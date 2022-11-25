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期中大選過後 美國經濟可望回穩

聯合新聞網／ 北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報　專欄作家】

美國的通貨膨脹在2021年的Q3（6至9月）呈現下滑，所以2022年的同期，通貨膨脹上升顯得更為強勁，但是2021年10月以後，通貨膨脹的基期會一路上升到2022年6月，所以Q4以後的CPI和PCE數據，很高機率就會出現緩降的趨勢，這對於FED結束緊縮貨幣政策會大有幫助，通貨膨脹降溫，FED才會暫停升息的政策，美國經濟成長才能持續增溫。

美國經歷約一年的高度通貨膨脹，加上史上最快速的升息以後，美國的經濟成長雖然降溫了，但2022年Q3仍然維持1.8%的年增率，美國經濟在2022年尚未出現經濟相對於2021年呈現負成長的情況，因為內需消費仍然相對強勁。

圖1：2022Q3美國GDP Annual Growth Rate （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）
圖1：2022Q3美國GDP Annual Growth Rate （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

圖2：2019年至今美國每季經濟成長率 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）
圖2：2019年至今美國每季經濟成長率 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

雖然GDP在今年的Q1和Q2連續兩季陷入暫時的負成長，但是Q3經濟相對於Q2又重回成長。面對高速升息，美國經濟雖然接近停滯成長，但內部經濟顯然撐得起強力升息，考量美國升息接下來高機率在2023年會近入尾聲，如果貨幣緊縮政策可以結束，那美國的長遠經濟發展會更為有利。

圖3：2021年至今美國初領失業救濟金人數變化 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）
圖3：2021年至今美國初領失業救濟金人數變化 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

圖4：2021年11月至今美國續領失業救濟金人數變化 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）
圖4：2021年11月至今美國續領失業救濟金人數變化 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

緊縮貨幣政策下，美國各產業表現盛衰不一

聯準會（FED）因為堅持即使犧牲短期就業榮景也要打擊通貨膨脹，美國的初領失業救濟金暫時維持相對低檔波動，但續領失業救濟金的人數已經溫和上升，從美國證券市場也可以看出，內需消費產業維持穩定成長，餐飲娛樂和旅遊產業則因為新冠肺炎疫情散去，變得更蓬勃發展，但是科技產業已經進入衰退時期，房地產業從興盛要轉為進入衰退。不同的產業之間落差非常大，這是歷史上非常罕見的情況。

圖5：2018年至今美國實質個人消費支出年增率 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）
圖5：2018年至今美國實質個人消費支出年增率 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

圖6：2020年1月至今美國每月零售銷售年增率 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）
圖6：2020年1月至今美國每月零售銷售年增率 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

圖7：2020年1月至今美國零售銷售月增率 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）
圖7：2020年1月至今美國零售銷售月增率 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

美國的民間消費即使面對高度通貨膨脹，個人實質消費支出仍然維持正成長，成長率也沒有大幅低於以往平均值的情況，零售銷售年增率比新冠肺炎疫情爆發前來得高，因為2021年有低基期效應，所以2022年的零售銷售年增率比2021年相對低，從月增率的角度來看，零售銷售和2021年相比沒有嚴重衰退的跡象，強勁的民間消費支撐了美國的經濟成長，當然也讓這波通貨膨脹顯得相對堅固。

圖8：2021年至今美國通貨膨脹率變化 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）
圖8：2021年至今美國通貨膨脹率變化 （來源：https://tradingeconomics.com/；蔡佑駿提供）

美國經濟雖然可以抵抗緊縮貨幣政策的逆風環境，但是在美國以外的其他經濟體，則是艱難許多，例如歐元區是俄羅斯侵占烏克蘭的主要戰場所在，歐元區面對高價的能源，再加上高通貨膨脹得結束寬鬆貨幣政策，進入升息循環，但是緊縮貨幣政策速度無法跟上美國，歐元區如果要加強緊縮貨幣政策，恐怕會讓經濟進入衰退。

新興市場貨幣將面臨嚴重貶值危機

在亞洲，中國雖然沒有通貨膨脹問題，但是房地產業蕭條，加上政治變數讓大量外資撤退，資金嚴重外移，中國和香港的證券市場進入高度低迷的跌勢，美元升息又加快了新興市場的資金外流。新興市場的經濟沒有好到足以持續升息，熱錢回流美國，非美元貨幣匯率貶值，如果國家金融債務體質較差，那甚至會貶值更多，然後進口物價攀升，讓通貨膨脹加劇。

也因為中國和歐洲的景氣都不理想，甚至未來一年景氣還可能更低迷的風險，長年在中國和歐洲的美國科技業，今年就飽受中國市場的政治風險和營運衰退，可能需要一到兩季的時間，才能撐過低迷時期。如果未來一季內，美國通貨膨脹開始順利降溫，FED緊縮貨幣政策逐漸退場，那麼美國經濟還是會持續走在景氣成長的趨勢。

相較之下，歐元區的經濟則需要較長的適應期，才能撐過高通貨膨脹，中國在經濟方面的政策則是因為政治因素，在二十大以後不確定較高；而期中選舉後的美國，未來很可能是共和黨掌握參議院或眾議院兩院之一，對於美國白宮會有較大的制衡作用，按照過去的歷史經驗，這反而會對於經濟政策的制定較有幫助，較能出現平衡左右派的中間政策，對美國來說，反而不是壞事。

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡


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