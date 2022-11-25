歐盟商標混淆誤認之探討─圖文商標近似審查首重文字辨識

【王映驊／北美智權 商標服務團隊】

論及商標近似與否，是以外觀、意涵及讀音呈現給相關消費者之整體印象來進行判斷；不過商品銷售及服務提供的方式會影響商標在形、音、義上近似判斷的比重，如一般於商店販賣的商品，消費者僅會看到帶有商標的產品原始包裝，故外觀會被賦予比重較重之考量，而商標外觀的呈現，通常包含圖形、文字及記號，一般消費者在挑選商品時，除非商品本身具專業性或價位較高，例如藥品、汽車，都是施以一般注意力選購，不會細究商標組成元素，因此在某些情況下，即使比對的商標上有明顯不同的設計，商標上的字母跟數字亦可能造成混淆誤認。

根據歐盟商標審查基準，當一商標包含圖案及文字兩者元素，相較於圖案或設計，文字原則上會給予消費者較深刻之印象，因為一般消費者不會去特別分析商標，對他們來說，描述商標上的設計不如以文字去辨識商標來的容易，故即使商標上有別緻的設計，消費者還是會以文字元素去辨識商標。

以下兩個案例可供參考：

SENSEI v. 5ENSI COFFE. FOOD. SENSES

歐盟智慧財產局於2018年9月28日對歐盟商標「5ENSI COFFE. FOOD. SENSES」 (申請號：015846521)異議案做出裁決，基於「5ENSI COFFE. FOOD. SENSES」與在先申請法國商標「SENSEI」 (申請號：4062882) 存在混淆誤認之可能性，最終裁定系爭商標「5ENSI COFFE. FOOD. SENSES」與在先申請註冊「SENSEI」商標相衝突的商品不予註冊。

審查委員指出，系爭商標雖有明顯異於據爭商標的設計，但根據上述歐盟商標審查基準，文字給予消費者的印象衝擊較大，故會忽略設計元素。論及系爭商標，其上有兩行字串，「5ENSI」為此商標之主要部分，此字串中的每一字母包含字首的數字「5」皆以同等字體及字型大小呈現，與據爭商標在字體上無太大差異，所以系爭商標之數字“5”及據爭商標之字母“S”在外觀上的差異微乎其微，又兩造商標的字串排列組合相近，為“ENS*I”，兩者整體外觀呈中度近似；基於外觀的近似，審查委認為消費者傾向將「5ENSI」唸成“SENSI”，故兩者讀音被判定為中度近似；再者，兩造商標在第11類之指定商品皆包含照明儀器，商品呈高度類似。綜合上述，兩造商標在外觀、讀音及商品上皆有中度以上近似，審查委員認定系爭商標可能會導致部分相關消費者產生混淆誤認，而駁回其在第11類中照明相關商品之註冊。

TFI SÉRIES FILMS v. TF1

歐盟商標「TFI」 (申請號：017440926)遭法國企業以其法國註冊「TF1 SÉRIES FILMS」(申請號：4419734)商標提出異議，審查委員最終裁定駁回系爭商標「TFI」與在先(優先權日較早)申請註冊「TF1 SÉRIES FILMS」商標相衝突商品/服務之註冊。

審查委員於判決中指出，據爭商標與系爭商標雖字串長度不同，亦各有別出心裁之設計，但主要部分分別為「TF1」及「TFI」，經比對，兩造商標中的數字「1」及字母「I」的呈現令一般消費者難以區分，外觀屬中度近似；基於此，在發音上，消費者有很大可能性會將「TF1」唸成「TFI」，或是將「TFI」唸成「TF1」，故讀音被認定為高度近似。再者，兩造商標提供之商品及服務均有類似之處，目標客群重疊，審查委員認為此有致相關消費者購買時，可能會有所混淆而誤認兩商品/服務來自同一來源(公司)，或不同來源但其中有所關聯(母子公司)，意即誤認系爭商標為據爭商標為之副牌，而其圖樣為據爭商標之延伸變化。

綜觀上述兩案例，兩造商標即使都有截然不同的設計，但根據歐盟審查基準，若商標包含圖文，基於消費者挑選商品時傾向以文字辨識，因而商標近似之審查會著重於文字的比對，故商標申請人在申請商標前做檢索時就要放寬檢索條件，商標中若包含拉丁字母，檢索時除了做字母的對比外，亦須注意一下是否有跟數字近似的可能性，亦或是自己商標中的字母經設計後，是否有近似數字之可能性，或是相反的，數字經設計後有近似字母的可能性，以避免遭到他人異議之風險。

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡





【詳細內容請見《北美智權報》321期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】