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跨不同產品之專利訴訟和解協議與限制競爭案例—2020年美國FTC v. AbbVie Inc案

聯合新聞網／ 北美智權報

【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

專利訴訟和解可能有限制競爭之狀況而違反競爭法。本文在介紹美國Federal Trade Commission v. AbbVie Inc.案，其涉及不同藥品之專利訴訟和解協議。美國聯邦貿易委員會（FTC）主張該些協議屬限制競爭類型；本案第三上訴法院認同該主張。

本案之原廠藥為AndroGel（昂斯妥凝膠，劑型為外用凝膠劑）屬睪固酮類藥物，而美國聯邦藥品與食品管理局（FDA）於2000年核准該藥物的新藥許可證。系爭專利為美國專利第6,503,894號（894號專利），於2020年8月30日到期，為AbbVie公司與Besins Healthcare公司（Besins公司）共有。

AndroGel由Besins公司所開發，並透過Unimed Pharmaceuticals公司（其為Solvay Pharmaceuticals公司所收購）在美國申請藥品上市許可；雙方於申請許可證期間一同將相關技術申請專利。894號專利在申請過程中，其請求項之進步性技術特徵限縮為利用isopropyl myristate為滲透增強劑之凝膠配方；該增強劑讓有效成分更容易透過皮膚進入人體。

AndroGel的新藥許可證原為Solvay Pharmaceuticals公司所持有，但該公司於2010年為Abbott Laboratories公司（Abbott公司）所收購。2013年Abbott公司分出成立AbbVie公司，承接AndroGel藥品事業。

AbbVie案涉及原藥廠Abbott公司和學名藥廠Teva公司間的和解，其源自於Teva公司就AndroGel所提的「簡易新藥申請」（ANDA），其學名藥使用isopropyl palmitate為滲透增強劑。Teva公司於2011年提出該ANDA，並聲明不侵害894號專利。之後，Abbott公司偕同Besins公司於德拉瓦州聯邦地方法院對Teva公司起訴，主張其侵害894號專利。經過一些訴訟攻防後，雙方於2011年12月20日決定和解，並簽署兩件和解協議。

第一件和解協議

在第一件和解協議中，Abbott公司同意Teva公司可於2014年12月27日（894號專利到期前約6年時間）開始販售AndroGel的學名藥；而Abbott公司並無支付Teva公司費用。

本案地院認為該和解協議與聯邦最高法院Federal Trade Commission v. Actavis, Inc.案判決（2013年）的和解協議間本質上不同。本案地院指出系爭和解協議讓Teva公司早於系爭專利到期日前6年進入AndroGel的學名藥市場，且未支付侵權人Teva公司任何費用，此基本上是鼓勵競爭，屬Actavis案判決所指之不受反托拉斯法所處罰的協議。

第二件和解協議

第二件和解協議則有關於發生在本案前的Teva公司就治療膽固醇問題的原廠藥TriCor所提之ANDA。關於TriCor的ANDA原是Novopharm公司於1999年12月間提出，該公司後來被Teva公司所收購，因而成為Teva公司的ANDA。

由於Abbott公司陸續向FDA就TriCor的新劑型與劑量提出藥物許可證申請並獲准，導致與該些新藥物有關的ANDA訴訟繼續發展。最後，Abbott公司與Teva公司就TriCor的ANDA訴訟和解，並准許Teva公司於2012年7月間進入TriCor藥物的市場，此早於該案TriCor學名藥市場預計開放的時間（約2013年1月）。不過，遲至第二件協議簽訂時，Teva公司未能順利以自產學名藥來取得FDA的藥證。

在第二件和解協議中，Abbott公司同意如果Teva公司有要求，自2012年11月10日起為期四年，其將供應TriCor之授權學名藥給Teva公司。另關於Teva公司所應支付Abbott公司的TriCor學名藥單價，其由Abbott公司的成本、依該成本之比例所計算的額外費用、和依Teva公司獲利所計算的權利金等三部分所構成。

本案地院認為第二件和解協議有助於競爭而不同於Actavis案的協議。本案地院指出該協議讓Teva公司以學名藥產品進入膽固醇藥物市場，以與Abbott公司競爭。此外，Abbott公司並未支付費用給Teva公司。因而，該協議並非限制競爭而不應受反托拉斯法的處罰。

另FTC主張第二件和解協議的授權學名藥供應條件等於是給予Teva公司在ANDA程序中的避險價值，以彌補其申請程序所受的挫敗。另就「2012年11月10日」條件，FTC主張此優於一般的授權學名藥授權方案，因為Teva公司進入學名藥市場的前提不包括其他TriCor學名藥的銷售、與Teva公司須獲學名藥許可證等二個條件。又FTC主張授權學名藥之單價相比於其他學名藥授權協議而言，是對Teva公司相當優渥的條件。

對於此等主張，本案地院認為並不可採，因為FTC不過是認為Teva公司所拿到的藥物價格係大幅低於市場價格、且該授權學名藥的供應又無其他商業條件為前提等而已。首先，本案地院指出第二件協議並非讓Abbott公司付錢給Teva公司，而是Teva公司付錢給Abbott公司以換取授權學名藥之供給。本案地院認為不應將Actavis案判決解讀為排除Teva公司有機會以供應契約取得授權學名藥、並在市場上販售以與Abbott公司競爭。值得注意的是本案地院儘管同意有不少的利益從Abbott公司流向Teva公司，但卻指出該現象並非Actavis案判決所指之逆向給付利益協議。

第二，本案地院認為FTC的起訴內容不過是指控Abbott公司簽署了一份不利於己但有利於Teva公司的協議。本案地院批評FTC未能體認Teva公司所獲得的利益事實上也是消費者得利，因為消費者可以較低的價格取得TriCor的學名藥。本案地院指出該第二件和解協議並非Abbott公司以低於成本價的方式出售其授權學名藥，且該協議並無其他反競爭之條款。因而，本案地院認為其無須審理FTC對該協議的爭點。

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