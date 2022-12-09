2021年全球智財權布局分析：專利申請量終於回到疫情前水準！

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

在新冠肺炎疫情壟罩全球的這幾年間，專利和商標的國際布局態勢悄悄地發生了改變。雖然中國在申請量上還是一枝獨秀，不過韓國正在拉近與日本在專利申請量上的差距，印度、巴西等開發中國家的商標吸引力，也漸漸趕上美國。未來又還會有哪些變化呢？

世界智慧財產權組織（WIPO）在11月底發佈了今年度的世界智財權指標（World Intellectual Property Indicator, WIPI），分析全球在2021年的各項智財權申請與維護狀況。WIPO總幹事鄧鴻森 (Daren Tang)指出，從2021年的數據中，可以發現全球的智財活動已經逐漸走出新冠肺炎疫情的陰霾，像是專利、商標、工業設計的申請量都穩定成長。「雖然這場疫情擾亂了全球經濟的進程，但另一方面它也加速了某些產業領域的發展，」Daren Tang説。

那麼，在這份報告當中，有哪些我們不可忽視的亮點呢？

專利：中國仍獨佔鰲頭，但美、日、韓出現消長

根據統計，2021年全球的專利申請總數約為340萬件，比起2020年的328萬件成長了3.6%。雖然成長率不算高，卻是在近3年內，首次回到了2018年，也就是新冠肺炎疫情之前的規模（圖1）。事實上，進入21世紀以來，全球專利申請只發生過兩次衰退，分別是金融海嘯後的2009年以及肺炎疫情爆發前的2019年，只是在第一次時，只隔了一年申請量就回到原有水準，但這一次卻花了三年之久，可見這場疫情對企業研發活動的打擊有多深遠。

圖1：2011年至今全球每年專利申請總量變化 （資料來源：World Intellectual Property Indicator 2022, WIPO, 2022/11/21）

這三年中，中國仍然穩居專利申請量第一的寶座，2021年時的申請量已逼近160萬件，其他的主要國家/地區也維持在60萬件至20萬件之間。值得注意的是，在世界5大專利局（IP 5）中只有美國與日本是連續三年衰退，包括中國、韓國以及歐洲專利局（EPO）每年都維持成長（圖2）。

圖2：2019~2021年專利5局每年專利申請量變化 （資料來源：World Intellectual Property Indicator 2022, WIPO, 2022/11/21）

日本與韓國在專利上的競爭態勢，在近十年來有著明顯消長。以國內生產毛額（GDP）為基準來衡量一國國民的專利申請時，在2021年韓國以每千億美元GDP對應8159件居民申請量的規模，位居世界第一，幾乎是日本的一倍（圖3）。事實上，在2011年時，韓國在同一指標已經達到7811件的高水準，早已位居世界第一，並且在這十年中又持續精進，反觀日本卻在這段時間內從5897件衰退到4341件。日本作為老牌的技術強國，專利申請量也長年維持在世界前三位，研發實力卻在這10年中逐漸衰退，恐怕在不久的未來，專利申請量世界第三的位置就會被韓國趕過了。

圖3：2011、2021年韓國與日本以每千億美元GDP對應居民專利申請數量變化 （資料來源：World Intellectual Property Indicator 2022, WIPO, 2022/11/21）

商標：不受疫情影響，申請量成長超過10年

在2021年，全球商標與商標分類（class count）的申請量均創下新高，成長率分別為4%以及5.5%（圖4）。而且，不像專利申請量深受疫情重創，在過去三年內商標與商標分類申請量均年年增加，甚至在受疫情影響最深的2020年，分別有16.4%以及13.7%的高度成長。

圖4：2007~2021年全球商標申請（Applications）與商標分類申請（Application class count）數量變化 （資料來源：World Intellectual Property Indicator 2022, WIPO, 2022/11/21）

相較於專利大國以先進國家居多，商標大國多為人口多、市場規模大的開發中國家。全球前5大商標申請大國：中國、美國、印度、巴西、韓國在過去10年內的商標申請量均維持年年成長。其中，中國在2021年的商標申請量已經達到945萬件，不但比其他4國的總和還多，還很有可能在未來3年內挑戰1千萬件的大關；美國、印度則是長期穩居2、3名，而巴西、韓國在2019年前還在4、5名之間競爭，但在2020、2021年時巴西的商標申請量開始與韓國拉開距離，也與印度愈來愈接近，隱然有挑戰第三名的氣勢（圖5）。

圖5：2010至2021年美國、印度、巴西、韓國每年商標申請量變化 （資料來源：World Intellectual Property Indicator 2022, WIPO, 2022/11/21）

至於跨國性商標申請人大國則呈現另一番風貌。以絕對數字來看，中國、美國申請人在2021年的海外商標申請量均在50萬件左右，之後依序為德國、英國、法國等；不過，若把跨國性商標組織如歐盟智財局（EUIPO）、非洲智財權組織/班珠爾（ARIPO）協議等的加乘效果考慮進去，則德國的海外商標申請總量達到了260萬件以上，比中國的200萬件左右更高（圖6）。以這個指標來看，德國恐怕才是真正的國際性商標大國。

圖6：2021年世界各國海外商標申請量絕對數量（absolute）與加乘後數量（equivalent）比較 （資料來源：World Intellectual Property Indicator 2022, WIPO, 2022/11/21）

從數據不難看出，疫情對於專利、商標國際佈局的影響大不相同，而且即使中國在申請數量上有著壓倒性優勢，但韓國、印度、德國各自在專利和商標上的表現也不容忽視。未來，韓國是否真能超越日本，成為中國以外的亞洲第一專利強國？印度、巴西在商標布局上的吸引力，是否有機會超越美國？還有，歷經三年疫情打擊才恢復水準的專利申請量，在當前的經濟逆風中，能否繼續穩定成長？這些都是未來的觀察重點。

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