億美元成長至 772.2 億美元，年複合年增長率為 5.9%；先進材料主要應用在各式製造業，例如航太、汽車、化工、紡織、電子製造、能源、國防等產業。

先進材料中最常被討論者為奈米材料，根據定義，奈米材料的三維尺寸通常介於1奈米至100奈米之間，且基本顆粒的總數量在整個材料的所有顆粒總數中占50%，常見者為奈米結晶材料（nano-crystalline materials）、奈米粉體（nanoparticles）、奈米孔隙材料（nano-porous materials）、奈米纖維（nanofibers）。其優勢為在奈米尺度中能產生更多物理與化學變化，使材料的多樣性更豐富，加上不需要大資本投入，當前為不少製造業與國家發展的重點之一，企業如CNM Technologies、Graphene Energy Storage Devices、Applied Nanotech、Omega Optics、NanoCare Deutschland均紛紛投入奈米材料研究，並逐漸商轉；而政府則如美國、歐洲、日本、韓國、新加坡也挹注大量資源與產學相關合作，以在未來奪得先機。

表1. 全球奈米材料重點研發廠商 （資料來源：各公司；整理製表：蘇翰揚）
表1. 全球奈米材料重點研發廠商 （資料來源：各公司；整理製表：蘇翰揚）

身為深科技的一環，奈米材料的應用相當廣泛，除了應用航太、汽車等產業的產品結構外，也能運用在人工關節的製造上。此外，像是奈米膠囊則是複合材料的重要組成元素，其耐腐蝕、高透氣性的特性適合使用在家電製造上，同時也能應用於半導體與電子電路生產。不過由於其製程與研發的複雜度，目前雖有廣泛應用，但相關材料仍處於高研發與高投入之階段。

可以預期的是，在淨零碳排與太空產業持續發展的趨勢下，對奈米材料的需求應會提高，成為大幅影響製造業產品結構的重要技術。此外，除原本大型企業，新創在奈米材料／科技的應用也值得觀察，如來自美國的MoleaerTM主要產品為奈米材料系統，能應用在水資源設施與煉油產業等重工業上；而來自瑞典的Graphmatech則開發石墨烯分佈均勻的金屬粉末（Graphmatech），可強化未來積層製造的效率。

積層製造（3D列印）使產品設計製造邁向嶄新境界

積層製造（Additive Manufacturing，AM）當前已是企業推進智慧製造的重要夥伴，透過先將3D設計資料進行2D離散化，再將離散資料分層製造堆疊成3D元件，將高分子材料、陶瓷、金屬及複合材料壓製成細線、棒、粉末、片狀，積層製造多用於複雜零組件之生產，特別在精密機械、汽車、航太零組件等產業。AMPower指出，直至2024年，積層製造的年複合成長率為27.9%，全球市場規模來到58.9億歐元；同時，由於供應鏈挑戰與缺工缺料等議題正在全球發酵，在企業推動大量自動化（hyper-automation）的趨勢下，積層製造成長將更為快速。此外，積層製造具備潔淨度高、機械性質穩定的特質，突破過去CNC無法幾何成形的挑戰，讓廠商可以輕鬆面對少量多樣及客製化生產的需求，不僅能縮減產品研發時間和開發成本，更有機會提高量產良率。

表2. 全球積層製造主要廠商 （資料來源：各公司；整理製表：蘇翰揚）
表2. 全球積層製造主要廠商 （資料來源：各公司；整理製表：蘇翰揚）

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