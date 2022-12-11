《醫療科技專輯》2025年全球精準治療市場前景

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

自2015年美國前總統歐巴馬宣布精準醫療倡議開始，全球掀起一波精準熱潮，各國生技藥廠亦紛紛投入相關產品的研發，期待能在此浪潮中搶得先機。根據資誠PwC發布的《2022精準治療之發展現況與趨勢》報告，全球精準治療產業每年複合年成長約10%，產值將在2025年達到3,814億美元。在精準治療產業三大產業中，又以精準療法的市場規模占比超過八成，並帶動精準診斷產業及周邊服務產業。

數位科技帶動精準治療產業創新發展

早期的精準治療，是透過生物醫學檢測找出最適合的治療方法，以達到治療效果最大化；然而，近年來隨著大數據分析、數位科技等技術突破，帶動精準治療產業的演變，2017年以後，美國、歐盟、日本及中國等國家陸續公布多項醫療用大數據、真實世界證據應用於藥物開發法規及指引，藉由法規推動及帶領，生醫企業陸續將精準治療導入醫療及藥物開發產業，現今全球精準治療產業包括 精準療法 、 精準診斷 及 周邊服務產業 ，各領域已逐漸完善。

在精準治療產業三大領域中，最主要的是 精準療法產業 ，其中包括標靶藥物、細胞與基因療法、核酸藥物及數位療法產業； 精準診斷 產業包括伴同式診斷及輔助診斷， 周邊服務產業 則包括基因檢測服務、資料庫服務及AI 藥物篩選/設計/開發服務。

表一、精準治療產業三大價值鏈 （資料來源：財團法人生物技術開發中心DCB產業資訊組（2021.12））

近年來因醫療相關大數據累積及AI分析進步，醫療模式從傳統治療模式逐漸朝向精準治療發展，在分子生物學發展及定序技術、轉譯醫學與檢測技術精進後，精準治療從過去的標靶藥物開發，逐步邁向治療前先彙整患者的「伴同式診斷」做為標靶藥物選擇的依據，結合資料庫數據比對多人、多基因資料，找尋致病關聯性，以降低藥物抗藥性等不良反應與減少無效的處方和治療，賦予患者更有效及安全的治療選擇。

圖一、精準治療產業發展演進 （資料來源：DCB 產業資訊組（2021.12））

根據財團法人生物技術開發中心（DCB）產業資訊組估算，2020年全球精準治療產業市場為2,275.6億美元，較2017年成長730.9億美元，2017～2019年複合年成長率為10.2%，預估2025年產值將達3,813.6億美元，2020～2025年CAGR為10.9%。 精準療法產業 為全球精準治療產業市場成長的主要動力，其2020年市場規模達1,925.1億美元，占整體精準治療產業市場高達84.6%，預估2025年將成長至3,228.5億美元，並帶動周邊支持產業呈現穩定成長，2020年 精準診斷產業 市場規模為93.2億美元，占整體精準治療產業市場的4.1%，預估2025年將達151.9億美元； 周邊服務產業 2020 年市場規模則為257.3億美元，占比11.3%，預估2025年將達433.2億美元（詳見圖二）。

圖二、2017年、2020年及2025年全球精準治療產業市場規模 （資料來源：The Business Research，GlobalData，各公司財報；DCB 產業資訊組（2021.12））

全球精準療法產業企業發展現況

截至2021年12月，全球共有401家擁有已上市或處於臨床研發階段精準療法產品的企業，其中又以標靶藥物布局最久，全球已有322家企業投入標靶藥物相關產品開發。近年隨著細胞及基因療法、核酸藥物等新興療法趨近成熟，全球企業逐漸將觸角擴展至新興藥品領域，共有54家企業投入細胞及基因療法的開發，並有25家企業布局核酸藥物開發（詳見圖三）。

圖三、全球產品處於已上市及臨床研發階段之精準療法企業 （資料來源：The Business Research，GlobalData，各公司財報；DCB 產業資訊組（2021.12））

受到法規支持度、技術成熟度、新產品接受度等因素影響，亞洲、北美洲及歐洲衍生出較多精準治療企業，分別有156家、134家及76家相關企業。

由於多數企業具有多年標靶藥物開發經驗，故標靶藥物仍為全球企業最主要的布局領域，各區域皆有近八成企業布局在標靶藥物開發。現階段全球各大藥廠多已投入標靶藥物開發，主要企業包括瑞士羅氏（Roche）旗下的生技大廠基因泰克（Genentech）、諾華製藥（Novartis），美國的艾伯維（AbbVie）及安進（Amgen）等生化藥廠。

在新興療法部分，北美洲國家在新技術發展及接受度皆領先全球，共有28家企業布局新興療法開發，其中細胞及基因療法、以及核酸藥物的公司各佔一半。在亞洲部分，由於法規支持和技術創新研發，日本為全球細胞療法先行者之一，亞洲國家也順應此波趨勢發展，共有32家企業布局細胞及基因療法，但亞洲布局核酸藥物開發的企業仍少，未來成長空間大。

另一方面，無論是開發精準療法或是精準診斷，皆需以大量結構化的數據做為依據，透過AI分析技術快速找到生物標記及醫學影響與疾病之關係，加速療法或診斷產品之開發。然而，資料庫建置與維護，以及導入AI分析技術都需要耗費龐大的人力及資金，大部分公司難以應付，因此衍生委託服務需求，周邊服務企業也隨之出現，包括資料庫服務公司、基因檢測服務公司，及AI藥物篩選/設計/開發服務公司，知名企業像是美國再生元製藥（Regeneron）、Tempus、illumina、奎斯特診斷公司（Quest Diagnostics n）、英科智能（Insilico Medicine）、Flatiron Health及Adaptive Biotech等。

2025年台灣精準治療市場規模將達536.9億元

台灣整體藥物市場多年維持穩定成長，雖然受到健保署管控藥價的影響，但隨著多項高價標靶新藥納入健保，及細胞治療、基因治療等高價新興療法持續進入自費市場，使得2017～2020年台灣整體藥物市場複合年成長率達7.3%，帶動了台灣在精準療法的市場表現。

根據DCB產業資訊組估算，2020年台灣整體精準治療市場規模為新台幣338.4億元，2017～2020年CAGR高達29.8%，預估到2025年市場規模將達536.9億元，2020～2025年CAGR為9.7%。其中，2020年台灣精準療法市場約新台幣277.6億元，約占台灣整體藥物市場13.1%，預估至2025年，台灣精準療法市場將達448.8億元，2020～2025年CAGR為10.1%，在台灣整體藥物市場占比將提升至16.3%。隨著檢測診斷及大數據分析普及，2020年台灣精準治療周邊服務市場規模推估為37.7億元，精準診斷市場則為23.1億元；預估到2025年，市場規模將分別達51.5億元與36.6億元（圖四）。

圖四、2017年、2020年及2025年台灣精準治療市場預測 （資料來源：IQVIA資料庫；DCB產業資訊組整理估算（2021.12））

資誠生醫產業共同主持會計師周筱姿指出，新冠疫情加速醫療端導入AI、大數據進行應用，依據資誠全球聯盟組織（PwC Global）的Strategy&發布的《2030未來醫療》（Driving The Future of Health）報告，未來醫療支出的結構重心，將從疾病治療延伸至疾病前的預防保健和治療後的照護。而在精準診斷、數位健康與預防保健三大領域的醫療支出占比，預估將從2018年的7%，成長到2030年的23%，顯示未來精準診斷、數位健康與預防保健將大幅成長，而傳統醫院服務和醫材藥品支出成長率，則會逐漸趨緩。

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