智慧照護市場潛力大，台灣發展數位轉型仍有痛點

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

根據市場研調機構Global Market Insights推估，2020年全球數位健康巿場規模為1,418億美元，預計2027年將成長至4,268億美元，年平均複合成長率達17.4%，在智慧商機帶動下，數位轉型與跨域結盟將協助台灣健康照護產業開拓新藍海。KPMG安侯建業近日發表《智慧照護創新趨勢調查》，顯示歷經近三年疫情影響，已有高達67%照護單位已著手進行數位優化，智慧科技將扮演照護產業的轉型關鍵。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，「健康照護」是未來最具潛力的投資領域，在後疫情時代，人們對於疾病預測與遠距醫療的重視度大幅提升，加上2025年台灣即將邁入超高齡社會，政府長照政策的推進與健康促進發展策略，照護目標已從樂齡擴展至全齡世代，各產業紛紛投入相關服務與產品研發，為大健康市場創造出無限商機。

透過數位策略提升價值已是全球產業所趨，KPMG委託中華徵信所於2022 年5月~6月之間，針對台灣201家長照機構、醫療院所、健康中心及月子中心等照護相關業者，進行《智慧照護創新趨勢調查》發現，受訪的台灣照護產業者有將近七成已開始佈局數位應用，積極透過人工智慧、機器學習與大數據等新興科技，改變舊有商業模式再創新的產業價值。

進一步觀察照護產業的數位化進程，有五成受訪者已發展數位化至少三年，而三成受訪者表示已佈局數位化五年以上，顯示多數照護業者正嘗試與科技運用磨合，智慧照護市場仍有極大的發展潛力。然而，傳統照護業者數據使用缺乏標準格式，並大量依賴人力進行資料建檔，加上現有系統老舊，效能與擴展性不足，具備升級風險，這些都是照護產業智慧化時必須面臨的挑戰。

雲端與大數據帶領照護產業邁向數位時代

科技發展日新月異，數位策略已成為各產業創造競爭優勢的關鍵，應用範圍也逐步擴張，而台灣照護產業也開始接納新興科技，進行服務流程升級。照護業者紛紛透過雲端資料庫建置，擺脫傳統紙本病歷資料，或使用大數據預測受照護者的健康狀況，對於整體照護產業而言，科技的導入能大量縮短照護時間，並同時兼顧照護品質。

台灣照護產業也開始接納新興科技，進行服務流程升級，使用最多的是雲端（58.17%）與大數據（36.60%）應用，此外還有人工智慧（15.03%）、智慧物聯網（10.46%）與5G（10.46%）， 5G有利於打造以受照護者為中心的服務，互聯整合讓照護者即時掌握數據，同時透過智慧物聯網進行風險預測。在已運用新興科技項目方面，主要以醫療數據平台（43.79%）、環境安全監控（34.64%）及遠距醫療（31.37%）為前三大領域，KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持人李威陞認為，此三大領域有助整合全方位資源，推動「服務去中心化、資料數據中心化」的轉型模式，帶動以人為中心的全人照護。

圖一、數位照護單位之新興科技應用 （圖片來源：KPMG智慧照護創新趨勢調查）

台灣發展照護的優勢與挑戰

《2022年KPMG全球醫療照護和生技投資前景》調查指出，90%以上的投資專家預估醫療資通訊產業估值將持續成長，並成為未來兩年內最具吸引力的投資領域（可參考305期北美智權報文章《疫情點燃全球併購交易熱，2022年醫療照護和生技產業前景看好》）。未來台灣照護產業將來會走向精準健康，台灣整體照護產業的首要優勢在於 醫療產業聚落完整 （45.80%）、 ICT產業鏈成熟 （14.9 0%）、 跨界應用整合度高 （14.40%）。KPMG認為，當歐美已佔據大型醫療設備製造市場，台灣數位精準健康的優勢在於居家照護與長照應用。因此，台灣應著重思考傳統系統與輔具該如何數位化，並善用數據思維對接主流系統與需求，藉此取得全球高齡趨勢的商機。

儘管數位轉型雖蔚為風潮，照護機構在轉型過程中卻遇上諸多挑戰。從報告中得知，照護機構發展數位化的前三大挑戰分別是： 數位人才的不足 （40.3%）、 軟硬體投資支出較高 （36.82%）、 訓練成本較高 （30.35%）等因素；對於中小型機構而言， 資金需求過高 （47.92%）是暫不考慮數位應用的原因，也是照護機構要轉型最主要的挑戰。KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持會計師連淑凌指出，醫療與科技互相合作時，最重要的是換位思考，科技業者需協助改善基礎設備尚未完善之因素，而照護產業採納新興科技的關鍵在於資金及相關營運成本，應善用異業結盟改善既有痛點。KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植建議，政府政策亦扮演著關鍵性的角色，不論是財務籌措、租稅優惠或是鬆綁相關法規，才能打造出有利發展數位照護產業的環境。

圖二、台灣照護產業發展優勢與挑戰 （圖片來源：KPMG智慧照護創新趨勢調查）

照護業者跨業合作意願高，優先發展智慧醫院

跨產業合作已是照護業者營收成長的策略之一，近六成 （57.71%）受訪單位表示未來將考慮與其他產業合作，其中最優先考慮的是 生物科技業 （42.20%），其次則為 科技、媒體與電信業者 （40.50%），藉以提升數據與資訊蒐集的效率，並可減緩勞動力，而 基礎建設產業合作 （37.90%）則為第三優先合作領域，說明近年來照護產業在高齡照護機構與醫院的設置上皆有更高標準的需求。

而在產業發展過程中，為提供多元的附加服務，超過五成的照護單位認同異業合作將成為主要前進的驅動力，未來規畫發展方向則以 智慧醫院 （65.52%）為優先考量，再來則以照護產業為核心向外延伸其他服務，像是 復健復能 （56.03%）、 生活照護 （52.59%）以及 失智失能預防 （52.59%）。

圖三、醫療照護產業未來規劃之發展方向 （圖片來源：KPMG智慧照護創新趨勢調查）

連淑凌指出，技術革新加上疫情迫切需求，積極發展智慧醫療方能優化就醫、照護品質與服務，照護產業正是BIO - ICT結合與場域實施的最佳典範，關渡醫院即為頗具代表性的智慧醫院，透過與華碩、國立陽明交大產學研醫結盟，全方位啟動醫院作業系統雲端化，整合社區、居家服務數據，改變未來就醫及照護模式。關渡醫院近期更與智捷生醫合作開發「元宇宙醫療服務平台」輔助影像判讀、病理分析，期望逐步擴大適用範圍，塑造智慧醫療生態系。

最後從政策法規方面來看，多元智慧應用下難免產生資安疑慮，KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業協同主持會計師鄭安志指出，衛福部於2022年中修正通過的「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」，強調的正是雲端化、格式化與安全化，正式允許醫療機構上雲代管，電子病歷作為智慧醫療基石，除節省儲存空間、加速診察效率外，進一步提升病歷資料存放品質與完整性，電子病歷上雲亦能提升資源運用效能，這也是未來落實遠距醫療的第一步。

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