《醫療科技專輯》新冠肺炎疫情期間 醫療數位轉型成果百花齊放

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聯合新聞網／ 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

雖然過去三年的肺炎疫情對人類社會的發展帶來巨大衝擊，卻也推動了全球醫療服務產業與資通訊的深度融合。從國際到台灣、醫療面向的從疫苗施打到遠距照護、資通訊面向的從雲端系統到檢測裝置，都看得到這段時間內醫療數位轉型的豐碩成果。

新冠肺炎疫情（Covid-19）對醫療產業的影響既深且遠。在疫情發生前，大多數醫療業者對於數位轉型還停留在觀望、了解的階段，但隨著疫情的升溫，包括疾病預防、診斷、治療、照護、醫院管理等面向都被迫加速採用數位工具。現在，雖然疫情已經漸漸遠離，但在過去幾年累積的經驗，也已經成為全球醫療產業下一步變革的養分。

在國際上，甲骨文公司（Oracle）是眾多在疫情期間協助醫療服務轉型的典型案例之一。從2020年開始，甲骨文公司就開始跟各國政府合作，使用雲端技術協助建立新冠肺炎疫苗的接種資料庫。像是在非洲，甲骨文與前英國首相東尼‧布萊爾（Tony Blair）成立的政策研究所（TBI）一起協助盧安達與迦納建置黃熱病（yellow fever）、人類乳突病毒（HPV）、小兒麻痺（polio）與新冠肺炎疫苗的管理系統。民眾只要透過手機，就可以完成各類疫苗的施打預約，國家也能即時了解全國的施打狀況，研擬下一步的公衛政策。

圖1：疫情中，Oracle協助非洲國家建置疫苗預約管理的雲端平台 （來源：https://www.oracle.com/news/announcement/tony-blair-institute-oracle-launch-africa-vaccine-management-in-the-cloud-112320/）
圖1：疫情中，Oracle協助非洲國家建置疫苗預約管理的雲端平台 （來源：https://www.oracle.com/news/announcement/tony-blair-institute-oracle-launch-africa-vaccine-management-in-the-cloud-112320/）

Oracle的雲端平台協助各國快速建立疫苗施打管理系統

同樣採用甲骨文雲端平台技術的，還有澳洲的塔斯馬尼亞州政府。當民眾使用網路或電話完成新冠肺炎疫苗的注射預約，就能獲得一組QR Code做為身分查驗之用，而政府也能藉此建立每個居民的電子醫療紀錄。由於全部的資料都是儲存在雲端系統中，每個居民都可以隨時查詢自己的施打紀錄，公衛官員也能隨時提醒預約新一輪的疫苗預約。根據該州衛生部門的估計，採用甲骨文雲端平台和醫療管理系統後，節省了將近50%的作業成本。

在英國，甲骨文則是跟新創公司Yokeru合作，從2020年5月開始用電話追蹤倫敦市居民的身心健康狀況。甲骨文日本與亞太區健康產業執行總監Peter Williamson解釋，這項服務使用了對話式AI技術，透過擬真的聲音直接打電話給因疫情待在家裡，卻又需要照護的居民，並從對話過程中判斷對方是否需要進一步照護。「這個方式可以即時地連絡那些不熟悉最新科技的民眾，也不需要額外的訓練或安裝設備，大大降低了日常營運的成本。」Peter Williamson補充。

至於台灣，在疫情當中也看得到醫院與資通訊大廠的深度合作。談起醫療實務上的問題，新北市立土城醫院副院長魏國珍指出，「目前醫院遇到的困境往往是病人比醫護人員多，排隊候診、量血壓、抽血得耗費大量時間，」他補充，由於普通民眾均是一年一次進行身體檢查，許多人到了發病才知道身體有問題，這時醫療的幫助就會很有限，「台灣現在缺的就是預防醫學這一塊，必須靠長期的監控才能提供醫療服務。」

圖2：工研院成立「台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）」，打造開放式的數位健康新生態系統。 圖前排左三起為工研院生醫所所長林啟萬、工研院副院長張培仁、鴻海B事業群總經理姜志雄。 （資料來源：工研院）
圖2：工研院成立「台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）」，打造開放式的數位健康新生態系統。 圖前排左三起為工研院生醫所所長林啟萬、工研院副院長張培仁、鴻海B事業群總經理姜志雄。 （資料來源：工研院）

土城醫院與鴻海合作，建立確診患者的遠距監測機制

在2020年7月、也就是疫情當中開幕營運的土城醫院，在2021年5月被指示設置新冠肺炎專責病房。魏國珍回憶，當時「我們必須要照顧非常多的確診病人，需要進行大量的遠距監測，」在工研院生醫所的牽線下，在今年1月時土城醫院與台醫光電以及鴻海合作，以土城醫院作為臨床試驗場所，開發智能監測裝置。到了5月，台灣疫情進入新一波高峰，土城醫院繼續與鴻海合作，將穿戴裝置投入院內專責病房和野柳集中檢疫所使用，即時追蹤確診患者的健康指標。

這個合作案也是台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）的開端。聯盟發起人之一、工研院副院長張培仁指出，台灣的數位、資通訊、醫療實力有目共睹，可是資通訊大廠跨界切入數位健康市場，容易面臨單打獨鬥、上市腳步慢等挑戰；成立這個聯盟的目的就是要跨域交流，支持產業積極布局數位健康市場。因此，聯盟的12個創始會員除了醫療和資通訊業者外，更包括營建、慈善、宗教、電信等面向（表1），訴求醫療與資通訊技術整合後的全方位情境應用。

表1：台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）會員一覽 （資料來源：工研院）
表1：台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）會員一覽 （資料來源：工研院）

作為共同發起人之一的鴻海集團B事業群總經理姜志雄也揭露了聯盟未來的規劃。「這個生態系是產品加上合作夥伴；合作夥伴是聯盟裡的所有成員，產品就是『端』跟『雲』，這兩者必須相輔相成，」他透露，鴻海正在跟土城醫院以及長庚醫院共同發展雲端中的運算模型。「目前我們做產品，最難的是得到醫生的認可，因為必須要能把medical module與computing module相結合。鴻海花了很多的時間做這件事情。」姜志雄也希望，未來能有更多有興趣的企業一起加入聯盟，實現數位健康的理想。

很明顯地，從國際到台灣，醫療服務與資通訊產業的成功合作案例早已不可勝數。相信在疫情真正遠離後，雙方面的來往只會更加密切，並且產生更多元的合作模式。

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡


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